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Бытовые приборы, которые тихо "воруют" электричество

Бытовые приборы, которые тихо "воруют" электричество (9 фото)

Автор:
18 декабря 2020 10:55
Метки: интересно   полезные совета   электроника   
2280
9

Производители бытовых приборов стараются умалчивать негативные моменты, которые теперь присутствуют во многих домашних электроприборах. Увы, это дань за прогресс и удобство пользования. Можно им пренебрегать, но забывать не стоит.

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Метки: интересно   полезные совета   электроника   
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8k
Kostick 3 часа назад
мне не нужна вечная игла для примуса. © ещё пакеты можно стирать, носки штопать, не принимать ванну, а под душем и в по маленькому ходить, и шмотку до кучи стирать)) тут вариантов много.
ps у меня соседи строились, чтобы не платить за воду по счетчику, ходили на колонку, экономия была жуткая, рублей может сто.
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8k
Dmitry 51 секунду назад
Что-то мне этот пост напомнил паранойю с горящим светодиодом, в фильтре-удлинителе (некоторые граждане и его постоянно дергают, в надежде сэкономить))).
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4k
Сергей Борисов 5 минут назад
Не забывайте, что полное отключение с последующим включением - электрический удар по внутренностям прибора. Особенно это касается пожилых телевизоров с электронно-лучевой трубкой.

Супруга так тоже сдуру решила экономию электричества сделать, в Братске, где кВт х час стоил две копейки. И выдернула из розетки Funai. Который тогда был единственным теликом в семье. И он при втыкании вилки в розетку сдох. Там дежурное напряжение на микросхеме как раз помогало кинескопу не испытывать электрошока при включении телика от пульта.

Жена сразу верещать, она не виновата, так написано было. То, что заранее ей говорил так не делать - пофиг, газета не соврёт ведь ???!!! В итоге три недели без единственного источника развлечений, интернета тогда не было толком, лишь через модем. Нашлась потом вожделенная плата, но её продавали лишь с монтажём, ещё неделя ожиданий.

