Девушка показала, как выгуливает собак в месте, где есть белые медведи

Пользовательница TikTok Сесилия Блумдаль рассказала, на что ей приходиться идти, чтобы просто выгулять своих собак. Дело в том, что девушка живёт в на архипелаге Шпицберген в норвежском городке Лонгьйир, а точнее в доме в 15 минутах езды от города.



Лонгъйир — самый северный город с населением свыше 1000 человек. Из-за полярной ночи и огромного количества белых медведей жизнь здесь мало кому покажется скучной, ведь даже обычный выход из дома похож на приключение.