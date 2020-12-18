Бытовые приборы, которые тихо "воруют" электричество

Производители бытовых приборов стараются умалчивать негативные моменты, которые теперь присутствуют во многих домашних электроприборах. Увы, это дань за прогресс и удобство пользования. Можно им пренебрегать, но забывать не стоит.
Наверно многие еще помнят те времена, когда бытовых приборах стояли выключатели, для включения которых надо было приложить хорошее усилие и при этом был слышен громкий щелчок. В самих приборах стояли тяжеленные трансформаторы, которые не рекомендовалось оставлять под напряжением без присмотра. Выключение таким выключателем гарантировало полное отключение прибора.
С развитием, а главное с удешевлением электроники, приборы начали делать с импульсным блоком питания. Теперь кнопка включения питания маленькая "пимпочка", которая включается легким нажатием. В аппаратуре появилась возможность выключать переводом в "спящий " режим «Standby», что очень удобно для выключения с пульта.
В этом "спящем" режиме прибор продолжает "кушать" электроэнергию. Я и решил замерить сколько потребляет каждый прибор в квартире в этом "спящем"(дежурном) режиме. Получились интересные цифры.
Начнем с телевизоров, в квартире их две штуки. На кухне висит «Elenberg». В выключенном с пульта состоянии он продолжает потреблять 3,4 Вт. Микроволновка с таймером потребляет -1,6 Вт, а электродуховка с часиками - 2,3 Вт.
В зале у нас телевизор "LG", у которого аппетит поскромнее -0,2 Вт. Телевизионный сигнал приходит либо через интернет через приставку, либо через спутник. Интернет приставка потребляет -3,4 Вт, а спутниковый ресивер 7,5 Вт.
Кондиционер потребляет 6,3 Вт. в дежурном режиме. Кстати, кондиционером очень выгодно отапливать квартиру в межсезонье-пока не включили центральное отопление. Практически в три раза дешевле, чем электрическими радиаторами.
Идем дальше: две светодиодные люстры с пультом - по 3 Вт. Освещение душевой кабины с панелью радиоприемника- 7Вт.
Wi-Fi роутер потребляет 5,5 Вт. В доме 3 ноутбука, потребление разное, но в среднем выходит 0,8 Вт. Принтер-0,5 Вт.
Самый скромный потребитель-это зарядник для телефона: для того, чтобы ваттметр показал минимальное значение (0,1 Вт) пришлось подключить 5 зарядников.
Вот и подводим итог:
Общее потребление в час мизерное-46 Вт всего, но в сутки набегает уже киловатт с лишним, а в год более 400 кВт. В звонкой монете это около 1500 рублей! Такой вот "налог" мы платим за возможность комфортного пользования техникой.
Прогресс конечно хорошая штука, но не забывайте о пожарной безопасности. На время Вашего отсутствия, по возможности, лучше отключить электроприборы из розетки.
Источник:
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ps у меня соседи строились, чтобы не платить за воду по счетчику, ходили на колонку, экономия была жуткая, рублей может сто.
Супруга так тоже сдуру решила экономию электричества сделать, в Братске, где кВт х час стоил две копейки. И выдернула из розетки Funai. Который тогда был единственным теликом в семье. И он при втыкании вилки в розетку сдох. Там дежурное напряжение на микросхеме как раз помогало кинескопу не испытывать электрошока при включении телика от пульта.
Жена сразу верещать, она не виновата, так написано было. То, что заранее ей говорил так не делать - пофиг, газета не соврёт ведь ???!!! В итоге три недели без единственного источника развлечений, интернета тогда не было толком, лишь через модем. Нашлась потом вожделенная плата, но её продавали лишь с монтажём, ещё неделя ожиданий.
так что выбор за Вами.
И конечно лучше написать, сколько это будет в год.
на этом фоне, какие-то жалкие 400кВт, это пыль.
Постоянное включение/ выключение из розетки, может сказаться на сроке службы устройства.
- Сарочка, ты здесь ?
- Да, Мойша, рядом
- А дети все тут ?
- Конечно, Мойша, вот они !
- А поц Абрамчик с племянниками ?
- Да, дядя Мойша, я рядом!
- Я тогда не понимаю, а кому таки свет в кухне горит ?
Только смартфон нельзя было зарядить
Нет никакого комфорта в том, чтобы был постоянно подключен кондиционер если вы зимой его не включаете. На всех удлинителях "пилотах" есть кнопка полностью выключающая всё что в неё включено. ТВ, комп, монитор почти весь день в дежурном режиме держать глупо ради единственного комфортного тыка вечером.
Глава этого семейства был директором то ли СМУ,то ли РСУ!