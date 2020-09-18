Краснодарская гопота избила кондуктора трамвая из-за шестисот рублей

Первоначально сообщалось, что напавшие хулиганы были несовершеннолетними. Однако буквально через несколько часов после инцидента нашли одного из драчунов. Полицией был задержан 20-летний житель Краснодара.



По словам задержанного, именно его знакомый дерётся на видеозаписи, а он сам не хотел конфликта и даже пытался мирно завершить "разборку". Мужчина признался, что находился в состоянии алкогольного опьянения.



Личность второго была установлена – им оказался несовершеннолетний подросток.



Теперь обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы.