17 волнующих фотографий, которые демонстрируют беспощадность времени

В нашем мире нет ничего постоянного или неизменного, время влияет абсолютно на всё. Мы обычно не замечаем того, что меняется медленно, но некоторые превращения действительно удивительны. В этом посте вы увидите снимки невероятных примеров воздействия времени на предметы и людей.
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Мужчина много лет работал водителем, и одна половина его лица всё время была освещена солнцем
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Метки: Беспощадное Волнующие Время Примеры мир неизменное снимки
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Это скорее не свидетельство прошедшего времени. Это скорее свидетельство тупого упорства бесталанного человека. Это сколько же нужно тупо долбить одно и то же произведение, чтобы так выборочно стереть клавиши?!
Ну а если честно, то это кто-то специально так инструмент и портил. Поверьте. Наша фирма занимается реставрацией старых инструментов. Мы работаем с инструментами, которым, в среднем 80 - 90 лет, но часто встречаются и по 120-150. Однако такого идиотства я ни раз не видел!