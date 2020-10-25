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"Столько не выпить!": как выглядели проститутки из "города грехов" Монреаля в 20-40-х годах XX века

"Столько не выпить!": как выглядели проститутки из "города грехов" Монреаля в 20-40-х годах XX века (28 фото)

Автор:
25 октября 2020 11:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Монреаль   интересно   история   канада   проституция   сухой закон.   сша   факты   
3073
28
В период сухого закона американцы с удовольствием навещали канадский Монреаль: там они могли безоглядно наслаждаться женщинами, крепким алкоголем и азартными играми - всем тем, что находилось под запретом в их родной стране. Впрочем, судя по портретам некоторых "дам полусвета", изголодавшихся по женским прелестям мужчин стоило скорее пожалеть.
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Метки: Монреаль   интересно   история   канада   проституция   сухой закон.   сша   факты   
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19  комментариев
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2k
Варяг Полчаса назад
"Столько не выпить!": как выглядели проститутки из "города грехов" Монреаля в 20-40-х годах XX века
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26k
Slonyash 15 минут назад
Я не спец, но при таких внешних данных, это не проституция, это благотворительность какая то!
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2k
Гур 20 минут назад
"Столько не выпить!": как выглядели проститутки из "города грехов" Монреаля в 20-40-х годах XX века
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14k
Александр Сучков Полчаса назад
Отборные крокодилы)))
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7k
Клёст 42 минуты назад
Слов нет...
А как сейчас с привлекательностью в этой профессии дела обстоят?
Хуже? Лучше?
Просто по фильмам судить трудно..)))
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722
Никита 44 минуты назад
По моему про этих: Проститутка которую пять раз сбивала машина,лишь на шестой поняла,что нельзя быть такой навязчивой.
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2k
Leo 45 минут назад
Чертовки, так и манят...
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−47
Егор Егоров 48 минут назад
Такое чувство, что этот пост написала обиженная женщина, которую не трахают мужчины.
Во-первых, все женщины платные. Ни одна сама за себя на свидании не платит - все торгуют своей писькой. Это факт из жизни. Поэтому не надо видеть платных женщин только в борделях - они толпами ходят по улицам, ездят в автобусах, на машинах, учатся в школах и институтах, работают в офисах.
Во-вторых, сейчас можно вызвать себе платную женщину с любой внешностью, в том числе и модель. Вопрос, конечно, в стоимости её часа.

Скорей бы легализовали дома с платными женщинами - это бы сбило ценник на женскую писечку и среди школьниц, и среди студенток. А уж те, кому за 25 лет - давали бы бесплатно.
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30k
Опаньки Егор Егоров Полчаса назад
"Ох, если бы сбылась моя мечта!
Какая жизнь настала бы тогда!"
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26k
parallax 54 минуты назад
Просто сейчас уже пить не умеют. :)
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15k
бат св 56 минут назад
да просто отловили всех страшных и изношенных. Нормальных оставили. С-селекция!!!
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5
Фаллехов Гендекосилап Час назад
Это сколько ж надо было выпить!
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4k
Летучий Мыш Час назад
Страшно подумать, как выглядели их клиенты. Эка вон баб перекосило
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6k
Alex Летучий Мыш Полчаса назад
После третьего стакана виски и эти страхалюги - красавицы, ехали-то выпить, а тут ещё и девки! Меня поразило, что бандерши ещё и сами собой приторговывали.
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50
евгений Час назад
Прям расстрельный список
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101
Вадим Час назад
А что ж они все такие асимметричные?
Регулярно что-нибудь ломалось?
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30k
Опаньки Вадим Полчаса назад
главное что они сами не ломались )
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101
.. Час назад
жесть, эти уродины сами должны платить, да и то у них денег не хватит
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239
Николай Час назад
ды, как-то, в общем, и пох)))
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