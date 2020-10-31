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Оказывается японцы не коренные жители Японии

Оказывается японцы не коренные жители Японии (6 фото)

Автор:
31 октября 2020 19:42
Метки: Япония.японцы   история   факты   
1441
6
Все в курсе, что американцы не коренное население США, точно так же как и теперешнее население Южной Америки. А вы знали, что японцы не являются коренным населением Японии?
Кто же тогда жил в этих местах до них?
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Метки: Япония.японцы   история   факты   
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7  комментариев
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15k
SolomonA 3 часа назад
Поскольку айны входили в число Российских народов - надо объявить японские острова исконно русской территорией.
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86k
Дмитрий 40 минут назад
Раздробленные племена всегда проигрывают - так же сейчас делают и с русским разобщённым народом - чурбаньё захватит всю Россию , а русские будут в резервациях из за геноцидной политики
.
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19k
Ратибор 2 часа назад
А до моноброви так и не додумались...
А до моноброви так и не додумались...
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11k
Corvus Corax 2 часа назад
Что айны - коренные, кто б спорил, но там и возраст эмиграции смотреть надо... Но тысяч до... а что японцы не японцы - давно известно, аффтар историю учил по левым сайтам?
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40k
Хельги 3 часа назад
Рюкюсцы (яп. 琉球民族 рю:кю: миндзоку; окин. ру:чу: миндзуку), ликейцы этнографическая группа островов Рюкю (префектура Окинава). Рюкюсцы являются крупнейшим национальным меньшинством в Японии; 1,3 млн человек проживают в префектуре Окинава, 300 000 в других районах Японии. Оставшиеся 300 000 расселились за пределами Японии, в основном на Гавайях[2][3].

Движение за независимость Окинавы или Движение за независимость Рюкю (кит. трад. 琉球獨立運動, упр. 琉球独立运动, пиньинь liúqiú dúlì yùndòng, палл. люцю дули юньдун, 琉球独立運動, рю:кю: докурицу ундо:) движение, ставящее своей целью превратить Окинаву и прилегающие к ней острова (острова Рюкю) в независимое от Японии государство. Движение возникло в 1945 году, после окончания войны на Тихом океане.

Флаг движения за независимость Республики Рюкю
Некоторые рюкюсцы считали[источник не указан 3077 дней], что после начала оккупации Японии союзниками Рюкю (Окинава) должна в конечном итоге стать независимым государством, а не быть возвращена в состав Японии.

Первоначально королевство Рюкю было государством-данником Китая. Короли Рюкю отправили послов в Китай и просили китайских императоров присваивать им титул вана Рюкю: этот обычай начался с 1372 года, во времена династии Мин, и продолжался до падения королевства Рюкю в 1875 году. Но поскольку как государство Рюкю было меньше и слабее, чем Япония, японцы из феодального японского княжества Сацума вторглись в страну в 1609 году, и с этого времени Рюкю пребывало в состоянии полунезависимого государства, пока не был официально аннексировано и превращено в префектуру Окинава в 1879 году.

В общем - свободу Окинаве!
Янки гоу хом, японцы гоу хом!
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263
Обратная сторона Луны 3 часа назад
Только несколько представителей айну решили остаться в России после войны. Более 90 % уехали в Японию.

Насколько я знаю, они были депортированы после 45 года, как граждане Японии.

Кстати, многие самурайские роды происходят от айнов
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27k
KiploksAKS Обратная сторона Луны 2 часа назад
Не "многие", а большинство, включая императорский род.
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Сергей

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