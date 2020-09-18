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Краснодарская гопота избила кондуктора трамвая из-за шестисот рублей

Краснодарская гопота избила кондуктора трамвая из-за шестисот рублей (3 фото + 1 видео)

Автор:
18 сентября 2020 12:58
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: алкоголь   драка   кража   краснодар   несовершеннолетние   трамвай   
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16 сентября Краснодар всколыхнула волна негодования. В 5 часов утра на кондуктора в пустом вагоне трамвая напало два молодых человека.

Источник:

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Метки: алкоголь   драка   кража   краснодар   несовершеннолетние   трамвай   
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16  комментариев
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8k
Алексей 53 минуты назад
Ублюдки
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4k
Иван 14 минут назад
Это про 90-тые?
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2k
Алекс 16 минут назад
Краснодар - город грехов...)))))
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76
чокнутый 20 минут назад
обезьяны, а трамвай едет себе, все пох...
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11k
Совранский 24 минуты назад
Следующая остановка СИЗО)))
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479
solosolovov Полчаса назад
Опять мне непонятна работа наших манегеров, это же бесплатная рабочая сила, создать возле свалок охраняемые поселения, сгонять туда вот такой сброд, и пусть сортируют мусор как отбывание наказания. А что бы знать сколько отбывать нужно все перевести в деньги, украл 10000р попался, вот и считай 10000+работа полиции+работа судьи+спец одежда деленная на МРОТ равно месяцы.
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−2
Андрей 36 минут назад
И снова синька ЧМО.

Кондуктор оказался не из робкого десятка, давал отпор знатно.
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57k
Доктор Джонс 38 минут назад
Славик и Димон?
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7k
harlamov 44 минуты назад
Водитель трамвая странный, хотя бы остановился и позвал помощь, если сам драться не хотел.
А тело не очень-то похоже на несовершеннолетнего. Какой-то бройлерный школьник.
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64
Moon24 47 минут назад
7 лет для них слишком мало . И давно пора создать такие условия в млс чтобы выйти оттуда было не реально . Общество должно уничтожать отбросы
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3k
кот базилий 47 минут назад
Хорошо прокатились на трамвае - грабеж и зона -тю-тю.
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812
好狼 кот базилий 8 минут назад
Это уже разбой, наказание куда серьёзнее
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24k
Netyn 49 минут назад
В самой демократической в мире стране, в некоторых штатах смертная казнь с 12 лет.
Темнейший, давай, а?
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10k
Toxictofa Netyn 44 минуты назад
Ага, как же. Ждите. Своих и своих друзей ведь вы.б.л.я.дков в первую очередь казнить придется!
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1k
Дарвин и аморальная премия 50 минут назад
Кондукторам нужно молоко выдавать за вредность
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10k
Toxictofa Дарвин и аморальная премия 43 минуты назад
Лучше шокер. Баллончик в закрытом пространстве вреден для обороняющегося)
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