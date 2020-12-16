Простые, но глубокие иллюстрации израильского художника Юваля Робичека

Вы когда-нибудь пытались спрятать свои слезы, или "замести их под ковер"? Юваль Робичек, известный художник-карикатурист из Тель-Авива, давно исследует такие метафоры и пытается передать их смысл на рисунке.
Главная особенность изобразительного искусства — передать глубокий смысл, не произнося при этом ни слова. Эта способность делает работы художника понятными для каждого жителя Земли. Этим талантом отличаются работы израильского художника Юваля Робичека. За автора обо всём говорят персонажи, их действия и детали в его рисунках. И в этом немом диалоге не остаётся недосказанности автора и недопонимания зрителя.
Предлагаем и вам взглянуть на 18 рисунков талантливого художника, в работах которого умещается множество важных слов.
Предлагаем и вам взглянуть на 18 рисунков талантливого художника, в работах которого умещается множество важных слов.
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