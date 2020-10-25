"Столько не выпить!": как выглядели проститутки из "города грехов" Монреаля в 20-40-х годах XX века

А это Анна Лабель также известная как г-жа Эмиль Бошан. Она была самой влиятельной содержательницей борделей в Монреале во время Второй мировой войны. В последний раз Лабель была арестована в 1939 году. Согласно показателям свидетелей, она регулярно принимала полицейских в своем богатом доме, потому всегда выходила сухой из воды. Лабель регулярно ездила в здание суда на своем кадиллаке и некоторые полицейские, завидев ее авто, провожали ее влюбленными глазами. Впрочем, фото мадам хранилось в картотеке полиции, а это значит, что арестовывали ее и не раз.