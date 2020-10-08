Ростовский депутат украл газа на 44 млн рублей

Дело всё в том, что местный руководитель предприятия, он же депутат Законодательного собрания Ростовской области, Игорь Кундрат подозревается в сговоре с неизвестными и хищении крупной партии газа. Вместо того чтобы честно оплачивать газ, потребляемый его хлебозаводом, депутат пошёл уголовным путём – вместе с помощниками через компьютерную программу занижал объёмы потреблённого газа, отображаемые на приборах учёта.



Следователи подозревают, что с 2016 по 2020 годы было украдено газа на 44 млн рублей.