Британские ВВС представили победителей своего фотоконкурса

Ежегодно британские ВВС проводят собственный фотоконкурс, посвященный воинской службе летчиков. Многие его участники сами летают, но есть среди них и профессиональные фотографы. В этом году на конкурс представили свои работы более 900 участников. Недавно жюри объявило победителей по 4 конкурсным категориям.
Йен Форшоу - 1 место, категория "Военнослужащие"
Учащийся летной школы ВВС №1 в Шоберри готовится к полету в очках ночного видения.
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Капрал Бен Тритта - 2 место в категории "Военнослужащие"
Парашютный прыжок с инструктором.
Капрал Роб Тревис - 3 место в категории "Военнослужащие"
Летчик пожарной авиации Брэд Экс празднует победу в боксерском поезидке на соревнованиях среди военнослужащих ВВС.
Сержант Энди Холмс - 1 место в категории "Оснащение"
Самолет "Тайфун" над Фолклендскими островами.
Капрал Роб Тревис - 2 место в категолрии "Оснащение"
Перемещение артиллерии с помощью вертолетов на учебных занятиях на учебном полигоне Солсбери Плейн.
Сержант Пол Олдфилд - 3 место в категории "Оснащение"
Самолет "Тайфун" FGR Mk4 садится на аэродроме в Конингсби после тренировочного полета.
Капрал Тим лоренс - отмечено жюри в категории "Оснащение"
Вертолет Chinook симулирует приводнение.
Сержант Энди Холмс - 1 место в категории "Операции и учения"
Посадка самолета Voyager во время метели.
Командир звена Хейзел Ридер - 2 место в категории "Операции и учения"
Учебный полет звена самолетов типа "Тайфун".
Капрал Фил Дай - 3 место в категории "Операции и учения"
Учения по эвакуации раненых с поля боя.
Капрал Роб Тревис - отмечен жюри в категории "Операции и учения"
Вертолет Chinook сбрасывает мешки с песком в ходе учений по ликвидации прорыва дамбы
Источник: — переведено специально для fishki.net
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