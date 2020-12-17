30 поразительных исторических фактов в фотографиях

Архивные фото, которые позволяют нам увидеть историю своими глазами.
Самый маленький магазин в Лондоне - полуподвальная обувная лавка площадью 1,2 метра, 1900г.
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Американский солдат прячет раненого японского ребенка от дождя в ожидании санитарного вертолета в ходе битвы за Сайпан, июль 1940г.
"Нет света, нет еды, зато полно выпивки": реклама бара в Нью-Йорке во время блэкаута 13 июля 1977г.
Художница миссис Лэдд раскрашивает маску, сшитую для солдата с изуродованным на фронте лицом, 1918г.
Туннель под Ла-Маншем. Встреча английской и французской бригад, копавших навстречу друг другу, 1990г.
Сигеки Танака, переживший атомную бомбардировку Хиосимы, побеждает на Бостонском марафоне, 1951г.
Протестующие проив апартеида в Кейптауне, 1989г. Полиция поливает протестантов окрашеннной водой из водяной пушки, чтобы их можно было легко опознать на улице и арестовать
Президент Линдон Джонсон слушает аудиозапись, на которой его зять, капитан Чарльз Робб, рассказывает ему о положении дел на вьетнамском фронте, 1968г.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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