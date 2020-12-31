17 вводящих в заблуждение снимков, на которые нужно посмотреть дважды

Если вы думаете, что в этих фотографиях нет ничего особенного, вы ошибаетесь. Они интересны из-за необычной перспективы, шалостей природы или просто нашего воображения. Приглашаем вас внимательно посмотреть на эти кадры и удивиться.
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Это еда для инстаграмма? Ну чтоб зафоткать, а не съесть? Типа сварить яйцо в мешочек мозгов не хватает. А чтобы сырое яйцо на морозе - запросто.
Раздеваешь, а там, сцуко, меньше чем у меня.
Надо статью за такое мошенничество.