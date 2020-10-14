Послушник монастыря украл 800 тысяч рублей пожертвований и прогулял их в Москве

Видимо, устав ждать продвижения по "службе", с которым бы пришли и рестораны, и люксовые автомобили, послушник решил пуститься во все тяжкие. Менее чем за месяц он потратил все деньги: нанял охрану, кутил в ресторанах и разъезжал на дорогих авто.
Послушник одного из монастырей во Владимирской области украл 800 тысяч рублей пожертвований и прогулял эти деньги в столице.
Сообщается, что кража произошла еще в сентябре. В полицию обратился настоятель одного из храмов в Вязниковском районе и сообщил о пропаже 800 тысяч рублей, собранных прихожанами на ремонт храма. Деньги украсть было не сложно, как пояснил настоятель, они хранились в его келье, в шкафу. О чем не могли не знать послушники, проживающие в храме.
Следователи выяснили, что в день пропажи денег исчез один из послушников - 34-летний мужчина из Псковской области.
Задержать ушлого послушника не составило труда - его арестовали в Рязанской области, когда тот направлялся к своему другу, чтобы скрыться от следствия. Неудавшийся клирик покаялся и сознался в преступлении, но денег при нем уже не было.
Как рассказал задержанный, украденные средства он потратил на шикарный отдых в Москве: арендовал дорогую машину, квартиру, нанял охрану и разъезжал по люксовым ресторанам.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК ("Кража в крупном размере"). Теперь любителю роскоши грозит до 6 лет "послушания" в местах не столь отдаленных.
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