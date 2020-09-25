Сколько банок с тунцом способно поместиться под одеждой воровки

Люди, которые работают в супермаркете в Росарио (Аргентина), могут похвастаться отличной бдительностью и наблюдательностью.



Они сразу обратили внимание на женщину, выглядящую как минимум странно, что и неудивительно — под одеждой предприимчивая любительница консервов спрятала 27 банок тунца. При этом платить она, конечно, не собиралась.