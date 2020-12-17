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Что происходит с организмом человека, который уснул в мороз

Что происходит с организмом человека, который уснул в мороз (2 фото)

Автор:
17 декабря 2020 09:21
Сообщество : Факты
Метки: зима   интересно   познавательно   снег   уснул в снегу   факты   фото   
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Чаще всего человек в снегу засыпает и тогда его здоровье находится в крайней опасности, ведь запускающиеся в организме процессы ведут к летальному исходу.

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Метки: зима   интересно   познавательно   снег   уснул в снегу   факты   фото   
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Corvus Corax 13 минут назад
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