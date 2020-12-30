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17 волнующих фотографий, которые демонстрируют беспощадность времени

17 волнующих фотографий, которые демонстрируют беспощадность времени (18 фото)

Автор:
30 декабря 2020 23:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: Беспощадное   Волнующие   Время   Примеры   мир   неизменное   снимки   
1851
18

В нашем мире нет ничего постоянного или неизменного, время влияет абсолютно на всё. Мы обычно не замечаем того, что меняется медленно, но некоторые превращения действительно удивительны. В этом посте вы увидите снимки невероятных примеров воздействия времени на предметы и людей.

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Метки: Беспощадное   Волнующие   Время   Примеры   мир   неизменное   снимки   
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8  комментариев
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43
viaset 56 минут назад
Последнее фото - сама милота. Восхищаюсь такими парами.
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13k
Роман 23 секунды назад
17 волнующих фотографий, которые демонстрируют беспощадность времени
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1k
евгений Минуту назад
17 волнующих фотографий, которые демонстрируют беспощадность времени
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2k
alessandrok 19 минут назад
Мдэээ....
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3k
Дарвин и аморальная премия 24 минуты назад
Это просто индеец ,ему похрен время,он в нирване
Это просто индеец ,ему похрен время,он в нирване
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9k
ss Полчаса назад
А-а-а!!!

Это скорее не свидетельство прошедшего времени. Это скорее свидетельство тупого упорства бесталанного человека. Это сколько же нужно тупо долбить одно и то же произведение, чтобы так выборочно стереть клавиши?!

А-а-а!!! Это скорее не свидетельство прошедшего времени. Это скорее свидетельство тупого упорства бесталанного человека. Это сколько же нужно тупо долбить одно и то же произведение, чтобы так выборочно стереть клавиши?! Ну а если честно, то это кто-то специально так инструмент и портил. Поверьте. Наша фирма занимается реставрацией старых инструментов. Мы работаем с инструментами, которым, в среднем 80 - 90 лет, но часто встречаются и по 120-150. Однако такого идиотства я ни раз не видел!


Ну а если честно, то это кто-то специально так инструмент и портил. Поверьте. Наша фирма занимается реставрацией старых инструментов. Мы работаем с инструментами, которым, в среднем 80 - 90 лет, но часто встречаются и по 120-150. Однако такого идиотства я ни раз не видел!
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8k
GRuslan Полчаса назад
Про суеверных интересно. Если бы обходить пришлось пару км или пройти под "чёртовы ворота", что бы они выбрали? Наверное в этом случае степень суеверия зависит от расстояния обходного пути. Как по мне, суеверия только жизнь усложняют и без того не простую.
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715
Nane First NameLast 44 минуты назад
Кто-то или справа-налево читает текст, а фото смотрит слева-направо или безграмотный бездарь.

Кто-то или справа-налево читает текст, а фото смотрит слева-направо или безграмотный бездарь.
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