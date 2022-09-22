"Я буду это решать на другом уровне": сын Пескова отказался прийти в военкомат

Сыну пресс-секретаря Путина позвонили пранкеры, чтобы сообщить о мобилизации. Ответ Николая Пескова, в принципе, мало кого удивил. Хотя Дмитрий Песков считает, что слова его отпрыска были вырваны из контекста.
Вчера, 21 сентября, президент РФ объявил о начале частичной мобилизации. Попадающие под нее граждане РФ уже начали получать повестки с требованием явиться в военкомат. На фоне недавно принятого законопроекта, ужесточающего наказание за неявку на военные сборы и дезертирство, к мобилизации приходится относиться серьезно. Всем, но не каждому.
Николаю Пескову - сыну пресс-секретаря В.Путина - позвонил пранкер и, представившись сотрудником военкомата, предложил явиться на мобилизацию.
"Вы должны понимать, если знаете, что я господин Песков, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Короче, я буду это решать на другом уровне", — ответил сын Пескова ведущему YouTube-шоу «Популярная политика» Дмитрию Низовцему. Николай Песков пояснил, что, конечно, в 10 утра в военкомате не появится. "Завтра чтобы меня забрали — поверьте, это ни вам, ни мне не нужно. У меня проблемы защищать родину нет — но мне надо понимать целесообразность моего там появления, я говорю вам о политических определенных нюансах", - сообщил он.
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Сам пресс-секретарь Дмитрий Песков отреагировал на разговор сына с "военкомом" так: «Сначала попросите их выложить весь разговор. У меня нет сомнений в его единственно правильном выборе. И у него тоже».
Кстати, разговор шёл в прямом эфире, но кого волнуют эти мелочи?
Ранее министр обороны Сергей Шойгу пояснил, кто в первую очередь попадает под мобилизацию: те, кто отслужил, имеет боевой опыт и военную специальность. И, конечно, резервист должен подходить по возрасту и состоянию здоровья.
Что касается личности сына Дмитрия Пескова, то 32-летний Николай рожден в первом браке пресс-секретаря с Анастасией Буденной - сообщает издание "Коммерсанъ". В 2010–2012 годах он служил в ракетных войсках, а после службы в армии какое-то время работал корреспондентом на Russia Today (RT).
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АНТИФИШКИ
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