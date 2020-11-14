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15 улётных кадров, которые бросают вызов законам физики

15 улётных кадров, которые бросают вызов законам физики (16 фото)

Автор:
14 ноября 2020 18:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Улётные   бросают   вызов   законы   снимки   фантастика   физика   
1804
16

При взгляде на эти необыкновенные снимки, сразу возникает вопрос: как такое возможно? Ведь то, что происходит на фотографиях в этом посте, настолько удивительно, что кажется, будто это какая-то фантастика. Полюбуйтесь сами...

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Метки: Улётные   бросают   вызов   законы   снимки   фантастика   физика   
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2k
Дарвин и аморальная премия 46 минут назад
15 улётных кадров, которые бросают вызов законам физики
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13k
Alex Полчаса назад
Гелий.
Гелий.
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7k
costa Полчаса назад
Комментарий к фото
Фотошопом
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