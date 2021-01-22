"Либо трусы надень, либо крестик сними": в соцсетях посмеялись над окунавшимся в прорубь Соловьевым

1.Какой веры придерживается телеведущий?
2. Для чего на запястье повязывать веревку?
3. Как он докатился до такой жизни?
В этом случае возникает вопрос: причем тут крещенское купание в проруби?
Владимир Соловьёв организовал общину «Православных моржей-хасидов выходного дня».— Гуго Карлович ™ (@JoN_TM) January 21, 2021
Вы ещё увидите его выполняющим мусульманский обряд ,выгоды ради )))— Игорь Н. (@savelyi6211) January 20, 2021
А я-то думал, как бы это помягче назвать🤦♂️! И точно!! Учитывая, что купание в проруби не является церковным таинством или обрядом, это просто народная традиция. И всё же он нарцисс.— Орбан Сергеев (@badbrodyaga) January 20, 2021
Перестаньте гнать на Великого Артисто. Это образ. Он играет Патриотто. Или Педриотто. Как прикажут из Большого Дома и в зависимости от текущей конъюнктуры. Думаете по своей воле он полез в прорубь?— Коллегия инквизиторов (@crystmas_boom) January 20, 2021
Ну шо Вы к актеру пристали! Он за деньги сыграет и буддиста, и негра, и жирную проститутку... Да хоть коня или обезьяну (педерастическую😉)!— Метель (@windofcold) January 21, 2021
Источник:
- Пранкер с голосом Путина потребовал отчета у ректора ИРНИТУ по ситуации с COVID в вузе
- Бердымухамедов вооружился палками и покорил стадион, а потом показал мастерство дрифта
- Кличко не смог выговорить название института и снова стал объектом для шуток
- "Отгоняющий комаров": Соловьев выложил новое видео своей тренировки
- "Как Кличко - только женщина": Елену Исинбаеву осмеяли после выступления перед Путиным
Понравилось42
Еще эта мразь и на ютуб погонит, почему это видео не в трендах...
Да? Я как-то не подумал. Хорошая версия. Многое объясняет.
О чём говорят мужчины
Выкресты они такие - в нужный момент они могут быть и православными, могут быть хасидами, даже могут быть мусульманами или буддистами...
5 купе поезда сидят 4 женщины и болтают о сексе, а на верxней полке
лежит Соловьев
Первая:
-Мне очень нравятся спортсмены - они такие стройные и мускулистые.
Вторая:
-А я очень люблю военныx - у ниx может быть неважно с фантазией,
но зато они совершенно неутомимые.
Третья:
-А мне безумно нравится спать с евреями - во-первыx, из-за обрезанного
члена совершенно другие ощущения, а во-вторыx, они всегда такие нежные.
Четвертая:
-Девочки, все это ерунда! Я тут была в Америке и познакомилась
с индейцем. Этот секс я запомнила на всю жизнь!
В этот момент Соловьев свешивается сверxу и говорит:
-Дэвушки! Пазвольте пазнакомиться! Я - мастэр спорта международного
класса, майор Красной Армии, Аарон Моисеевич Чингачгук!