Из-за блокировки в Clubhouse Соловьев в прямом эфире оторвал голову биониклу

Сразу вспомнается, как ноябре прошлого года Владимир Рудольфович также стал жаловаться в Роскомнадзор на притеснение его в YouTube, чем вызвал у интернет-пользователей кучу насмешек.



"Всё-таки потрясающая новость о том, что Роскомнадзор потребовал вернуть Соловьёва в тренды YouTube. Это как если бы при Сталине Молотов потребовал от главреда «Нью-Йорк таймс» первую полосу отдать Суслову." - @Pan Doctor.

После требования Роскомнадзора аккаунт телеведущего восстановили, а 17 февраля снова заблокировали.



Напомним, что в этой новой соцсети предусмотрен единственный формат общения - только с помощью голоса и в режиме реального времени. Потому нежелание разговаривать с телеведущим вполне объяснимо. И потом, разве ему не хватает других соцсетей и прямых эфиров на главных телеканалах страны?