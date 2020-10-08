Ростовский депутат украл газа на 44 млн рублей

Следственный комитет Ростовской области ведёт расследование кражи газа в особо крупном размере.
Дело всё в том, что местный руководитель предприятия, он же депутат Законодательного собрания Ростовской области, Игорь Кундрат подозревается в сговоре с неизвестными и хищении крупной партии газа. Вместо того чтобы честно оплачивать газ, потребляемый его хлебозаводом, депутат пошёл уголовным путём – вместе с помощниками через компьютерную программу занижал объёмы потреблённого газа, отображаемые на приборах учёта.
Следователи подозревают, что с 2016 по 2020 годы было украдено газа на 44 млн рублей.
Следователи подозревают, что с 2016 по 2020 годы было украдено газа на 44 млн рублей.
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Сейчас член партии "Единая Россия" задержан и находится в изоляторе временного содержания.
Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.158 УК "Кража в особо крупных размерах". Теперь депутату грозит до 10 лет лишения свободы.
Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.158 УК "Кража в особо крупных размерах". Теперь депутату грозит до 10 лет лишения свободы.
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сейчас октябрь.....и НИКАКИХ НОВОСТЕЙ про этих ребят...
100% уверен, что взяли его только потому, что откат наверх зажал себе в карман.
Если бы не зажал, сидел бы на месте и воровал дальше.
его в газовую камеру надо .