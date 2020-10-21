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Распутывая историю Ады Лавлейс (первого программиста в истории)

Распутывая историю Ады Лавлейс (первого программиста в истории) (49 фото)

Автор:
21 октября 2020 08:47
Сообщество : Исторические факты
Метки: Ада Лавлейс   интересно   история   познавательно   программист   факты   фото   
519
49
Ада Лавлейс родилась 200 лет назад. Для некоторых она является знаменательной фигурой в истории вычислительной техники; для других — изрядно переоцененной личностью. В течение долгого времени я пытался разобраться, как всё было на самом деле. И вот, к её двухсотлетию, я решил разобраться в том, что называл для себя "тайной Ады".
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Метки: Ада Лавлейс   интересно   история   познавательно   программист   факты   фото   
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alex lamagra Полчаса назад
В честь нее назвали язык Ада, используется в США ВМС и других областях
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