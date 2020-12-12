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20 странно привлекательных фото, которые как бальзам на сердце

20 странно привлекательных фото, которые как бальзам на сердце (20 фото + 1 видео)

Автор:
12 декабря 2020 19:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: бальзам   взгляд   перфекионизм   привлекательные   радуют   сердце   снимки   
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Совершенно обычные вещи, которые мы видим в повседневной жизни, оказывается, тоже могут радовать взгляд. Снимки в этом посте обязательно вызовут у вашего внутреннего перфекциониста приятные и умиротворяющие чувства.

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Метки: бальзам   взгляд   перфекионизм   привлекательные   радуют   сердце   снимки   
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Аристарх Похер 57 минут назад
20 странно привлекательных фото, которые как бальзам на сердце
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56k
Александр 37 минут назад
20 странно привлекательных фото, которые как бальзам на сердце
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36
Алекс Александр 23 минуты назад
Слабаки! А тапочками?!
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