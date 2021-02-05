"Я очень уважаю старших, поэтому только после вас": казахстанец обратился к президенту и министрам

Известный казахстанский актер Рустем Омаров записал шуточное видео о принятых в стране традициях и вакцинации.
В Казахстане с 1 февраля стартовала вакцинация населения против COVID-19. Первыми привьют медработников, педагогов, лиц с хроническими заболеваниями, студентов, госслужащих.
Однако как и в России, представители власти не торопятся показать пример своему народу и вакцинироваться не спешат. Причины такого поведения не известны, но оно заставляет задуматься: что не так-то? Кто-то считают, что лидеры стран не доверяют созданным наспех вакцинам, и потому ждут по-настоящему проверенных препаратов. Другие предпочитают верить в лучшее и утверждают, что наверняка есть другие веские мотивы, по которым президенты до сих пор не привились.
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А пока казахстанцы остаются в раздумьях: прививаться или нет? Известный в стране актер Рустем Омаров записал шуточное видео, в котором объяснил свою позицию по поводу вакцинации. Коротко ее можно объяснить так: только после вас. Актер говорит, что ему, воспитанному с детства уступать старшим, совесть не позволит лезть за прививкой вперед президента и министров.
Омаров не одинок - в соцсетях его точку зрения выражают и другие казахстанцы
После вас, господин Президент👍🏾Эрдоган и Байден и другие лидеры стран вакцинировались первыми, подав пример другим— pretty motherfucka (@ayalsd) February 2, 2021
Как бы то ни было, в России вакцинация идет полным ходом, в Казахстане только началась, и официально она тоже добровольная. Для прививки с 1 февраля 2021 года используют российскую вакцину "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"), с 15 февраля 2021 года планируется добавить препарат "Гам-Ковид-Вак", произведённой на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. А со второго квартала 2021 года в Казахстане могут подключить к вакцинации собственный препарат QazCovid-In, который в настоящее время проходит третью фазу клинических испытаний.
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половина населения... вы о Израиле и Пфайзер? (эта страна вроде в лидерах по вакцинации)