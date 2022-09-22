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"Я буду это решать на другом уровне": сын Пескова отказался прийти в военкомат

"Я буду это решать на другом уровне": сын Пескова отказался прийти в военкомат

Автор:
22 сентября 2022 07:22
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: prank   Дмитрий Песков   армия   видео   военкомат   мобилизация   повестка   политика   розыгрыш   
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Сыну пресс-секретаря Путина позвонили пранкеры, чтобы сообщить о мобилизации. Ответ Николая Пескова, в принципе, мало кого удивил. Хотя Дмитрий Песков считает, что слова его отпрыска были вырваны из контекста.

Вчера, 21 сентября, президент РФ объявил о начале частичной мобилизации. Попадающие под нее граждане РФ уже начали получать повестки с требованием явиться в военкомат. На фоне недавно принятого законопроекта, ужесточающего наказание за неявку на военные сборы и дезертирство, к мобилизации приходится относиться серьезно. Всем, но не каждому.


Николаю Пескову - сыну пресс-секретаря В.Путина - позвонил пранкер и, представившись сотрудником военкомата, предложил явиться на мобилизацию.


"Вы должны понимать, если знаете, что я господин Песков, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Короче, я буду это решать на другом уровне", — ответил сын Пескова ведущему YouTube-шоу «Популярная политика» Дмитрию Низовцему. Николай Песков пояснил, что, конечно, в 10 утра в военкомате не появится. "Завтра чтобы меня забрали — поверьте, это ни вам, ни мне не нужно. У меня проблемы защищать родину нет — но мне надо понимать целесообразность моего там появления, я говорю вам о политических определенных нюансах",  - сообщил он.


Сам пресс-секретарь Дмитрий Песков отреагировал на разговор сына с "военкомом" так: «Сначала попросите их выложить весь разговор. У меня нет сомнений в его единственно правильном выборе. И у него тоже».

Кстати, разговор шёл в прямом эфире, но кого волнуют эти мелочи?


Ранее министр обороны Сергей Шойгу пояснил, кто в первую очередь попадает под мобилизацию: те, кто отслужил, имеет боевой опыт и военную специальность. И, конечно, резервист должен подходить по возрасту и состоянию здоровья.


Что касается личности сына Дмитрия Пескова, то 32-летний Николай рожден в первом браке пресс-секретаря с Анастасией Буденной - сообщает издание "Коммерсанъ". В 2010–2012 годах он служил в ракетных войсках, а после службы в армии какое-то время работал корреспондентом на Russia Today (RT).





Источник:

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Метки: prank   Дмитрий Песков   армия   видео   военкомат   мобилизация   повестка   политика   розыгрыш   
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1k
Ksenia2 44 минуты назад
Кто бы сомневался.
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507
Nik Nik 4 минуты назад
Напомнило - "....А ты сволочь, Парамон. Я бы даже в красные записался, только чтобы тебя шлепнуть. Шлепнул бы, и сейчас же назад выписался....". Михаил Булгаков "Бег".
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2k
pinbalist 5 минут назад
Яблочко от яблони..
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2k
PbIBOK 13 минут назад
Подумал что Песков с Кеосаяном...
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152
Obrval PbIBOK 6 минут назад
Мне показалось, что у него сын от Кеосаяна.
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128k
Leff 18 минут назад
Где ура-патриоты рвущие рубаху на груди ,что у нас закон для всех?
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473
Вася 20 минут назад
Вспомнил фильм - Грань будущего. Там военный журналист приходит к генералу и начинает на того давить - мол я знаю, вы отправили сына своей секретарши подальше от боевых действий в Австралию... Бах, и через пять минут он уже мобилизован в звании солдата в боевую часть :) Интересно, с этими пранкерами будет что-то наподобие?
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152
Obrval 24 минуты назад
Про армию кажись сбылось.
Ссылка www.youtube.com
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4k
Горожанин Полчаса назад
Судя по уровню интеллекта Пескова, а в особенности его уровню речевого развития, просто удивительно, как такой человек может занимать должность пресс-секретаря. Даже не Президента страны, а вообще любого пресс-секретаря. А в государственном отношении ситуация с его отпрысками - это давно публичный позор страны. Вообще-то, если говорить в целом, на таком уровне так не работают. Это стыдно.
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10k
Zемляк 38 минут назад
Где-то в другой вселенной сами чиновники и депутаты и их сыновья дружно рванули в военкоматы подать личный пример патриотизма... но никак не у нас. Будут орать громкие слова с телека, а сами под ЛЮБЫМ предлогом отмажутся и сыновей отмажут.
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