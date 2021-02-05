"Я очень уважаю старших, поэтому только после вас": казахстанец обратился к президенту и министрам

Однако как и в России, представители власти не торопятся показать пример своему народу и вакцинироваться не спешат. Причины такого поведения не известны, но оно заставляет задуматься: что не так-то? Кто-то считают, что лидеры стран не доверяют созданным наспех вакцинам, и потому ждут по-настоящему проверенных препаратов. Другие предпочитают верить в лучшее и утверждают, что наверняка есть другие веские мотивы, по которым президенты до сих пор не привились.