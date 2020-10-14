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Послушник монастыря украл 800 тысяч рублей пожертвований и прогулял их в Москве

Послушник монастыря украл 800 тысяч рублей пожертвований и прогулял их в Москве (3 фото)

Автор:
14 октября 2020 17:56
Сообщество : Криминал
Метки: Монастырь   владимирская область   кража   пожертвования   послушник   
1025
3

Видимо, устав ждать продвижения по "службе", с которым бы пришли и рестораны, и люксовые автомобили, послушник решил пуститься во все тяжкие. Менее чем за месяц он потратил все деньги: нанял охрану, кутил в ресторанах и разъезжал на дорогих авто.

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Метки: Монастырь   владимирская область   кража   пожертвования   послушник   
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27  комментариев
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4k
Борис Час назад
Московский Непослушник)
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12k
aalexey3 Минуту назад
800К? Рублей? У них не убудет...
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26k
Slonyash 7 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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28k
Юр21 20 минут назад
Экий шалун!
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55k
Опиум для народа Полчаса назад
-"Подсудимый,вам предоставляется последнее слово."
-"Кто сам без греха,особенно это касается моих коллег,тот пусть первый бросит в меня камень!"
-"Заседание окончено.Освободить подсудимого из зала суда...")
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1k
Сергей Феофанов Полчаса назад
Да нормально он отсидит! На зоне вполне почитаемая личность как воцерквленный, тем более лить в уши поднаторел, а ПГМнутых везде полно. Тем более что 100500% что по УДО выскочит, занесут коллеги...
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−1
Князь Курбский Полчаса назад
Мелочь спер
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682
Геннадий Николаевич Казаков Полчаса назад
Вор украл у вора называется =)
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18k
pssst 38 минут назад
Непослушниц-то хоть заказывал?
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7k
Андрей Ватрушкин 39 минут назад
Некогда о Боге думать, тут бабло руки жжет.
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2k
Стоша 44 минуты назад
чето не по-христиански, почему не простили?
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1k
maloy 44 минуты назад
На все воля божья
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30k
Элек Мек 52 минуты назад
Хунья,главное раскаяться и отмолить грехи.
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7k
Star Link 55 минут назад
Не он, так гбист Гундяев бы просрал.
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30k
Элек Мек Star Link 51 минуту назад
Чёй то он просрал? Всё копеечка к копеечке.
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7k
Star Link Элек Мек 9 минут назад
Вроде на его яхту Паллада нужен новый мотор.
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12k
homerchik 55 минут назад
А я ведь брат на тебя и не сержусь. Я брат, тебе наоборот благодарен. Да, благодарен, что избавил ты меня от всего лишнего наносного.
А я ведь брат на тебя и не сержусь. Я брат, тебе наоборот благодарен. Да, благодарен, что избавил ты меня от всего лишнего наносного.
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292
Андрей 56 минут назад
Попы всегда дебоширили, бухали и бядствовали. Ничего не меняется...
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3k
Sanar Андрей 43 минуты назад
Так это даже не поп, а так сказать заготовка "послушник".
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292
Андрей Sanar Полчаса назад
А тренировки у него неслабые. Ещё разгуляется на широкую ногу
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3k
Sanar Андрей Полчаса назад
Руководство должно оценить
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12k
Hairy. Час назад
Как много еще есть заблудших славянских душ забывших величие и славу своих предков и свято верящих в чуждые, еврейские сказки.
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55k
Александр Ломовицкий Час назад
Сработал на опережение
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2k
Kot Matvey Час назад
Красавэлло!!!
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3k
Sanar Час назад
А какая кража то? Чьи были деньги? Кто признан потерпевшим? Косил бы под дурака, "раздал деньги прихожанам так как разочаровался в искренности веры", признаваться явно не стоило.
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48
cana61s Час назад
Вот дурень, зачем признался?
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Элек Мек cana61s 50 минут назад
Это у них называется раскаялся,ничего потом отмолит.
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