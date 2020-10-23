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На что не пойдет женщина ради красоты?

На что не пойдет женщина ради красоты? (31 фото)

Автор:
23 октября 2020 13:30
Сообщество : Факты
Метки: все ради красоты   женщины   интересно   история   красота   неожиданно   познавательно   факты   
966
31
Ради красоты женщины готовы на все! Но если сейчас ради нее они прокалывают уши и делают эпиляцию, то в прошлом их бабушки и пробабушки шли на куда более странные уловки.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: все ради красоты   женщины   интересно   история   красота   неожиданно   познавательно   факты   
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30k
Опаньки Час назад
развлекались как могли
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26k
EvilHomer 20 минут назад
Мужики тоже не далеко ушли: "Как вогнать шарики в половой член и зачем это нужно..."
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1k
Андрей 41 минуту назад
Типа в наши дни не так. Выглядит и преподносится все слегка по другому, но сути не меняет. Вобще вся эта хрень как у обычных животных, маскируешься под топовых альфа и выше шанс на размножение (не беру в учет обычных прожигалок жизни). У мужиков тоже тоже, подкачаться, тачку покруче прикупить и т.д. и т.п.
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11k
Yasen_Perec 44 минуты назад
Искорёженные пальцы - это #издец как красиво. Уж лучше бы топором вообще отхреначили.
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1k
Outcast 55 минут назад
Вообщем женщины всегда творили какую то хрень, за которую потом расплачивались мужики.
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15k
Топпер Харли Час назад
Ссылка youtu.be
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71k
Броненосец Потелкам Час назад
И после всего этого их может смущать какой- то там несчастный анальный секас ????
Да я вас умоляю....
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