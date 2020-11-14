15 улётных кадров, которые бросают вызов законам физики

При взгляде на эти необыкновенные снимки, сразу возникает вопрос: как такое возможно? Ведь то, что происходит на фотографиях в этом посте, настолько удивительно, что кажется, будто это какая-то фантастика. Полюбуйтесь сами...
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