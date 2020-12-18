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"Тетя в шубе из бобра сперла лавку на ура": в Питере дама попыталась провезти в автобусе скамью

"Тетя в шубе из бобра сперла лавку на ура": в Питере дама попыталась провезти в автобусе скамью (6 фото + 1 видео)

Автор:
18 декабря 2020 08:48
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   питер   розыгрыш   скамья   смешно   транспорт   шоубизнес   
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Курьезное видео сняли пассажиры автобуса. Взрослая женщина почти затащила в салон большую скамью, но кондуктор багаж не оценила и приказала пассажирке выметаться. История закончилась весьма необычно.

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Метки: видео   питер   розыгрыш   скамья   смешно   транспорт   шоубизнес   
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17  комментариев
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5k
JACKAL Час назад
Почему сразу спёрла??? НАШЛА!!! Иду по улице, глядь лавка стоит, никому ненужная
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7k
Профессор Преображенский 5 минут назад
Она тяжеленная, в армии их в четвером носили
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3k
ddd 54 минуты назад
Ну блин, только поржать хотел, а это Лолита( Испорчен день!
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3k
Deniss Час назад
"На горе стоит берёза,
та берёза гнутая.
По твоим глазам я вижу,
что ты е*анутая."
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2k
Дмитрий Час назад
опять реклама какого то говно-сериала
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11k
Yasen_Perec Час назад
В Питере до сих пор кондукторы?
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29k
Alex Yasen_Perec Час назад
да
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11k
Yasen_Perec Alex 55 минут назад
Что же так запустили нашу Северную Столицу.
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29k
Alex Yasen_Perec 3 минуты назад
Зато там среди них встречаются очень колоритные личности
Зато там среди них встречаются очень колоритные личности
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7k
ГородДомов 2 часа назад
А белая лавка красивая .

.. Ну красивее Милявской .
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279
Дмитрий 2 часа назад
Все по Питерски. Кулюторно. Даже не послал ни кто ни кого. А может это ее скамейка?А?))))) Может она ее выгуливала?))))))
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279
Дмитрий 2 часа назад
И да. Я в курсе, что это был пранк.))))
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5k
Игорь 2 часа назад
только хотел порадоваться за Питер, но - милявская...... - ну не с утра, же
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624k
Result Автор поста Игорь 2 часа назад
Мы и сами в шоке. Но из песни слов не выбросишь. А так хорошо начиналось: странная дама, лавка...
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5k
Игорь Result 2 часа назад
люблю Питер
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508
Обратная сторона Луны 2 часа назад
Пранкерша херова
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