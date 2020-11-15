15 реальных снимков, которые выглядят как фальсификация

В наши дни, использование фотошопа стало очень популярным, к нему прибегают многие фотографы по всему миру. И хотя это программное редактирование может творить невероятные чудеса, изюминка момента и естественность могут потеряться. К счастью, есть еще много подлинных кадров, которые никто не подделывал, однако выглядят они настолько удивительно, что не веришь своим глазам. Примеры таких шедевров далее в посте...