"Столько не выпить!": как выглядели проститутки из "города грехов" Монреаля в 20-40-х годах XX века

В период сухого закона американцы с удовольствием навещали канадский Монреаль: там они могли безоглядно наслаждаться женщинами, крепким алкоголем и азартными играми - всем тем, что находилось под запретом в их родной стране. Впрочем, судя по портретам некоторых "дам полусвета", изголодавшихся по женским прелестям мужчин стоило скорее пожалеть.
Монреаль в 20-40-х годах XX века процветал. В город рекой текли деньги -сюда приезжали насладиться пороком не только из других канадских городов, но и из США.
Бордель по улице 424 rue Guy
Американцы, страдавшие от сухого закона, искали место, где могли бы вдоволь покутить. Монреаль мог им предоставить, все, что было нужно для веселья: азартные игры, вечеринки и, конечно, продажных женщин.
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40% экономики этого города в 20-40-х годах прошлого столетия базировалось на обслуживании американских туристов, которые приезжали сюда пить, играть и ходить по публичным домам.
Интерьер игорного дома 40-е годы, Монреаль
Недаром в это время Монреаль получил второе название Sin City – "город грехов". В Монреале помимо официальных борделей процветали полуподпольные. Все они так или иначе нелегально контролировались полицией и имели надежные связи с криминальным бизнесом, поставлявшим для клиентов публичных домов наркотики.
Кроме борделей, в Монреале было много нелегальных игорных домов. Весь этот полуподпольный бизнес ворочал огромными деньгами, а в его поддержке были замешаны известные люди города.
Кроме борделей, в Монреале было много нелегальных игорных домов. Весь этот полуподпольный бизнес ворочал огромными деньгами, а в его поддержке были замешаны известные люди города.
Бордель на 1153-1155 rue Clark, Монреаль
Однако время от времени некоторые из бандерш - содержательниц борделей - рядовые проститутки и организаторы нелегальных казино попадали в полицию. В картотеке Монреаля сохранились фото тогдашних жриц любви. И, надо сказать, внешность этих дам была далеко не идеальна - даже на нетребовательный мужской взгляд падших женщин вряд ли, пусть и с натяжкой, можно назвать симпатичными. Хотя, конечно, о вкусах спорить сложно.
К примеру, на этом фото Лилиан Браун, она же Ида Кац. Эта дама была одной из трех главных "мамаш" - организаторов борделей в Монреале. Она держала несколько недорогих домов на Кларк-стрит, к югу от Сент-Катрин, недалеко от кабаре Гейети и на улицах Буллион и Десмаре.
А это Анна Лабель также известная как г-жа Эмиль Бошан. Она была самой влиятельной содержательницей борделей в Монреале во время Второй мировой войны. В последний раз Лабель была арестована в 1939 году. Согласно показателям свидетелей, она регулярно принимала полицейских в своем богатом доме, потому всегда выходила сухой из воды. Лабель регулярно ездила в здание суда на своем кадиллаке и некоторые полицейские, завидев ее авто, провожали ее влюбленными глазами. Впрочем, фото мадам хранилось в картотеке полиции, а это значит, что арестовывали ее и не раз.
Люси Деликато Бизанте
Среди проституток практически нет молоденьких - все женщины вполне зрелого возраста и,некоторые, судя по их виду, довольно потасканные и битые жизнью.
Мадлен Ганьон
В 30-е годы XX века в Канаде было свыше пяти тысяч официально зарегистрированных проституток и в три раза больше подрабатывали продажей своего тела нелегально.
Лина Тони, арестована 1 декабря 1941 г. за содержание борделя
За два часа с "жрицей любви" клиент в середине 30-х годов платил пять американских долларов. Нелегальные проститутки брали меньше, правда, большая часть их заработка уходила на подкуп полицейских,оплату комнаты в мотеле, откуп рэкетирам и другие "производственные" траты.
Мэри Шепперд, арестована за проституцию
Нелегальная проституция не поощрялась законом, и попавшись с клиентом, "ночная бабочка" могла запросто загреметь в участок. Если полицейским удавалось ее разговорить, они могли накрыть и целую сеть, включающую подпольный бордель с нелегальным казино, сутенероми и "пасущим" бизнес рэкетом.
Маргерит Смит, 1940 г. - несколько раз арестовывалась в период с 1941 по 1943 г. за содержание подпольного публичного дома и работу проституткой.
Бланш Мартин, горничная, арестованная 8 мая 1940 года за проституцию
В картотеке полиции сохранились также фото мужчин, связанных с игорным бизнесом - все они были арестованы в подпольных казино. В сущности, каждый из них мог быть клиентом этих блудниц.
Эжен Кавиола, арестован в связи с расследованием, связанным с игорным бизнесом
Полиция Монреаля была здорово криминализирована - фактически половина служивых кормилось за счет нелегальных казино и борделей.
Генри Друик, в период с 1938 по 1942 арестовывался 8 раз за организацию подпольного казино
Городу понадобилось больше десяти лет, чтобы к 50-м годам придать ему хотя бы мало-мальски пристойный вид.
Полицейский рейд
Все эти десять лет Монреаль потрясали громкие антикоррупционные дела и расследования, в которых всплывали имена известных людей, по уши замазанных в игорном и бордельном бизнесе.
Ушла эпоха, слава города грехов померкла, а казино и дома терпимости не исчезли, а перешли в глубокое подполье. Впрочем, это уже совсем другая история.
Ушла эпоха, слава города грехов померкла, а казино и дома терпимости не исчезли, а перешли в глубокое подполье. Впрочем, это уже совсем другая история.
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А как сейчас с привлекательностью в этой профессии дела обстоят?
Хуже? Лучше?
Просто по фильмам судить трудно..)))
Во-первых, все женщины платные. Ни одна сама за себя на свидании не платит - все торгуют своей писькой. Это факт из жизни. Поэтому не надо видеть платных женщин только в борделях - они толпами ходят по улицам, ездят в автобусах, на машинах, учатся в школах и институтах, работают в офисах.
Во-вторых, сейчас можно вызвать себе платную женщину с любой внешностью, в том числе и модель. Вопрос, конечно, в стоимости её часа.
Скорей бы легализовали дома с платными женщинами - это бы сбило ценник на женскую писечку и среди школьниц, и среди студенток. А уж те, кому за 25 лет - давали бы бесплатно.
Какая жизнь настала бы тогда!"
Регулярно что-нибудь ломалось?