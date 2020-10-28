Автожир: история гибрида самолета и вертолета

Автожиры были непригодны для полетов на большие расстояния, но они могли лететь даже при скорости 25 км в час, и совершать посадку на полосу длиной не больше 80 метров. Они использовались для доставки городской почты с крыши на крышу, а некоторые даже использовали в военных целях во время Второй мировой войны. Автожир потерял былую популярность в конце 1930-х годов, с появлением вертолетов.