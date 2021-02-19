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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4644 поста • 646 подписчиков подписаться
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Из-за блокировки в Clubhouse Соловьев в прямом эфире оторвал голову биониклу

Из-за блокировки в Clubhouse Соловьев в прямом эфире оторвал голову биониклу (8 фото + 1 видео)

Автор:
19 февраля 2021 18:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Clubhouse   ban   Соловьев   видео   политика   смешно   соцсети   шоу бизнес   
3327
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Телеведущий решил примкнуть к новой соцсети, но не успел там появиться, как тут же оказался заблокированным. А что ви, Владимир, хотели? Таки демократия!

Источник:

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Метки: Clubhouse   ban   Соловьев   видео   политика   смешно   соцсети   шоу бизнес   
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49  комментариев
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3k
Шура ОсЕчкин Час назад
Соловьева заблокировали в Clubhouse?
Все правильно сделали!
Чмошник-Соловьев, выгонял с позором из своей студии в прямом эфире всех, кто не согласен с его мнением.
Так что, все логично и паритетно.
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8k
Михаил 12 минут назад
Рудольфыч, забей на всякие клубхаусы. Если в обществе есть одно мнение, а другие не принимаются, нах оно надо
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12k
Toxictofa 13 минут назад
Совсем Визгун головой тронулся.
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5k
Али Ди 23 минуты назад
Кто такие Clubhouse и биониклы?
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2k
Андрей Полчаса назад
Зачем пиарить этого выродка?
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1k
Mikhail 41 минуту назад
а разве пропаганда жестокости не запрещена теперь в сми?
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38k
Элек Мек 42 минуты назад
Видно захворал шапиро.
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1k
ALEX 44 минуты назад
Ссылка youtu.be
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973
СДД 47 минут назад
Кретины не понимают заплывшими мозгами, что их покинул фарт и силы в них нет. Сколько не голоси, не пронимает твоя шумиха. Хотя, может, просто действуют по своим инструкциям...
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26
Имя Фамилия 50 минут назад
главное голубям чтобы головы не отрывал,и котеек не обижал.а вообще-по хер на сученка.
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562
zu4ara 50 минут назад
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726
Falco Peregrinus 51 минуту назад
В этой новости прекрасно всё!
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3k
Свирепый Бамбр 54 минуты назад
Какой страшный далбайоб!
То воздух отписдит, то игрушке голову оторвет...
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3k
DNK 55 минут назад
Надеюсь эта мразь докукарекается не только до запрета въезда в Латвию, но и во весь Евросоюз со штатами... А уж тут-то хорошую березку мы ему приглядим...
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7k
Пётр DNK 45 минут назад
Интересно....а "мы" это кто?
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1k
cnob7 Пётр 38 минут назад
диванный рЭволюционер, у которого лобковые волосы еще не выросли
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92
Юрий 57 минут назад
Я тоже с подобными не общаюсь. Если какой гопник даже в 90-х вязался, игнорил его. А там вроде люди неглупые и уважающие себя и друг друга, зачем им то гопота...
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27k
a.fey 57 минут назад
Чего-то все так радуются. Все комментирующие - члены Clubhouse. Вот и радуются, что его в их сети не будет. Других версий у меня нет.
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8k
Михаил a.fey 14 минут назад
закидали какахами.
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42k
Цыц тут у меня 58 минут назад
Вполне объяснимое желание не общаться с ним - Соловьев не терпит никакого чужого мнения, отличного от собственного, сразу сыпет оскорбления орет как настоящий. Противный тип.
А что такое клубхаус?
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810
Карл Такойто 58 минут назад
Соловьев уже настолько кукухой поехал и настолько омерзителен что в него скоро даже в России плевать будут при его появлении в общественном месте
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Комментарий удален. Причина: флуд
−1
3k
Шура ОсЕчкин Час назад
Сплю и вижу, на главной странице Clubhouse красуется баннер - "CОЛОВЬЕВУ И СОБАКАМ, ВХОД ЗАПРЕЩЕН!!!" )))
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2k
NIS Шура ОсЕчкин 56 минут назад
Собак не трожь ....
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8k
Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы Шура ОсЕчкин 41 минуту назад
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7k
Владимир Час назад
Это нечто кроме центральных купленных каналов никому не сперлось.
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