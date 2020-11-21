15 снимков, на которых полный абсурд правит бал

Интернет полон странных и бессмысленных фотографий, и многие пользователи безуспешно пытаются разгадать эти ребусы. В этом посте представлены кадры, при виде которых практически у каждого возникнет масса вопросов.
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У каждого свой любимец
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срезано старого асфальта было гораздо больше, чем положили нового.
и судя по разметке - это совсем не в россии.
где (как минимум) 5 см толщины?
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