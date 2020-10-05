FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2115 постов • 1002 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
На халяву всё сгодится: женщина мимоходом прихватила стол из открытого кафе

На халяву всё сгодится: женщина мимоходом прихватила стол из открытого кафе (3 фото + 1 видео)

Автор:
05 октября 2020 12:33
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   женщина   кафе   киров   кража   стол   
995
3
1
В Кирове произошла кража. Это, конечно, не "кража века", но она поражает своей наглостью.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: видео   женщина   кафе   киров   кража   стол   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
12
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
41k
Цыц тут у меня Час назад
Тихо сп..здил и ушел называется нашел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
AlexЕЙ Полминуты назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
88k
No Limits 22 минуты назад
На халяву всё сгодится: женщина мимоходом прихватила стол из открытого кафе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Дмитрий Данилов Полчаса назад
Да вот шутки шутками, я сам владею тремя магазинами хоз товаров.
И основные воришки у меня бабушки, божий одуванчик.
Но то мыло, то лампочку, то ножик умыкнут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
−21
сталена пакет Полчаса назад
эпоха стабильности и поднятия с колен
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Алексей Час назад
а чё....так можно было???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
aolti Час назад
Обычная совковая бабка. Точно такая же мать какого-нибудь местного патриота-запутинца. Тоскует по временам совка, когда можно было тащить все с работы, и самое главное - не считать это воровством. Это национальная идея. Скрепа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Albert GER aolti 40 минут назад
это из ваших.
переехали из кукуева, а кроме воровать ничего не умеют.

у российских бабок еще с времён Сталина столы есть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
кира aolti Полчаса назад
Желание спереть все, что плохо лежит, не зависит от коммунизма, капитализма, феодализма... Ты либо вор, либо порядочный человек, третьего не дано.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
SSD Час назад
Национальная идея... Все что не прикручено - в дом, а потом разберемся, надо или нет)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Опаньки Час назад
Так вот для чего маски
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Алексей Час назад
Бабуля по прозвищу хватаем ртом и жопой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Прекрасные банщицы, от которых в жилах закипает кровь (14 фото) Прекрасные банщицы, от которых в жилах закипает кровь (14 фото) В Москве мужчина решил продать часы за 3,5 миллиона, но был избит и ограблен В Москве мужчина решил продать часы за 3,5 миллиона, но был избит и ограблен Прожорливая чайка проглотила сосиску целиком Прожорливая чайка проглотила сосиску целиком Деревянный стол своими руками: секреты домашнего мастера Деревянный стол своими руками: секреты домашнего мастера Самое милое преступление: котенок несколько раз украл пачку денег в баре Самое милое преступление: котенок несколько раз украл пачку денег в баре Сколько банок с тунцом способно поместиться под одеждой воровки Сколько банок с тунцом способно поместиться под одеждой воровки
Ирина Николаевна из 3 подъезда

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

30068



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Российский браконьер выловил в реке крокодила, но не растерялся и попытался его разделать
0
88
Российский браконьер выловил в реке крокодила, но не растерялся и попытался его разделать
В Краснодарском крае полицейский остановил неадеквата выстрелами
0
251
В Краснодарском крае полицейский остановил неадеквата выстрелами
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Сырная пицца на бездрожжевой основе (быстрая пицца)
2
6
Сырная пицца на бездрожжевой основе (быстрая пицца)
ТОП 5 смешных госзакупок
0
5
ТОП 5 смешных госзакупок
Модель с волчанкой шокировала фанатов снимками после нового припадка (7 фото)
Модель с волчанкой шокировала фанатов снимками после нового припадка (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А где карты и еще один ствол?
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#интересно#картинки#в мире#актеры#путешествия#на различный вкус#девушки#полиция
#история#прикол#природа#кино#россия#настроение#смешные#Instagram#зоопарк#спасение
#факты#животные#интересное#прикольные#СССР#позитив#фотографии#архитектура#люди#страницы истории

На что жалуетесь?

Вернуться