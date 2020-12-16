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15 обманчивых снимков, которые при первом взгляде вызывают недоумение

15 обманчивых снимков, которые при первом взгляде вызывают недоумение (16 фото)

Автор:
16 декабря 2020 21:07
Сообщество : ФотоМир
Метки: Обманчивые   Попристальней   Скрытый   взгляд   момент   недоумение   смысл   снимки   
2813
16

Все, что требуется в наши дни - это просто вовремя нажать кнопку, и ваша камера зафиксирует любой нужный момент. Однако, иногда игра света, теней и линий, создает самый неожиданный эффект. В этом посте собраны фотографии, которые содержат скрытый смысл, а на некоторые нужно взглянуть попристальней.

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Метки: Обманчивые   Попристальней   Скрытый   взгляд   момент   недоумение   смысл   снимки   
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89
Пельменин 6 минут назад
15 обманчивых снимков, которые при первом взгляде вызывают недоумение
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3k
Дарвин и аморальная премия 16 минут назад
15 обманчивых снимков, которые при первом взгляде вызывают недоумение
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DarSie

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