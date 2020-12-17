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Структура "Газпрома" закупит одноразовые трусы для мужской депиляции

Структура "Газпрома" закупит одноразовые трусы для мужской депиляции (3 фото + 1 видео)

Автор:
17 декабря 2020 17:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: газпром   интересно   лот   политика   санаторий   трусы для депиляции   электронные торги   
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Санаторий в Геленджике объявил торги на поставку ряда товаров, среди которых, помимо одноразовых масок и бахил, обнаружился весьма специфический лот.

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Метки: газпром   интересно   лот   политика   санаторий   трусы для депиляции   электронные торги   
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34  комментария
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9k
Великий Кормчий 2 часа назад
А это забыли!!!
А это забыли!!!
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25k
Aqueronte 11 минут назад
Фига там дресс код установлен
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6k
waffentrager 14 минут назад
дзюбке-дрочунишке?
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1k
Имбецыл 18 минут назад
Ужас какой, они поди ещё и клизмы закупают! СКОНДАЛЛ!
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13k
Hairy. 23 минуты назад
Мрази педросовские.
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25k
Ashabad 43 минуты назад
"Санаторий в Геленджике"... эээ... А в чём проблема?! Если они оказывают такую услугу, то ни не только трусы для депиляции, они и другие расходные материалы для этой процедуры закупают.
Сможет ли Result утверждать, что СПА-салоны сети отелей "Хилтон" не делают подобных закупок?
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113k
arek14 Час назад
«Южное межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"» 14 декабря 2020 года объявило тендер на покупку более 1,1 миллиона одноразовых масок за 232,5 миллиарда рублей.

https://m.lenta.ru/news/2020/12/15/gazprom_mask/amp/https://m.lenta.ru/news/2020/12/15/gazprom_mask/amp/
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Роман Бумеров arek14 Полчаса назад
И? Очепятались, тендер отменили. В конце статьи. Не дочитал до конца?
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14k
Ego sum qui sum Час назад
Структура "Газпрома" закупит одноразовые трусы для мужской депиляции
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2k
VL 2 часа назад
ну и х у л е?
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37k
Александр 2 часа назад
А, простите, что плохого в мужской депиляции?
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13k
Hairy. Александр 22 минуты назад
Пи.дрилко?
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23k
Григорий 2 часа назад
Я не в Газпроме, мне маленькие.
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2k
Ivan 2 часа назад
Ну, у меня есть и больше. Но в торгах не участвую. С газпромом не сотрудничаю. Имел опыт, ну их нахер!
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2k
Ivan 2 часа назад
Надо пояснить, что не для личного использования. Снабжаю салоны.
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3k
Пополь Вух Ivan 2 часа назад
Друг попросил сказать, что у него есть. Снабжает салоны.
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7k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
И что?
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310
Электрик Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Ну как это - и что? Автор поста уверен, что сейчас интернет будет взорван этой новостью......
(тут, выше - его правильно охарактеризовали, что не пост, то какое-нибудь дерьмо из очередной выгребной ямы.
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12k
Совранский 2 часа назад
Думать надо меньше, а соображать больше!

Во - первых: указано трусы одноразовые! - при чем здесь депиляция?(кроме твоих фантазий, автор).
Во-вторых: Подобные трусы используются на массаже/грязелечении в Санаториях - вообщем, везде, где не требуется порча личных вещей при процедурах. (но! only special for you - пиши адрес - вышлю тебе, будешь хихикать с мальчишками своими).
Думать надо меньше, а соображать больше! Во - первых: указано трусы одноразовые! - при чем здесь депиляция?(кроме твоих фантазий, автор). Во-вторых: Подобные трусы используются на массаже/грязелечении в Санаториях - вообщем, везде, где не требуется порча личных вещей при процедурах. (но! only special for you - пиши адрес - вышлю тебе, будешь хихикать с мальчишками своими).
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6k
Pillin Alex Том Сойер 2 часа назад
Эко тебя накрыло...
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2k
Tiana Совранский Час назад
Такой мущщинка как этот на столе да за трусы с веревочкой расхерачит весь процедурный кабинет))) Погуглите "одноразовые трусы мужские массаж". Там вполне классические варианты, даже семейники одноразовые есть. Похоже, что кому-то как-то в процедурной стринги выдали и убедили что это нормально
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12k
Совранский Tiana Час назад
Похоже, что кому-то как-то в процедурной стринги выдали и убедили что это нормально (с) - ну Вы то к гинекологу ходите! и норм!
А ничего что дантист в рот руками лазает. А у проктолога вообще наверное жесть?
Ну стринги как стринги. Кому то врач назначает лечение коленей, кому то локтей, кому ТБС. Захочешь жить - не такое оденешь
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2k
Tiana Совранский 52 минуты назад
У врача ничего не стыдно. К врачу идут готовые на все, как на войну. А всякие массажи это уже воспринимается как баловство. А мужики очень нервные и вспыльчивые когда им кажется что им что-то гейское впаривают.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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13k
vikklu 2 часа назад
Стыдно даже предположить, чем они там занимаются.
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72k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Депилировать, судя по трусам, будут жопную дырку
Почему я не удивлен ?
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klop Броненосец Потелкам Час назад
Потому что ты специалист по жопам, одним словом жопошник.
Потому что ты специалист по жопам, одним словом жопошник.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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