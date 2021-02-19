Из-за блокировки в Clubhouse Соловьев в прямом эфире оторвал голову биониклу

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Телеведущий решил примкнуть к новой соцсети, но не успел там появиться, как тут же оказался заблокированным. А что ви, Владимир, хотели? Таки демократия!
В эфире своей программы «Соловьёв LIVE» от 16 февраля телеведущий внезапно начал отрывать головы роботам-биониклам. "Биониклы… Повсюду биониклы. Кстати, им, оказывается, больно, когда я начинаю отрывать им головы. Ха-ха-ха. Головы. Страшно, да? Вам больно, больно?" - зловеще комментирует свои действия телеведущий, расправляясь с очередной игрушкой.
Странное поведение Соловьева не осталось без внимания интернет-пользователей: многие предположили, что у телеведущего окончательно "поехала кукуха". Однако подоплека этого пугающего видео была простой: как оказалось, 15 февраля Соловьев пришел в Clubhouse (закрытую соцсеть, в которой можно побеседовать с самыми разными людьми), но видеть его там не пожелали.
Крупные тематические сообщества, в которых собираются и общаются между собой фанаты Lego и Биониклов, решили изжить скандального новичка из новой соцсети. Члены этих сообществ стали бомбардировать администрацию Clubhouse с массовыми жалобами на телеведущего и добились своего: Соловьева практически мгновенно заблокировали, чем уязвили его до глубины души.
Крупные тематические сообщества, в которых собираются и общаются между собой фанаты Lego и Биониклов, решили изжить скандального новичка из новой соцсети. Члены этих сообществ стали бомбардировать администрацию Clubhouse с массовыми жалобами на телеведущего и добились своего: Соловьева практически мгновенно заблокировали, чем уязвили его до глубины души.
Сам телеведущий объясняет блокировку в соцсети исключительно испугом членов сообществ Clubhouse, не желая понять, что далеко не все граждане РФ хотели бы общаться с этим человеком. Впрочем, конечно, куда приятнее думать, что тебя боятся.
В твиттерском аккаунте Соловьева интернет-пользователи попытались объяснить ведущему причину его бана, но, кажется, безуспешно.
Тогда-то Соловьев и решил отомстить игрушкам-роботам, что и продемонстрировал в прямом эфире. На защиту забаненного встал даже Роскомнадзор, который потребовал восстановить аккаунт телеведущего в Clubhouse.
Сразу вспомнается, как ноябре прошлого года Владимир Рудольфович также стал жаловаться в Роскомнадзор на притеснение его в YouTube, чем вызвал у интернет-пользователей кучу насмешек.
"Всё-таки потрясающая новость о том, что Роскомнадзор потребовал вернуть Соловьёва в тренды YouTube. Это как если бы при Сталине Молотов потребовал от главреда «Нью-Йорк таймс» первую полосу отдать Суслову." - @Pan Doctor.
После требования Роскомнадзора аккаунт телеведущего восстановили, а 17 февраля снова заблокировали.
Напомним, что в этой новой соцсети предусмотрен единственный формат общения - только с помощью голоса и в режиме реального времени. Потому нежелание разговаривать с телеведущим вполне объяснимо. И потом, разве ему не хватает других соцсетей и прямых эфиров на главных телеканалах страны?
"Всё-таки потрясающая новость о том, что Роскомнадзор потребовал вернуть Соловьёва в тренды YouTube. Это как если бы при Сталине Молотов потребовал от главреда «Нью-Йорк таймс» первую полосу отдать Суслову." - @Pan Doctor.
После требования Роскомнадзора аккаунт телеведущего восстановили, а 17 февраля снова заблокировали.
Напомним, что в этой новой соцсети предусмотрен единственный формат общения - только с помощью голоса и в режиме реального времени. Потому нежелание разговаривать с телеведущим вполне объяснимо. И потом, разве ему не хватает других соцсетей и прямых эфиров на главных телеканалах страны?
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Все правильно сделали!
Чмошник-Соловьев, выгонял с позором из своей студии в прямом эфире всех, кто не согласен с его мнением.
Так что, все логично и паритетно.
То воздух отписдит, то игрушке голову оторвет...
А что такое клубхаус?