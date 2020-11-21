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15 снимков, на которых полный абсурд правит бал

15 снимков, на которых полный абсурд правит бал  (16 фото)

Автор:
21 ноября 2020 22:55
Сообщество : Юмор
Метки: абсурд   бессмысленные   вопросы   полный   ребусы   снимки   странные   
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Интернет полон странных и бессмысленных фотографий, и многие пользователи безуспешно пытаются разгадать эти ребусы. В этом посте представлены кадры, при виде которых практически у каждого возникнет масса вопросов.

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Метки: абсурд   бессмысленные   вопросы   полный   ребусы   снимки   странные   
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Elmaestro Полчаса назад
конечно удивляет...
срезано старого асфальта было гораздо больше, чем положили нового.
и судя по разметке - это совсем не в россии.
где (как минимум) 5 см толщины?
.
конечно удивляет... срезано старого асфальта было гораздо больше, чем положили нового. и судя по разметке - это совсем не в россии. где (как минимум) 5 см толщины? .
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