Структура "Газпрома" закупит одноразовые трусы для мужской депиляции

Санаторий в Геленджике объявил торги на поставку ряда товаров, среди которых, помимо одноразовых масок и бахил, обнаружился весьма специфический лот.
Организатором покупки выступает курортный комплекс "Надежда", учредителями которого являются структурные подразделения корпорации: ООО "Газпром трансгаз Югорск" и ООО "Газпром Комплектация".
Санаторий объявил торги, среди требований на поставку значатся "трусы бикини для депиляции мужские"- 100 000 штук.
Кроме них, куротный комплекс закупит одноразовые перчатки, маски, бахилы, простыни. Лот размещен на Электронной торговой площадке группы "Газпромбанка". Торги заканчиваются завтра, 18 декабря 2020 года, так что желающие поставить деликатный товар, поторопитесь!
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Сможет ли Result утверждать, что СПА-салоны сети отелей "Хилтон" не делают подобных закупок?
https://m.lenta.ru/news/2020/12/15/gazprom_mask/amp/https://m.lenta.ru/news/2020/12/15/gazprom_mask/amp/
Во - первых: указано трусы одноразовые! - при чем здесь депиляция?(кроме твоих фантазий, автор).
Во-вторых: Подобные трусы используются на массаже/грязелечении в Санаториях - вообщем, везде, где не требуется порча личных вещей при процедурах. (но! only special for you - пиши адрес - вышлю тебе, будешь хихикать с мальчишками своими).
А ничего что дантист в рот руками лазает. А у проктолога вообще наверное жесть?
Ну стринги как стринги. Кому то врач назначает лечение коленей, кому то локтей, кому ТБС. Захочешь жить - не такое оденешь
Почему я не удивлен ?