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Автожир: история гибрида самолета и вертолета

Автожир: история гибрида самолета и вертолета (14 фото)

Автор:
28 октября 2020 13:22
Сообщество : Исторические факты
Метки: авиация   автожир   история   ретро фото   самолет   самолеты   факты   фото   
199
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Автожир (гирокоптер) - это гибрид самолета и вертолета, придуманный испанским инженером Хуаном де ла Сиерва в 1919 году. Целью инженера было улучшить безопасность на низкой скорости полета после того, как он увидел катастрофу с участием одного самолете. Первый в истории автожир Сиерва поднял в воздух в 1923 году.
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Метки: авиация   автожир   история   ретро фото   самолет   самолеты   факты   фото   
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1  комментарий
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Броненосец Потелкам 3 часа назад
Китайская армия имеет на вооружении автожиры.
Он в разы дешевле вертолета.
Нет дорогущего автомата перекоса, намного проще в изготовлении, достаточно мростенького поршневого двигателя.
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