На что не пойдет женщина ради красоты?

Ради красоты женщины готовы на все! Но если сейчас ради нее они прокалывают уши и делают эпиляцию, то в прошлом их бабушки и пробабушки шли на куда более странные уловки.
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1920-е годы, резиновая маска для плавания. Она должна была предохранять женскую кожу от солнца.
Конкурс красоты в Клифтонвилле, 1936 год. Чтобы обеспечить непредвзятость жюри, конкурсанткам закрыли лица.
С Х века в китае девочкам бинтовали ноги, чтобы стопа была маленькой. Жертвы этой традиции живут и сегодня.
Нью-Йорк. 1938 год. Рита Перчетти и Глория Росси тестируют свои переносные переодевалки для женщин.
Уничтожитель веснушек, 1930-е. В ходе эксперимента требовалось закрывать глаза специальными накладками, вставлять в ноздри фильтры и часами дышать только через специальную трубку.
Конкурс "Мисс Прекрасные глаза" во Флориде. 1930-е. Лица девушек закрыли масками. оставив открытыми только глаза, чтобы жюри не отвлекалось.
Прообраз соляриев - автомат для самостоятельного нанесения загара с поминутной тарификацией, 1949 год.
Лондон, 1941 год. В связи с войной в Англии дефицит нейлона. Нефтепродукты нужны фронту - а в итоге дамы остались без чулок, и в крупных магазинах появились секции, где женщинам массово расписывали ноги "под колготки".
В 1971-м в Брюсселе был изобретен лифчик для укрепления и увеличения груди с помощью вибрации, питавшийся от аккумурятора. В нем женщинам предлагалось ходить на работу: прибор будет работать, и женщина тоже.
Рентген груди женщины, носившей корсет (слева), и женщины, не носившей его (справа), 1908 год.
К ваннам подведен ток низкого напряжения. И все это - чтобы улучшить циркуляцию крови и цвет кожи.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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