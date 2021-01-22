"Либо трусы надень, либо крестик сними": в соцсетях посмеялись над окунавшимся в прорубь Соловьевым

Внутри этой коробочки находятся свитки пергамента со стихами из Торы. Одну из таких коробочек закрепляют на левой руке так, чтобы она "смотрела на сердце", вторую - на голове. Кстати, у Соловьева тфилин закреплен неправильно, т.к. он должен находиться над линией волос, а не поверх них.