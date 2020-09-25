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Сколько банок с тунцом способно поместиться под одеждой воровки

Сколько банок с тунцом способно поместиться под одеждой воровки (2 фото + 1 видео)

Автор:
25 сентября 2020 08:40
Метки: аргентина   видео   воровка   консервы   кража   тунец   
731
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1
Сотрудники супермаркета в Аргентине застали врасплох воровку и заставили её вернуть награбленное. Женщина обиделась и планирует подать на них в суд.

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Метки: аргентина   видео   воровка   консервы   кража   тунец   
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Victor Час назад
а чо ее отпустили то? взяли с поличным и надо было полиции передать, делов то.
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9k
net 9 минут назад
Печально, что в современном мире людям приходится воровать еду.
Смотрите. Законы конечно везде разные, но общая идея.
Сколько надо человеку еды на день? 1-2 кг. Сколько это стоит? Считаем базовое питание. Устрицы и омаров в базовый комплект не берем. 2 кг еды это максимум 1-2 евро. Это исходя не из магазинных цен, а вернувшись в социализм или коммунизм предположим, что государство позаботится о людях, что-то произведет само, что-то купит оптом. Считаем дальше. Рабочий человек с зарплатой чистыми в 1000 евро, платит всех налогов, пошлин и акцизов ещё на 1000. Где-то меньше, где-то больше, но примерно так. Если бесплатно раздавать людям базовые комплекты питания, тратя на это 2-3% от собираемых с него денег, то проблема нечего жрать не возникнет никогда.
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1k
Дарвин и аморальная премия 14 минут назад
Фигня все это, у меня соседка в вагине 5ти литровую банку с маслитами вынесла
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8k
Атеист 23 минуты назад
ангентинка магазин 0-27!
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2k
Алекс Чебурашкин Полчаса назад
что там тунец ))) вот аккумулятор! тут видео
Ссылка youtu.be
что там тунец ))) вот аккумулятор! тут видео
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28k
Лесли 🥰 Алекс Чебурашкин 9 минут назад
Нихера себе!)))) Они же тяжеленные
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4k
Странник 50 минут назад
То есть у них, если не прокатило, можно просто взять и уйти???
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6k
Sterling Malory Archer 56 минут назад
1:1
Ссылка youtu.be
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33k
dima423 59 минут назад
ну почему ее отпустили то?? она щас пойдет в след магазин и там украдет чтото, а платить в итоге честным людям за нее... Почему не вызвали полицию? такие люди должны сидеть в тюрьме, причем желательно не в комфортных европейских тюрьмах а минимум в наших мордовских, а лучше вообще азиатских или южноамериканских)
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37k
Александр dima423 47 минут назад
Из магазина то ее отпустили - а на выходе поймают и палками отху...т
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9k
net dima423 20 минут назад
А где воровство?))) я вижу бабу, которая в трусы тунца напихала. Из магазина она вышла без неоплаченных продуктов, а про то, что пихать тунца в трусы запрещено возможно у них нет закона такого.
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33k
dima423 Александр 19 минут назад
ну дай бог дай бог)
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33k
dima423 net 18 минут назад
она кассы уже прошла, ее поймали на выходе, то есть факт кражи налицо)
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9k
net dima423 8 минут назад
Аа чего-то я невнимательно просмотрел. Думал она прямо в магазине вываливает
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56k
Viktor Час назад
Вот она, эта пословица в действии - жадность фраера(ршу) сгубила, взяла бы пять баночек, хрен бы кто заметил!
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27k
Alex Час назад
В пятерочке ее бы уже забили камнями
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33k
dima423 Alex 59 минут назад
и ведь правильно сделали бы)
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18k
Батончик с маком Alex 12 минут назад
я знал один супермаркет в котором персонал жестоко избивал таких воров.
а иначе никак - район цыганья, наркош и прочих отбросов
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832
Шурман 2 часа назад
У нас бы заставили платить . Не может заплатить увезли бы в полицию , дальше через суд .
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33k
dima423 Шурман 58 минут назад
я считаю это чистая уголовка, кража...тут надо не оплачивать заставлять а закрывать в тюрьму
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832
Шурман dima423 47 минут назад
Я просто много раз видел как в Бельгии воруют , особенно в декатлоне , охрана останавливает все выворачивают и заставляют оплатить на месте
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33k
dima423 Шурман 17 минут назад
вот это они как раз и не имеют право делать... да и денег у воришек нету в 99% случаев)
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