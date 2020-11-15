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15 реальных снимков, которые выглядят как фальсификация

15 реальных снимков, которые выглядят как фальсификация (16 фото)

Автор:
15 ноября 2020 22:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: изюминка   момент   реальные   редактирование   снимки   фальсификация   шедевры   
2175
16

В наши дни, использование фотошопа стало очень популярным, к нему прибегают многие фотографы по всему миру. И хотя это программное редактирование может творить невероятные чудеса, изюминка момента и естественность могут потеряться. К счастью, есть еще много подлинных кадров, которые никто не подделывал, однако выглядят они настолько удивительно, что не веришь своим глазам. Примеры таких шедевров далее в посте...

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Метки: изюминка   момент   реальные   редактирование   снимки   фальсификация   шедевры   
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2k
Leo Час назад
С самолётом не всё понятно...
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291
Vladimirs Orlovskis 14 минут назад
Бананы не растут на деревьях. Внешне на дерево похоже, но ствол не древесный, а из листьев.
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0
Константин Полчаса назад
Благовония - обман! Наоборот короткая выдержка. Только много кадров.
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331
евгений 50 минут назад
у меня однажды как-то звук застрял в зубах...жаль, что это невозможно сфотографировать
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4k
Александр Час назад
Только перед концом света появляются прямоугольные облака.
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518
Nane First NameLast Час назад
Необычный подсолнух
---------------------
Если скурить - вштырит?

Встреча двух течений
-------------------
Это вы еще квадратные волны не видели. А такие есть!
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DarSie

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