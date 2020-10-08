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Ростовский депутат украл газа на 44 млн рублей

Ростовский депутат украл газа на 44 млн рублей (4 фото)

Автор:
08 октября 2020 12:54
Сообщество : Мошенничество
Метки: Ростовская область   газ   деньги   единая россия   кража   уголовное дело   хлебозавод   
1481
4
Следственный комитет Ростовской области ведёт расследование кражи газа в особо крупном размере.
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Метки: Ростовская область   газ   деньги   единая россия   кража   уголовное дело   хлебозавод   
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17  комментариев
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4k
Татьянин день 2 часа назад
Ох и ё"бушки-воробушки !!! ..... харя то , пропита в усмерть ....
Ох и ё"бушки-воробушки !!! ..... харя то , пропита в усмерть ....
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17k
Vital Idol 51 минуту назад
тут на 30 ярдов + заказные убийства....иииии
"Суд решил продлить меру пресечения в виде содержания под стражей Арашуковым до 24 июля", - рассказала Анна Ставицкая, слова которой приводит ТАСС
сейчас октябрь.....и НИКАКИХ НОВОСТЕЙ про этих ребят...
тут на 30 ярдов + заказные убийства....иииии "Суд решил продлить меру пресечения в виде содержания под стражей Арашуковым до 24 июля", - рассказала Анна Ставицкая, слова которой приводит ТАСС сейчас октябрь.....и НИКАКИХ НОВОСТЕЙ про этих ребят...
тут на 30 ярдов + заказные убийства....иииии "Суд решил продлить меру пресечения в виде содержания под стражей Арашуковым до 24 июля", - рассказала Анна Ставицкая, слова которой приводит ТАСС сейчас октябрь.....и НИКАКИХ НОВОСТЕЙ про этих ребят...
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1k
ЛунныйКотэ 51 минуту назад
Прочитав только заголовок сразу предположил, член какой партии. И не ошибся)
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7k
Bely 55 минут назад
так руководитель завода или хозяин?
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133
Игорь Меншиков Час назад
их медведь укусил они теперь заразные не спи..ишь умрешь
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1k
Александр Алехин Час назад
Да ладно вам. Все же знают, что это хохлы газ воруют.
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7k
Алексей Час назад
террористы под видом благотворителей послали в детдом вагон отравленных конфет. Умерло 15 депутатов и 10 чиновников. Ни один ребёнок не пострадал.
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682
Дамир Саражаков Час назад
Те кто дома счетчики скручивали тож все поголовно едросы? Пфф, причины и следствия у людей уже перевернуты порой. Вариант чтобы воровать больше - пошел в ЕдРо (т.к. партия власти) не рассматривается? Вполне вероятно что даже эту мысль кто-то правильно не истолкует. И нет, никак не симпатизирует единая россия, но за уши то некоторые моменты зачем приплетать?
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1k
Вячеслав Сериков Час назад
Что за беспредел??? ЕР не ловят! Или за детские масштабы взяли? Жалкие 44 ляма... децкий сад какой-то.
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1k
zenon 2 часа назад
Не подловили бы его. Ворованный газ он складировал в мешки. И надо же беде случится в одном мешке из-под муки, была дырочка и газ завонял пол квартала. Вот так по запаху его взяли. Но он этот газ не для себя а для детдомовских детей.
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7k
Шурум-бурум 2 часа назад

Ростовский депутат украл газа на 44 млн рублей
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1k
zenon Шурум-бурум 2 часа назад
Фокусница. Она может ещё многое другое, но это уже цирковое искусство.
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10k
Toxictofa 2 часа назад
Ну кто бы сомневался из какой он партии будет.
100% уверен, что взяли его только потому, что откат наверх зажал себе в карман.
Если бы не зажал, сидел бы на месте и воровал дальше.
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4k
Дмитрий Toxictofa 2 часа назад
10000000 %. Я Вам больше скажу, схема рабочая абсолютно во всех городах. Начиная от простых загородных домов, которые с метражом в 500м неожиданно "жрут" по 50 кубов газа в феврале вместо 1.5- 2.5к. Заканчивая многими предприятиями которые занижают потребление газа в десятки раз. Вся мафия у руля имеет свои руки в газ конторах, всегда. Это было 30 лет назад, есть и сегодня. И непонятно почему чиновник в изо а газ контору не протрусили даже. Из тех 44 лямов кто-то в Ростове получил 22 на руки. Это, я так понимаю, никого не смущает?
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834
Алексей 2 часа назад
"Единая Россия"? Почему-то не удивлен...
"Единая Россия"? Почему-то не удивлен...
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1k
SSD 2 часа назад
Уже даже не удивляет. У них цель по моему, к власти поближе, чебы скомуниздить побольше...
Уже даже не удивляет. У них цель по моему, к власти поближе, чебы скомуниздить побольше...
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7k
ГородДомов 2 часа назад
Сейчас член партии "Единая Россия" задержан и находится в изоляторе временного содержания

его в газовую камеру надо .
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