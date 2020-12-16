15 обманчивых снимков, которые при первом взгляде вызывают недоумение

Все, что требуется в наши дни - это просто вовремя нажать кнопку, и ваша камера зафиксирует любой нужный момент. Однако, иногда игра света, теней и линий, создает самый неожиданный эффект. В этом посте собраны фотографии, которые содержат скрытый смысл, а на некоторые нужно взглянуть попристальней.
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