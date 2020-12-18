Бытовые приборы, которые тихо "воруют" электричество

В этом "спящем" режиме прибор продолжает "кушать" электроэнергию. Я и решил замерить сколько потребляет каждый прибор в квартире в этом "спящем"(дежурном) режиме. Получились интересные цифры.

Начнем с телевизоров, в квартире их две штуки. На кухне висит «Elenberg». В выключенном с пульта состоянии он продолжает потреблять 3,4 Вт. Микроволновка с таймером потребляет -1,6 Вт, а электродуховка с часиками - 2,3 Вт.