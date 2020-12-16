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Простые, но глубокие иллюстрации израильского художника Юваля Робичека

Простые, но глубокие иллюстрации израильского художника Юваля Робичека (19 фото)

Автор:
16 декабря 2020 09:41
Сообщество : Искусство
Метки: глубокий смысл   иллюстрации   интересно   карикатурист   о жизни   отношения   со смыслом   художник   
1519
19
Вы когда-нибудь пытались спрятать свои слезы, или "замести их под ковер"? Юваль Робичек, известный художник-карикатурист из Тель-Авива, давно исследует такие метафоры и пытается передать их смысл на рисунке.
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Метки: глубокий смысл   иллюстрации   интересно   карикатурист   о жизни   отношения   со смыслом   художник   
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3  комментария
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2k
Чиуауа 2 часа назад
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56k
Александр 16 минут назад
Еще одна его картинка ..:-))
Еще одна его картинка ..:-))
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−47
Гена 37 минут назад
Красиво
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