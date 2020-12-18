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Девушка показала, как выгуливает собак в месте, где есть белые медведи

Девушка показала, как выгуливает собак в месте, где есть белые медведи (7 фото)

Автор:
18 декабря 2020 09:13
Сообщество : Животные
Метки: белые медведи   в мире   животине   интересно   собака   фото   
662
7
Каждая её прогулка — целая экспедиция.
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Метки: белые медведи   в мире   животине   интересно   собака   фото   
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3  комментария
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81k
Павел 2 часа назад
Девушка показала, как выгуливает собак в месте, где есть белые медведи
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2k
VL 53 минуты назад
А у нас? Походишь в таком вот опасном месте с медведями с ружьём. Напринимали законы придурки в ГД (группа дегенератов если что
) хоть стой, хоть падай.
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11k
Yasen_Perec Час назад
С ружьём гулять не честно. Мишки тоже хотят кушать.
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