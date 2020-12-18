"Тетя в шубе из бобра сперла лавку на ура": в Питере дама попыталась провезти в автобусе скамью

Курьезное видео сняли пассажиры автобуса. Взрослая женщина почти затащила в салон большую скамью, но кондуктор багаж не оценила и приказала пассажирке выметаться. История закончилась весьма необычно.
Необычную пассажирку запечатлели в автобусе Санкт-Петербурга. Женщина в шубе вознамерилась провезти в салоне автобуса парковую лавку, но не смогла.
Во-первых, багаж был чрезвычайно громоздок и занимал много места, во-вторых, кондуктор в транспорте устроила скандал.
Телеграм-канал "Питерская Булка" сообщил, что такие скамьи с закругленными спинками в городе называют "Ленинградскими диванами". Якобы дама украла эту лавку с Петроградки, но увезти ее не смогла.
Кто-то в Сети предположил, что все происходящее - просто пранк, и оказался недалек от истины. Видеоролик вскоре был опубликован на странице в Инстаграм Лолиты Милявской, и поклонники артистки узнали ее в сумасшедшей бабке. Милявская подтвердила, что это была постановка. Она пообещала вскоре сообщить, где эту историю, съемки которой проходили в обычном автобусе, можно будет увидеть целиком. Скорее всего, это фрагмент одного из новогодних шоу, хотя это видео успели показать в новостных программах Санкт-Петербурга в рубрике "Происшествия"
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та берёза гнутая.
По твоим глазам я вижу,
что ты е*анутая."
.. Ну красивее Милявской .