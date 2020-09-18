Краснодарская гопота избила кондуктора трамвая из-за шестисот рублей

16 сентября Краснодар всколыхнула волна негодования. В 5 часов утра на кондуктора в пустом вагоне трамвая напало два молодых человека.
Конфликт начался, когда 44-летний кондуктор попросил оплатить за проезд, а парни отказались это делать. После драки один недочеловек забрал из сумки кондуктора телефон, 600 рублей и карточку, с которой позже снял 4000 рублей.
Пострадавшему кондуктору была оказана медицинская помощь. От госпитализации мужчина отказался.
Пострадавшему кондуктору была оказана медицинская помощь. От госпитализации мужчина отказался.
Первоначально сообщалось, что напавшие хулиганы были несовершеннолетними. Однако буквально через несколько часов после инцидента нашли одного из драчунов. Полицией был задержан 20-летний житель Краснодара.
По словам задержанного, именно его знакомый дерётся на видеозаписи, а он сам не хотел конфликта и даже пытался мирно завершить "разборку". Мужчина признался, что находился в состоянии алкогольного опьянения.
Личность второго была установлена – им оказался несовершеннолетний подросток.
Теперь обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы.
По словам задержанного, именно его знакомый дерётся на видеозаписи, а он сам не хотел конфликта и даже пытался мирно завершить "разборку". Мужчина признался, что находился в состоянии алкогольного опьянения.
Личность второго была установлена – им оказался несовершеннолетний подросток.
Теперь обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы.
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Кондуктор оказался не из робкого десятка, давал отпор знатно.
А тело не очень-то похоже на несовершеннолетнего. Какой-то бройлерный школьник.
Темнейший, давай, а?