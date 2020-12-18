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Британские ВВС представили победителей своего фотоконкурса

Британские ВВС представили победителей своего фотоконкурса (17 фото)

Автор:
18 декабря 2020 08:30
Сообщество : Военное
Метки: авиационная фотография   британия   ввс   военные   интересно   летчики   фотографии   фотоконкурс   
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Ежегодно британские ВВС проводят собственный фотоконкурс, посвященный воинской службе летчиков. Многие его участники сами летают, но есть среди них и профессиональные фотографы. В этом году на конкурс представили свои работы более 900 участников. Недавно жюри объявило победителей по 4 конкурсным категориям.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: авиационная фотография   британия   ввс   военные   интересно   летчики   фотографии   фотоконкурс   
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3  комментария
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Sanar Полчаса назад
Красивые фото. НО "Посадка самолета Voyager во время метели." это подготовка к вылету, и ещё много косяков в описаниях, или корявый перевод или автор статьи полный 0 в авиации.
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7
Александр Смирнов 9 минут назад
Очень красивые фотки.
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511
Обратная сторона Луны Полчаса назад
Британские ВВС

А как читается? Вэвээс или бибиси?
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