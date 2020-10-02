Индийские полицейские употребили и продали 159 из 160 кг конфискованных запрещённых веществ

11 сентября четверо индийских стражей порядка конфисковали у уличного торговца 160 кг марихуаны.
Сам торговец был арестован, но когда "пожертвовал" полицейскому участку 150 000 рупий (около 158 000 рублей) – его отпустили.
В официальных документах полицейские написали, что конфисковали всего один килограмм. Видимо на этом и прокололись.
В официальных документах полицейские написали, что конфисковали всего один килограмм. Видимо на этом и прокололись.
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После обстоятельной проверки оказалось, что часть запрещённых веществ полицейские выкурили сами, а часть распродали. Теперь блюстители закона отстранены от дел, ведётся расследование.
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"- где 100500 тонн зерна?
- пля буду, господарь, мыши сьели!"(c)
Нужно брать его и тут же выпивать (потреблять).