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"Я очень уважаю старших, поэтому только после вас": казахстанец обратился к президенту и министрам

"Я очень уважаю старших, поэтому только после вас": казахстанец обратился к президенту и министрам (6 фото)

Автор:
05 февраля 2021 08:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Вакцинация   Омаров   Юмор   видео   казахстан   пандемия   политика   смешно   
1949
6
Известный казахстанский актер Рустем Омаров записал шуточное видео о принятых в стране традициях и вакцинации.
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Метки: Вакцинация   Омаров   Юмор   видео   казахстан   пандемия   политика   смешно   
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23k
Рекламщик Час назад
Актер прикольный!)
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3k
Илья 43 минуты назад
"Казахстанец"?!
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291
Александр Задорожный 44 минуты назад
Интересно, перед тем как кого-то из людей подпустить к товарищам из правящей верхушки, анализ на КОВИД заставляют сдать? Или карантин две недели?
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10k
Artem 55 минут назад
"Чего уж там.. Куча народу уже привилась и ничего.. как живые.."
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756
Довер Иванович Час назад
Это актер их сериала патруль
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492
Rabie Liz Час назад
Молодец, хитро
но этой вакциной у нас уже половина населения привилась и нормально, живые) так что чего там бояться?
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11k
tarassarat Rabie Liz 45 минут назад
а можно подробности пожалуйста?
половина населения... вы о Израиле и Пфайзер? (эта страна вроде в лидерах по вакцинации)
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−45
kazakh Час назад
Российское гавно, помесь боярышника, навоза и слез карлика, пусть шестерки путина назарбаев и токаев колят себе. Казахи ждут pfaizer.
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5k
Николай Час назад
На людях с хроническими заболеваниями... им вообще противопаказано это, потому что нет испытаний на таких группах людей, пока что...
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11k
KOSTELLO 2 часа назад
Ничё, кумысом запьет и норм
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1k
Radugananebe 2 часа назад
А, кстати , почему Путин не прививается? Вроде как Спутник уже даже за рубежом оценили.
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8k
Анатолий Radugananebe Час назад
А ему в бункере и так норм. А что прилипнет - ершиком почистит...
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113
Олег 2 часа назад
Ох красавчик!!! Ну просто молодец!!!
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