15 реальных снимков, которые выглядят как фальсификация

В наши дни, использование фотошопа стало очень популярным, к нему прибегают многие фотографы по всему миру. И хотя это программное редактирование может творить невероятные чудеса, изюминка момента и естественность могут потеряться. К счастью, есть еще много подлинных кадров, которые никто не подделывал, однако выглядят они настолько удивительно, что не веришь своим глазам. Примеры таких шедевров далее в посте...
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Радужный водопад
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