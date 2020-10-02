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Индийские полицейские употребили и продали 159 из 160 кг конфискованных запрещённых веществ

Индийские полицейские употребили и продали 159 из 160 кг конфискованных запрещённых веществ (3 фото)

Автор:
02 октября 2020 17:22
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: взятка   запрещённые вещества   индия   кража   полиция   расследование   
1288
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11 сентября четверо индийских стражей порядка конфисковали у уличного торговца 160 кг марихуаны.
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Метки: взятка   запрещённые вещества   индия   кража   полиция   расследование   
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66k
Фома Час назад
Надеюсь всё это сопровождалось танцами.
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6k
Sterling Malory Archer 43 минуты назад
Индийские полицейские употребили и продали 159 из 160 кг конфискованных запрещённых веществ
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15k
Андрей Иванов 47 минут назад
160 кг у уличного торговца, это ж фура. Хера себе, у них размах. Наркобароны просто живут на логистических складах, тогда.
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10
Alex 57 минут назад
суровы идибрамапутроникавохисурьмы аццки!
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4k
Alex 59 минут назад
Какие чудесные полицейские...
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251
Андрей Час назад
У них курёха там, как пердануть в толкане. В порядке вещей.
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19k
Батончик с маком Час назад
может они отдали в больницу чтоб лечить людей от глаукомы и депрессии
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30k
Элек Мек Час назад
Правда штоле?
Правда штоле?
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382
Иван Стреляев Час назад
С другими странами и другими веществами похожая ситуация.
Ссылка youtu.be
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44k
Albert GER 2 часа назад

по украинскому аналогу:
"- где 100500 тонн зерна?
- пля буду, господарь, мыши сьели!"(c)
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502
zu4ara 2 часа назад
У уличного торговца 160кг.
часть скурили сами а остальное продали...
куда!?
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382
Иван Стреляев zu4ara Час назад
Другим ментам. Не ясно что-ли?!
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502
zu4ara Иван Стреляев Час назад
ага ,попробуй продай грузовик травы
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382
Иван Стреляев zu4ara Час назад
В розницу, их же не мало там в Индии. Ну и задержанным можно, да и барыг можно подключить. В общем бизнес не хитрый.
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16k
ПаганецЪ zu4ara Час назад
Так его и спалили - увидели, что еле-еле тащит и поняли: "Наш клиент".
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71
Никита 2 часа назад
Один килограмм оставили для отчётности и показателей,остальное ушло во временное пользование,как самогон в ленте "Зелёный фургон."
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49k
pynh 2 часа назад
Чтоб добру не пропадать,
Нужно брать его и тут же выпивать (потреблять).
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