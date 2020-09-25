Сколько банок с тунцом способно поместиться под одеждой воровки

Сотрудники супермаркета в Аргентине застали врасплох воровку и заставили её вернуть награбленное. Женщина обиделась и планирует подать на них в суд.
Люди, которые работают в супермаркете в Росарио (Аргентина), могут похвастаться отличной бдительностью и наблюдательностью.
Они сразу обратили внимание на женщину, выглядящую как минимум странно, что и неудивительно — под одеждой предприимчивая любительница консервов спрятала 27 банок тунца. При этом платить она, конечно, не собиралась.
Они сразу обратили внимание на женщину, выглядящую как минимум странно, что и неудивительно — под одеждой предприимчивая любительница консервов спрятала 27 банок тунца. При этом платить она, конечно, не собиралась.
Застигнутая врасплох, воровка разгневалась из-за криминальной неудачи и принялась извлекать из-под одежды злосчастные банки. При этом курьёзно, что именно незнакомка в итоге почувствовала себя оскорблённой и обиженной — перед уходом из магазина она заявила, что собирается подать на сотрудников в суд за гендерное насилие.
Источник:
Ссылки по теме:
- На Брайтон-Бич чернокожая попыталась отобрать кроссовки у белого мужчины и поплатилась
- Американец украл компьютер - и тут же сам стал жертвой грабителей: видео
- Лиса лишила жителя Лондона хлеба и яиц, оставленных у порога дома
- В испанских водах поймали 3-метрового тунца
- Кража банкомата пошла не по плану
25
Понравилось25
Новости партнёров
Загрузка...
Смотрите. Законы конечно везде разные, но общая идея.
Сколько надо человеку еды на день? 1-2 кг. Сколько это стоит? Считаем базовое питание. Устрицы и омаров в базовый комплект не берем. 2 кг еды это максимум 1-2 евро. Это исходя не из магазинных цен, а вернувшись в социализм или коммунизм предположим, что государство позаботится о людях, что-то произведет само, что-то купит оптом. Считаем дальше. Рабочий человек с зарплатой чистыми в 1000 евро, платит всех налогов, пошлин и акцизов ещё на 1000. Где-то меньше, где-то больше, но примерно так. Если бесплатно раздавать людям базовые комплекты питания, тратя на это 2-3% от собираемых с него денег, то проблема нечего жрать не возникнет никогда.
а иначе никак - район цыганья, наркош и прочих отбросов