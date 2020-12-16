Простые, но глубокие иллюстрации израильского художника Юваля Робичека

Главная особенность изобразительного искусства — передать глубокий смысл, не произнося при этом ни слова. Эта способность делает работы художника понятными для каждого жителя Земли. Этим талантом отличаются работы израильского художника Юваля Робичека. За автора обо всём говорят персонажи, их действия и детали в его рисунках. И в этом немом диалоге не остаётся недосказанности автора и недопонимания зрителя.



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