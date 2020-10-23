На что не пойдет женщина ради красоты?

Ради красоты женщины готовы на все! Но если сейчас ради нее они прокалывают уши и делают эпиляцию, то в прошлом их бабушки и пробабушки шли на куда более странные уловки.

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0 Источник: 1926 год. девушка рисует шов на ноге, чтобы скрыть отсутствие колготок.

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0 Источник: 1920-е годы, резиновая маска для плавания. Она должна была предохранять женскую кожу от солнца.

0 Источник: Конкурс красоты в Клифтонвилле, 1936 год. Чтобы обеспечить непредвзятость жюри, конкурсанткам закрыли лица.

0 Источник: С Х века в китае девочкам бинтовали ноги, чтобы стопа была маленькой. Жертвы этой традиции живут и сегодня.

0 Источник: Душ для груди, Франция, 1930-е.

0 Источник: Нью-Йорк. 1938 год. Рита Перчетти и Глория Росси тестируют свои переносные переодевалки для женщин.

0 Источник: Выпрямление волос, 1964 год.

0 Источник: Уничтожитель веснушек, 1930-е. В ходе эксперимента требовалось закрывать глаза специальными накладками, вставлять в ноздри фильтры и часами дышать только через специальную трубку.

0 Источник: Реклама солитера как лучшего средства для похудения.

0 Источник: Конкурс "Мисс Прекрасные глаза" во Флориде. 1930-е. Лица девушек закрыли масками. оставив открытыми только глаза, чтобы жюри не отвлекалось.

0 Источник: Ледяная маска для лица, 1931 год.

0 Источник: Специальная шапка для защиты от веснушек со встроенными солнцезащитными очками. 1940-е.

0 Источник: Прообраз соляриев - автомат для самостоятельного нанесения загара с поминутной тарификацией, 1949 год.

0 Источник: Перманентная завивка, она же химия. Германия, 1929 год.

0 Источник: Лондон, 1941 год. В связи с войной в Англии дефицит нейлона. Нефтепродукты нужны фронту - а в итоге дамы остались без чулок, и в крупных магазинах появились секции, где женщинам массово расписывали ноги "под колготки".

0 Источник: Переносная сушилка для волос, 1940-е.

0 Источник: Лондон, 1930 год. Полисмен - судья соревнований на самые красивые лодыжки.

0 Источник: В Японии в XVII - XIX веках главным признаком красоты были черные зубы.

0 Источник: Фен, 1920-е.

0 Источник: В 1971-м в Брюсселе был изобретен лифчик для укрепления и увеличения груди с помощью вибрации, питавшийся от аккумурятора. В нем женщинам предлагалось ходить на работу: прибор будет работать, и женщина тоже.

0 Источник: 1920-е. Резиновые "маски красоты" для предотвращения морщин.

0 Источник: Деревянные купальники, 1929 год.

0 Источник: Прибор для создания ямочек на лице. Запатентован жинщиной.

0 Источник: Выпрямитель курносых носов, 1920-е.

0 Источник: Фруктовая маска, 1930-е.

0 Источник: Рентген груди женщины, носившей корсет (слева), и женщины, не носившей его (справа), 1908 год.

0 Источник: 1940-е годы: роженицам не запрещалось курить в госпиталях.

0 Источник: Жертвы ради науки: измерение женской головы и лица, 1933

0 Источник: К ваннам подведен ток низкого напряжения. И все это - чтобы улучшить циркуляцию крови и цвет кожи.