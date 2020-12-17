Что происходит с организмом человека, который уснул в мороз

Человек может быстро или медленно замерзнуть и погибнуть и в минус два и в минус двадцать градусов по Цельсию. Все зависит от конкретной ситуации, количества слоев теплой одежды и физического состояния индивида. Он может уснуть в снегу потому что был пьян или сильно устал или по другим физическим, а иногда психологическим причинам. Обратимые и необратимые процессы осуществляются в течении нескольких часов, а иногда и десяти минут. Но есть точные данные, что происходит с организмом, когда начинается определенное падение температуры тела. А оно обязательно происходит, если человек подвергается переохлаждению.



Даже при нормальной температуре тела, находясь в сугробе, то есть внутри влажной ледяной атмосферы, пусть и во сне, организм начинает реагировать. Поначалу все кожные покровы — шея, плечи и далее вниз пробирает озноб. После этого возникает предсудорожный мышечный тонус, когда мышцы шеи и плеч начинают сами непроизвольно сжиматься. Это свидетельствует о том, что началось падение температуры тела и гипоталамус, отвечающий за регуляцию нейроэндокринной деятельности мозга и гомеостаз организма, посылает ему команду сузить всю сеть капилляров на поверхности тела. Тут же ноги, руки и лицо начинает ломить от холода. Затем человека безудержно трясет, поскольку мышцы все сильнее и чаще сжимаются, чтобы выработать хоть немного тепла. В этот момент замерзающий еще может проснуться и самостоятельно спастись, хотя его температура тела уже упала, ориентировочно, до тридцати пяти градусов.



Падение температуры еще градуса на полтора замедляет в организме метаболические процессы и если в этот момент человек бодрствует, то возникает панический страх и начинается спутанность сознания. Например, замерзающий, посмотрев на часы, не сможет понять, сколько они показывают времени. На смену страху приходит состояние апатии, а это значит, что температура тела достигла тридцати трех градусов. Еще один градус падения и возникает ступор. Если в этот момент рядом с пострадавшим появится зверь или наконец, придет помощь, то он никак не отреагирует ни на опасность ни на появление людей.