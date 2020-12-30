17 волнующих фотографий, которые демонстрируют беспощадность времени

В нашем мире нет ничего постоянного или неизменного, время влияет абсолютно на всё. Мы обычно не замечаем того, что меняется медленно, но некоторые превращения действительно удивительны. В этом посте вы увидите снимки невероятных примеров воздействия времени на предметы и людей.