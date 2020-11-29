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20 загадочных исторических снимков, которые не&nbsp;поймешь без&nbsp;объяснения

20 загадочных исторических снимков, которые не поймешь без объяснения (21 фото)

Автор:
29 ноября 2020 12:44
Сообщество : Исторические факты
Метки: загадка   интересное   исторические факты   история   пояснение   снимки   
1546
21

Иногда смотришь на снимок к и думаешь - что здесь происходит, зачем это тут, как так получилось и что вообще за дела такие. А когда тебе поясняют - вот такая историческая фиговина здесь случилась и сразу все становится на свои места.

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Метки: загадка   интересное   исторические факты   история   пояснение   снимки   
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Афраний 43 минуты назад
Вспомнил книгу Марио Варгаса Льоса,"Капитан Панталеон и Рота добрых услуг".
Вспомнил книгу Марио Варгаса Льоса,"Капитан Панталеон и Рота добрых услуг".
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