так что выбор за Вами.
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782
Evgenie 18 минут назад
ну здорово конечно, а теперь, автор, посмотри скока жрет твой холодильник, который отключить низя, кстати.
И конечно лучше написать, сколько это будет в год.
на этом фоне, какие-то жалкие 400кВт, это пыль.
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2k
kirsanos Evgenie 4 минуты назад
А холодильник как раз столько и кушает - 400кВтч в год, примерно такое потребление энергии сейчас у большинства популярных моделей.
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10k
Serg2001 46 минут назад
Я не специалист, но где-то попадалась информация, что современная техника как раз и не рассчитана на полное обесточивание. Т.е. если каждый раз из розетки её выключать, то уменьшается срок её эксплуатации, а это в конечном итоге выходит гораздо дороже этой экономии в 1500... Техническими подробностями не владею. Как говорится, за что купил за то и продаю.. )
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143
Михаил 54 минуты назад
В принципе, в параметрах каждого прибора расписано сколько он кушает в режиме ожидания, так что это не "воровство", а плата за удобство включения не поднимая жопу с дивана или по таймеру
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2k
roman-delisov 2 часа назад
Это все неоднократно компенсируется пониженным электропотреблением в реальном режиме работы современных холодильников, телевизоров, стиральных машин и кондиционеров.
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2k
Frank Borman 2 часа назад
46 Вт - это мищность, а 46 Вт*ч, это энергия, потребляемая. Физику надо было учить в школе.
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16k
иванов дмитрий 2 часа назад
Такая экономия рискованно.
Постоянное включение/ выключение из розетки, может сказаться на сроке службы устройства.
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18k
SerGProS 2 часа назад
На освещение посоветую впаивать везде где можно диоды, одного полупериода питания выше - крыши! (юмор, если что)
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1k
Lovels Travel 2 часа назад
А зимой можно продукты за окном держать )
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18k
BillyBonzz 2 часа назад
о боже! целых 1500 рублей за комфорт в год! Да ты пропиваешь, прокуриваешь гробя свое здоровье, намного больше в год. Ну бегай к телевизору включай и выключай его постоянно из розетки, выдерни вилку из микроволновки (ночью зайдя попить на кухню, времени уже не узнаешь сколько), отключи роутер, пускай кабели по полу валяются, будешь спотыкаться и мобильный телефон к домашней сети с безлимитным интернетом уже не подключишь, чтобы звонить бесплатно через интернет кому хочешь, так экономней же. Кондей еще соглашусь, но только на зиму, когда им не пользуемся, я автомат УЗО в щитке, заведенный на него, отрубаю, он не нужен.
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18k
Matrosskin 2 часа назад
Умирает старый еврей. Все собрались у кровати. Вот он открывает глаза, оглядывается...
- Сарочка, ты здесь ?
- Да, Мойша, рядом
- А дети все тут ?
- Конечно, Мойша, вот они !
- А поц Абрамчик с племянниками ?
- Да, дядя Мойша, я рядом!
- Я тогда не понимаю, а кому таки свет в кухне горит ?
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32k
kalinser 3 часа назад
Бытовые приборы, которые тихо "воруют" электричество
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261
andrey 3 часа назад
1500 в год ? все равно что раз пивка попить ! я пожалуй один раз в год пиво пропущу, но не буду по длму бегать и каждый день все выключать !
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21k
Vazari 3 часа назад
Вот поэтому, я, строя дом своей мечты, провел для холодильника отдельную линию. Уходя из дома, вся электросеть, кроме холодильника, обесточивается рубильником.
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18k
BillyBonzz Vazari 2 часа назад
Збс, а мне например, электросеть нужна еще и для питания системы контроля протечек, чтобы в мое отсутствие, если у меня где либо протечет (унитаз, в шахте стояки, стиралка, краны, фильтр питьевой - там везде возле лежат датчики контроля протечки), система перекроет вводные краны с расположеными на них специальными электромоторами. Резервное автономное питание конечно есть, но оно на аккумуляторах и может питать автономно сутки-двое максимум.
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21k
Vazari BillyBonzz 2 часа назад
Ну, у меня проще. Водоснабжение=колодец+насос+ ресивер. При отключении питания, при приспущенном ресивере, давления в системе нулевое.
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18k
BillyBonzz Vazari 2 часа назад
ну тебе не за кого переживать в своем доме,разве что только за свое добро, а мне не хочется затопить соседей снизу, там люди денег много в ремонт вбухали, поэтому приходится думать и о них. Да и у меня в комнатах недешевая шведская паркетная доска из массива дерева положена, тоже как то не хочется чтобы ее вспучило.
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21k
Vazari BillyBonzz Час назад
Очень трезвый подход. Мало, кто относится так серьезно.
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4k
Petr Chernyshev 3 часа назад
У меня тоже есть такой приятель-эконом. Сделали нам тут платную дорогу. Ему дорого. Ездит в пробках по бесплатной. Экономит. Правда плюс 13 километров, бензин, нервы и постоянные опоздания.
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383
Утренний вечер Petr Chernyshev 50 минут назад
У меня один знакомый был, так заезжая на закрытую территорию, где нет полиции, он отключал ближний свет в целях экономии топлива, живу в Эстонии и у нас с ближним светом в обязаловку было раньше, чем в России.
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4k
Petr Chernyshev Утренний вечер 41 минуту назад
Ещё и лампочки быстрее перегорят! Расходы-то какие!
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7k
ГородДомов 3 часа назад
Я помню в средневековье.. Мы отапливали дом дровами.. Освещали тоже дровами .. Пищу готовили на дровах..
, очень экономно ! ..
Только смартфон нельзя было зарядить
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7k
kaboza ГородДомов 2 часа назад
А вспомните откудова у Вас в средневековье смартфон был? И скок вам лет)))
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2k
vn kaboza 24 минуты назад
Торговал дровами, и мог себе позволить купить смартфон, правда заряжать его было негде
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1k
Lovels Travel 3 часа назад
Это все объединяет одно слово: комфорт!
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26k
Игорь Lovels Travel 3 часа назад
Нет - это слово не комфорт, а потреплятство.
Нет никакого комфорта в том, чтобы был постоянно подключен кондиционер если вы зимой его не включаете. На всех удлинителях "пилотах" есть кнопка полностью выключающая всё что в неё включено. ТВ, комп, монитор почти весь день в дежурном режиме держать глупо ради единственного комфортного тыка вечером.
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2k
Hallo FreeSpace 3 часа назад
блин , ну что выключать это все на ночь из-за 1500 в год ? Ну кстати в туалете и ванной можно свет не включать еще ...
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32k
kalinser Hallo FreeSpace 3 часа назад
Давным-давно,когда электричество было 2 коп/кВт,знал семейство которое свет в туалете не включало!
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2k
Hallo FreeSpace kalinser 2 часа назад
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32k
kalinser Hallo FreeSpace 2 часа назад
Таки я расскажу вам дальше!
Глава этого семейства был директором то ли СМУ,то ли РСУ!
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2k
Hallo FreeSpace kalinser 2 часа назад
какая прекрасная история
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32k
kalinser Hallo FreeSpace Час назад
Был случайным свидетелем этой "экономной экономики"
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16k
MarkovAlexandr 3 часа назад
Я бы с радостью выключал все приборы, уходя из дома, и даже вообще выдергивал бы провод из розетки, потому что скачки напряжения никто не отменял. Но есть одна проблема - жадные производители электроники экономят на батарейках для сохранения настроек! А каждый раз выполнять настройку всех приборов после полного отключения питания, хотя бы те же самые часы, очень не хочется.
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21k
Vazari MarkovAlexandr 3 часа назад
А какие приборы, кроме часов, теряют настройки?
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5k
Игорь MarkovAlexandr 3 часа назад
открою страшную тайну - для защиты от скачков напряжения есть специальный прибор, погугли
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16k
MarkovAlexandr Vazari 45 минут назад
Муз. центр, микроволновка, плита, видеомагнитофон.
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16k
MarkovAlexandr Игорь 44 минуты назад
Когда соберусь переделывать проводку в квартире, сделаю всё правильно. А пока пользуюсь тем, что есть. И этого прибора нет.
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21k
Vazari MarkovAlexandr 36 минут назад
А тебе точно нужны часы на всех этих приборах?
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