Автожир: история гибрида самолета и вертолета

Автожир (гирокоптер) - это гибрид самолета и вертолета, придуманный испанским инженером Хуаном де ла Сиерва в 1919 году. Целью инженера было улучшить безопасность на низкой скорости полета после того, как он увидел катастрофу с участием одного самолете. Первый в истории автожир Сиерва поднял в воздух в 1923 году.
Другие названия автожира (autogyro) - гипокоптер и гироплан. В 1919 году Хуан де ла Сиерва участвовал в конкурсе на проектирование самолетов, и представил свой большой трехмоторный бомбардировщик, пилотируемый капитаном Хулио Риосом Аргуэсо - однако, самолет разбился во время первого полета. Ему не хватило подъёмной силы на критически малой скорости, и инженер задал себе цель - создать аппарат, безопасный даже на низкой скорости полета.
Автожир в Нью-Йорке, 1930
Сиерва предпринимал несколько попыток создать идеальный автожир, и у него это получилось с четвертого раза. Первый в истории автожир Сиерва поднял в воздух в 1923 году. Позже его конструкции послужили основой для всех будущих винтокрылых самолетов, и были лицензированы компаниями в Великобритании, США и других странах.
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Испанский инженер Хуан де ла Сиерва, изобретатель автожира, 1929
Множество автожиров сделали в США, где их производил Гарольд Ф. Питкэрн. В феврале 1929 года Питкэрн приобрел американские права на изобретения Сиервы и патенты, а также учредил компанию Pitcairn-Cierva Autogiro Company для лицензирования производства в Соединенных Штатах.
Автожир взлетает у здания Капитолия, США, 1936
Автожиры были непригодны для полетов на большие расстояния, но они могли лететь даже при скорости 25 км в час, и совершать посадку на полосу длиной не больше 80 метров. Они использовались для доставки городской почты с крыши на крышу, а некоторые даже использовали в военных целях во время Второй мировой войны. Автожир потерял былую популярность в конце 1930-х годов, с появлением вертолетов.
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Он в разы дешевле вертолета.
Нет дорогущего автомата перекоса, намного проще в изготовлении, достаточно мростенького поршневого двигателя.