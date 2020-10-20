FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Факты 3426 постов • 870 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
10 любопытных фактов о Парфеноне - главном символе Древней Греции

10 любопытных фактов о Парфеноне - главном символе Древней Греции (11 фото)

Автор:
20 октября 2020 16:10
Сообщество : Факты
Метки: Парфенон   акрополь   афины   греция   интересно   исторические факты   история   факты   
546
11
Древние греки - одна из самых великих цивилизаций в истории. На протяжении веков они помогали развитию западной культуры в том виде, каком мы ее знаем сейчас. От права и политики, до спорта и архитектуры - они оставили след в жизни общества и мировой истории... Сегодня мы расскажем несколько фактов о самом известном и легендарном творении древних греков - Парфеноне.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Парфенон   акрополь   афины   греция   интересно   исторические факты   история   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
american_buldog 39 минут назад
так он выглядел в 2017
так он выглядел в 2017
так он выглядел в 2017
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
hebpat Час назад
Точно, Парфенон не храм, - это скорее банк, дело в том что статуя Афины создавалась из дорогих материалов - слоновой кости, а оружие и одежды богини были сделаны из нескольких тон золота и украшены сотнями драгоценностей, они всегда были на виду и их нельзя было потихоньку растащить, а в случае нужды их легко можно пустить в оборот золото легко снималось, что наверное и произошло, так как о статуе Афины толком никаких сведений нет и куда оне делась историки не в курсе, в отличие от другой работы Фидия - статуи Зевса в Олимпии, которая сгорела в 475 году в Константинополе, куда её впоследствии перевезли. Кстати Фидий попал под раздачу, некоторые считали что он часть материала заныкал, но как я и говорил выше золото легко снималось, - вот его взяли сняли и взвесили, всё оказалось тютелька в тютельку, но его обвинили в оскорблении божества: на щите Афины в числе прочих изваяний Фидий поместил свой и Периклов профиль. Скульптора бросили в тюрьму, где он скончался, либо от яда, либо от лишений и горя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman Час назад
Парфенон, от греческого парфена (παρθένα) = девственница. Отсюда имя Парфена и фамилия Парфёнов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Вот и покатался: утечка данных каршеринга превратила жизнь москвича в aд (9 фото) Вот и покатался: утечка данных каршеринга превратила жизнь москвича в aд (9 фото) Невероятная история древнеримских кораблей, сгинувших во Второй мировой Невероятная история древнеримских кораблей, сгинувших во Второй мировой Суп из сена и форма груди у эстонок: какими были научно-популярные книги 100 лет назад Суп из сена и форма груди у эстонок: какими были научно-популярные книги 100 лет назад 40 удивительных исторических фактов, которые известны далеко не всем 40 удивительных исторических фактов, которые известны далеко не всем Интересные факты о Храме Василия Блаженного Интересные факты о Храме Василия Блаженного Как выглядели самые первые модели изобретений Как выглядели самые первые модели изобретений
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

296046



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Я тебя спасу": собака защищает девочку от маминой ругани
0
62
"Я тебя спасу": собака защищает девочку от маминой ругани
Разгадка номера машины в «Бриллиантовой руке»
2
33
Разгадка номера машины в «Бриллиантовой руке»
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Топ-100 лучших подарков парню на День рождения
0
19
Топ-100 лучших подарков парню на День рождения
«Ёлочные» эксперименты певицы Ёлки
0
6
«Ёлочные» эксперименты певицы Ёлки
Вот и покатался: утечка данных каршеринга превратила жизнь москвича в aд (9 фото)
Вот и покатался: утечка данных каршеринга превратила жизнь москвича в aд (9 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#сша#кино#прикольные#китай#автомобили#коронавирус#ремонт#авария дня
#юмор#животные#интересно#авария#в мире#смешные#картинки#новости#россия#автобус
#история#прикол#интересное#полиция#дтп#авто авария#на различный вкус#позитив#деньги#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться