Девушка показала, как выгуливает собак в месте, где есть белые медведи

Каждая её прогулка — целая экспедиция.
Утренняя прогулка с собакой для некоторых людей — настоящий подвиг, а для жительницы архипелага Шпицберген выгул питомцев вообще превращается в настоящее приключение. Сесилия Блумдаль рассказала и показала, как она собирается, чтобы выйти на улицу вместе с двумя своими собаками. Тёплая одежда, налобный фонарь и ружьё — вот её образ для прогулки с любимцами.
Девушка рассказала, как ей приходится выгуливать собак, и это больше похоже на экспедицию
Пользовательница TikTok Сесилия Блумдаль рассказала, на что ей приходиться идти, чтобы просто выгулять своих собак. Дело в том, что девушка живёт в на архипелаге Шпицберген в норвежском городке Лонгьйир, а точнее в доме в 15 минутах езды от города.
Лонгъйир — самый северный город с населением свыше 1000 человек. Из-за полярной ночи и огромного количества белых медведей жизнь здесь мало кому покажется скучной, ведь даже обычный выход из дома похож на приключение.
Лонгъйир — самый северный город с населением свыше 1000 человек. Из-за полярной ночи и огромного количества белых медведей жизнь здесь мало кому покажется скучной, ведь даже обычный выход из дома похож на приключение.
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Сесилия поэтапно показала процесс подготовки к выходу на улицу
Для начала нужно как следует утеплиться — девушка надевает на себя термобельё, тёплые штаны и куртку. Налобный фонарь окончательно превращает девушку в северный вариант телепузика.
Ну и самый главный аксессуар местного жителя — ружьё
Дело в том, что на территории архипелага обитают белые медведи, и иногда они слишком близко подходят к поселениям людей. Чтобы знать, стоит ли им беспокоиться за свою жизнь, местные жители заходят в группу в Facebook, где публикуют информацию о передвижениях зверей. Если кто-то из них подойдёт близко к городу, людям об этом сообщат.
В Лонгъйире жители должны брать с собой оружие, если они покидают территорию города — как напоминание об этом на дорогах стоят специальные знаки. А так как Сесилия живёт за городом, то во время каждого выхода на улицу ей нельзя забывать о ружье.
Собак тоже нужно собрать
На двух своих питомцев Сесилия надевает светоотражающие жилеты и светящиеся ошейники, чтобы не потерять собак в темноте.
Такие приготовления легко объясняет погода за дверью дома Сесилии
Сейчас в Лонгъйире полярная ночь, и вот что творится на улице в 4 часа дня.
Но такие сложности легко оправдываются радостью собак от прогулки!
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