Британские ВВС представили победителей своего фотоконкурса

Ежегодно британские ВВС проводят собственный фотоконкурс, посвященный воинской службе летчиков. Многие его участники сами летают, но есть среди них и профессиональные фотографы. В этом году на конкурс представили свои работы более 900 участников. Недавно жюри объявило победителей по 4 конкурсным категориям.

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Йен Форшоу - 1 место, категория "Военнослужащие" 0 Источник: Учащийся летной школы ВВС №1 в Шоберри готовится к полету в очках ночного видения.

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Капрал Бен Тритта - 2 место в категории "Военнослужащие" 0 Источник: Парашютный прыжок с инструктором.

Капрал Роб Тревис - 3 место в категории "Военнослужащие" 0 Источник: Летчик пожарной авиации Брэд Экс празднует победу в боксерском поезидке на соревнованиях среди военнослужащих ВВС.

Сержант Энди Холмс - 1 место в категории "Оснащение" 0 Источник: Самолет "Тайфун" над Фолклендскими островами.

Капрал Роб Тревис - 2 место в категолрии "Оснащение" 0 Источник: Перемещение артиллерии с помощью вертолетов на учебных занятиях на учебном полигоне Солсбери Плейн.

Сержант Пол Олдфилд - 3 место в категории "Оснащение" 0 Источник: Самолет "Тайфун" FGR Mk4 садится на аэродроме в Конингсби после тренировочного полета.

Капрал Тим лоренс - отмечено жюри в категории "Оснащение" 0 Источник: Вертолет Chinook симулирует приводнение.

Сержант Энди Холмс - 1 место в категории "Операции и учения" 0 Источник: Посадка самолета Voyager во время метели.

Командир звена Хейзел Ридер - 2 место в категории "Операции и учения" 0 Источник: Учебный полет звена самолетов типа "Тайфун".

Капрал Фил Дай - 3 место в категории "Операции и учения" 0 Источник: Учения по эвакуации раненых с поля боя.

Капрал Роб Тревис - отмечен жюри в категории "Операции и учения" 0 Источник: Вертолет Chinook сбрасывает мешки с песком в ходе учений по ликвидации прорыва дамбы

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