10 любопытных фактов о Парфеноне - главном символе Древней Греции

Древние греки - одна из самых великих цивилизаций в истории. На протяжении веков они помогали развитию западной культуры в том виде, каком мы ее знаем сейчас. От права и политики, до спорта и архитектуры - они оставили след в жизни общества и мировой истории... Сегодня мы расскажем несколько фактов о самом известном и легендарном творении древних греков - Парфеноне.

0 Парфенон - главный храм афинского Акрополя. Его строительство началось в 447 году до нашей эры, и продолжалось девять лет - а еще шесть лет понадобилось на возведение всех декоративных элементов. Будучи одной из самых известных достопримечательностей в мире, Парфенон привлекает миллионы посетителей каждый год. А вы знали, что:

1. Парфенон посвящен богине 0 Источник: Храм посвящен покровительнице города Афины и всей Аттики, богине Афине-Девственнице. В восточной части Парфенона находилось святилище Афины и ее знаменитая скульптура работы Фидия.

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2. Это не первый храм в этих местах 0 Источник: История Акрополя уходит корнями гораздо дальше, чем сам Парфенон. Храм расположен на месте более древней постройки, посвященной Афине, которую сейчас называют старым Парфеноном. Этот древний храм был разрушен во время персидской войны в 480 году до н. э., во время строительства. Пролежав в руинах более 30 лет, греки решили возродить это место, и построить нынешний Парфенон.

3. Какое-то время Парфенон использовался как мечеть 0 Источник: За свою долгую историю Парфенон претерпел несколько трансформаций. В 1460-х годах, когда Греция находилась под властью османов, храм использовали как мечеть в течение почти 200 лет. Минарет (башню, с которой верующих призывают на молитву) сделали из обычной башни, которая была частью постройки. До этого Парфенон использовался как католическая церковь.

4. Некоторые из ценных артефактов из Парфенона хранятся в Лондоне 0 Источник: В 1800-1803 годах, когда Греция находилась под властью османов, шотландский аристократ Томас Брюс перевез около половины сохранившихся скульптур Парфенона в Великобританию - утверждая, что у него было разрешение от османов. Сейчас скульптуры находятся в Британском музее. По этому поводу ведутся бурные споры - греческое правительство уже много лет призывает к возвращению драгоценных скульптур в Парфенон.

5. Название Парфенона имеет интересное происхождение 0 Источник: Название Парфенона происходит от греческого слова παρθενών, что переводится как “место незамужних женщин". Считается, что название связано с помещением внутри Парфенона - хотя историки спорят, какая именно комната имелась ввиду. Вполне возможно, что название придумали Девы, которые участвовали в жертвоприношениях богине Афине.

6. Парфенон - не храм 0 Источник: Парфенон всегда считали и называли храмом, и он выглядит как храм с архитектурной точки зрения - однако, здание не функционирует как храм. Традиционно в храмах размещали изображение Афины - святой покровительницы, но ее главный образ находится в другом районе Акрополя. В Парфеноне располагалась статуя Афины работы знаменитого скульптора Фидия, однако, она не несет религиозной ценности.

7. Раньше он был покрашен 0 Источник: Как и большая часть греческой архитектуры и скульптур, Парфенон изначально был окрашен. Хотя историки долгое время спорили, какая именно часть здания была покрашена, археологи обнаружили пигменты красок с помощью ультрафиолета.

8. Парфенон - один из лучших образцов греческой архитектуры 0 Источник: Будучи одним из самых знаковых зданий в мире, Парфенон стал символом греческой архитектуры. Он был продуман в мельчайших деталях, совершенно незаметных постороннему наблюдателю. Например, историки даже ввели понятие "курватура Парфенона" - это специальная кривизна, вносившая оптические коррективы при взгляде на здание. Со стороны храм кажется идеально прямолинейным, но на самом же в его контурах нет почти ни одной строго прямой линии.

9. Его разрушили во время Великой Турецкой войны 0 Источник: Война между Османской империей и союзом христианских европейских государств в 1683-1699 годах разрушила Парфенон. Тогда он использовался как мечеть, а во время войны османы сделали из него склад боеприпасов. После бомбежки венецианцами, боеприпасы взорвались и сильно повредили Парфенон и его скульптуры.