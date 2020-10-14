Послушник монастыря украл 800 тысяч рублей пожертвований и прогулял их в Москве

Послушник одного из монастырей во Владимирской области украл 800 тысяч рублей пожертвований и прогулял эти деньги в столице.

Сообщается, что кража произошла еще в сентябре. В полицию обратился настоятель одного из храмов в Вязниковском районе и сообщил о пропаже 800 тысяч рублей, собранных прихожанами на ремонт храма. Деньги украсть было не сложно, как пояснил настоятель, они хранились в его келье, в шкафу. О чем не могли не знать послушники, проживающие в храме.

Следователи выяснили, что в день пропажи денег исчез один из послушников - 34-летний мужчина из Псковской области.