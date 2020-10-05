На халяву всё сгодится: женщина мимоходом прихватила стол из открытого кафе

В Кирове произошла кража. Это, конечно, не "кража века", но она поражает своей наглостью.
В кировском паблике опубликовали видео, на котором можно заметить немолодую женщину, медленно подходящую к кафе. Дама попросту взяла небольшой уличный столик и пошла дальше.
Опознать воровку нет возможности из-за маски, скрывающей лицо.
Источник:
Ссылки по теме:
- Американец украл компьютер - и тут же сам стал жертвой грабителей: видео
- Лиса лишила жителя Лондона хлеба и яиц, оставленных у порога дома
- На Брайтон-Бич чернокожая попыталась отобрать кроссовки у белого мужчины и поплатилась
- Самое милое преступление: котенок несколько раз украл пачку денег в баре
- В Москве мужчина решил продать часы за 3,5 миллиона, но был избит и ограблен
15
Понравилось15
Новости партнёров
Загрузка...
И основные воришки у меня бабушки, божий одуванчик.
Но то мыло, то лампочку, то ножик умыкнут.
переехали из кукуева, а кроме воровать ничего не умеют.
у российских бабок еще с времён Сталина столы есть.