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"Либо трусы надень, либо крестик сними": в соцсетях посмеялись над окунавшимся в прорубь Соловьевым

"Либо трусы надень, либо крестик сними": в соцсетях посмеялись над окунавшимся в прорубь Соловьевым (13 фото + 1 видео)

Автор:
22 января 2021 10:11
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Соловьев   видео   иудаизм   крещение   политика   православие   смешно   
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Крещенские купания - процедура совсем не обязательная, однако каждый, приближенный к власти, считает своим долгом погрузить свое тело в ледяную воду. К телеведущему, который решил не отставать от традиции, возникло много вопросов. Особенно удивила веревка на его запястье. Боялся утонуть?

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Метки: Соловьев   видео   иудаизм   крещение   политика   православие   смешно   
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3k
Петрович 51 минуту назад
Редкостная мразота.
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−4
Александр 13 секунд назад
на шею надо было веревку крепить
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11k
Inlex 3 минуты назад
страхуется для отмазки когда попадет перед господом..если перед иудейский - то как бы при делах, а если перед православным - то крестился, окунался вроде как тоже свояк
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3k
DNK 15 минут назад
Надо было не на руку, а на шею ему веревку.
Еще эта мразь и на ютуб погонит, почему это видео не в трендах...
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5k
Летучий Мыш 15 минут назад
Выгоды ради-еврей, здоровья для- христианин, а за живот свой- и вокруг Каабы побегает


Ссылка m.youtube.com
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976
Plan 16 минут назад
Российское ТВ полностью захвачено евреями. На всех каналах ведущие токшоу, политологи одни евреи. Неужели среди русских нет ни одного достойного? Не верю!!!
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3k
Дарвин и аморальная премия 16 минут назад
Может потому, что ты му@дак?
Да? Я как-то не подумал. Хорошая версия. Многое объясняет.

О чём говорят мужчины
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976
Plan 19 минут назад
Хочешь сидеть на двух стульях, не так раскорячишься!
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2k
Vladimir Taranovich 19 минут назад
а потом будет рассказывать друзьям хасидам, как он презренным гоям в уши ссал, а потом еще и в глаза попытался:-)))
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59k
Доктор Джонс 20 минут назад
Сраный хайпожор...
Выкресты они такие - в нужный момент они могут быть и православными, могут быть хасидами, даже могут быть мусульманами или буддистами...
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372
20 cm Полчаса назад
а под постом что не напиши - минусов нахватаешь)))))
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31k
Опаньки Полчаса назад
вот это переобулся
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1k
Диагноз Полчаса назад
Вера Соловьева возможно выглядит так...
Вера Соловьева возможно выглядит так...
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3k
виталик-из-израиля ;-) Полчаса назад
Соловьев -христей,!
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6k
Женя Полчаса назад
На повторное (или очередное?) обрезание.
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14k
ВОВЧЕГ Полчаса назад
Надо было задвинуть ногой его под лед!
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9k
albedo Полчаса назад
Соловьев напоминает персонажа анекдота:

5 купе поезда сидят 4 женщины и болтают о сексе, а на верxней полке
лежит Соловьев
Первая:
-Мне очень нравятся спортсмены - они такие стройные и мускулистые.
Вторая:
-А я очень люблю военныx - у ниx может быть неважно с фантазией,
но зато они совершенно неутомимые.
Третья:
-А мне безумно нравится спать с евреями - во-первыx, из-за обрезанного
члена совершенно другие ощущения, а во-вторыx, они всегда такие нежные.
Четвертая:
-Девочки, все это ерунда! Я тут была в Америке и познакомилась
с индейцем. Этот секс я запомнила на всю жизнь!
В этот момент Соловьев свешивается сверxу и говорит:
-Дэвушки! Пазвольте пазнакомиться! Я - мастэр спорта международного
класса, майор Красной Армии, Аарон Моисеевич Чингачгук!
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2k
Timka Полчаса назад
[мат]
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299
Для ТП 38 минут назад
Иуда - тоже был евреем...
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59k
Доктор Джонс Для ТП 19 минут назад
Так же как и Иисус из Назарета...
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29
Andrew AE 39 минут назад
Купанием ж.пы душу не отмоешь
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2k
Vladimir Taranovich 42 минуты назад
ссыкливый вечерне-вечный мудозвон. За веревочку оно держится.... Еще б смешнее, если б он забыл снять квадратную херовинку с головы, и крестился-окунался. Вот, народ бы повеселил бы. Хотя его так «любят», что вряд ли б угорали
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