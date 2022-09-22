"Я буду это решать на другом уровне": сын Пескова отказался прийти в военкомат

Сам пресс-секретарь Дмитрий Песков отреагировал на разговор сына с "военкомом" так: «Сначала попросите их выложить весь разговор. У меня нет сомнений в его единственно правильном выборе. И у него тоже».

Кстати, разговор шёл в прямом эфире, но кого волнуют эти мелочи?

Ранее министр обороны Сергей Шойгу пояснил, кто в первую очередь попадает под мобилизацию: те, кто отслужил, имеет боевой опыт и военную специальность. И, конечно, резервист должен подходить по возрасту и состоянию здоровья.

Что касается личности сына Дмитрия Пескова, то 32-летний Николай рожден в первом браке пресс-секретаря с Анастасией Буденной - сообщает издание "Коммерсанъ". В 2010–2012 годах он служил в ракетных войсках, а после службы в армии какое-то время работал корреспондентом на Russia Today (RT).