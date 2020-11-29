Иногда смотришь на снимок к и думаешь - что здесь происходит, зачем это тут, как так получилось и что вообще за дела такие. А когда тебе поясняют - вот такая историческая фиговина здесь случилась и сразу все становится на свои места.
Объяснение мы сделали под фото специально - чтобы вы сначала подумали что же здесь видите, а потом прочли описание
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Почта США в 1912 году. Посредством таких приспособлений почтовые поезда на ходу собирали мешки с почтой.
След от попадания камикадзе (японского штурмовика Ки-51 «Соня») в броневой пояс английского КРТ «Сассекс».
В 1953 году в Полярном была воздвигнута огромная мемориальная плита. Демонтирована в начале 60-х
Персия, окрестности священного города Кум. Начало XX века, смертная казнь В центре не статуя, а человек, которого связали, выстроили вокруг стенку из сырцового кирпича, после чего залили эту форму известью. В пояснении к снимку написано, что он украл 2 огурца
Недвижимая лестница, приставленная сотни лет тому назад каким-то каменщиком, сегодня является неприкосновенностью. Деревянная лестница, приставленная к правому окну второго яруса фасада Храма Гроба Господня в Старом городе в Иерусалиме. Лестница опирается на карниз и приставлена к окну, находящимся во владении Армянской апостольской церкви. Лестница является одним из символов межконфессиональных разногласий в христианстве. Нахождение лестницы на своём месте означает соблюдение соглашения между шестью христианскими конфессиями, владеющими храмом, — не двигать, не ремонтировать и не изменять ничего в храме без согласия всех шести конфессий.
Легендарный Травин, именем которого названо множество велоклубов по всему миру. Почему же?
В 1928-1931 году он проехал в одиночку, без всякой поддержки, вдоль границ Советского Союза, включая и Арктическое побережье страны на велосипеде!
Мумифицированная голова немецкой монахини Марии Розенталь, XVIII век. Чем известна?
Согласно историческим сведениям монахиня Джозефина, мать Марии, забеременела без участия мужчины - непорочное зачатие. Мать умерла при родах, а Мария стала святыней при монастыре. Обследование выявило, что она и ее мать были гермафродитами, способными оплодотворить сами себя. Бред или правда, так до конца и не выяснили
Ту-114 - самый большой пассажирский самолет в мире (1959 год). он был настолько большим, что высоты стандартного трапа аэропорта Нью-Йорк не хватило для высадки пассажиров
Английская цирковая силачка мисс Джоан Роудс поддерживает себя в форме занимаясь уборкой у себя в квартире, 1958 год.
Между Лос-Анджелесом и Лас-Вегасом в пустыне Мохаве лежит валун, который считается самым крупным камнем в мире. 15 октября 1951 год.
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