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Мужчина в халате под видом жильца дома на Рублевке обокрал курьера на 700 тысяч рублей

Мужчина в халате под видом жильца дома на Рублевке обокрал курьера на 700 тысяч рублей (3 фото)

Автор:
21 сентября 2020 19:00
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Курьер   ЦУМ   дом   кража   ограбление   одежда   рублевка   
3159
3
На что только не идут люди, чтобы завладеть люксовой одеждой! Курьер из ЦУМа впредь будет осторожнее, однако нельзя не отметить выдумку заказчика.

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Метки: Курьер   ЦУМ   дом   кража   ограбление   одежда   рублевка   
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21  комментарий
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6k
Administrator 2 часа назад
Странная история
А чего ждал он? Оплату? Прям на терминал 700тыс? А чего ни слова про это?
Выдумка это
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99
Bazan 20 минут назад
Старый развод. Еще со времен ссср. Когда фарцовщиков кидали.
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3k
кот базилий 23 минуты назад
Если правда - то концерт удался. О. Бендеры еще живут среди нас.
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2k
Allmaster Полчаса назад
Там шмотья то на 20 тыс. Бренды прям... ага.
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3k
McGui Полчаса назад
вот я дурак... 7000 ламоде отдал... рыдаю
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325
im240 Час назад
аферист в целом молодец. Хоть что-то попытался придумать. но с поправкой на камеры, найдут эту креативную личность.
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−2
Князь Курбский Час назад
И куда он вышел? В окно?
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25k
parallax Князь Курбский 14 минут назад
Через мусоропровод спустился ))
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99
Bazan Князь Курбский 13 минут назад
Сквозной проход на пожарный выход.
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−52
Алещенко Олександр Час назад
На 700000 одежды привёз???????что за пиндеш?
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6k
Administrator Алещенко Олександр Полчаса назад
В цуме московском реально так все стоит. В туалет сходить рублей 200 кажется
Ходят слухи что так бабло отмывают.
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15k
Ватаку Накомоде Administrator 22 минуты назад
Туалет в гуме, и он там как музей (не по назначению тоже можно воспользоваться). А вот насчет цен, просто это "Бренды". И если тряпка стоит 1000, то тряпка с надписью "дольче габана" стоит уже 100000. За что? ни за что. Просто чтобы другие знали что ты можешь купить себе тряпку за 100000. Как-то так это работает
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22k
Сергей Алексеевич Ватаку Накомоде 7 минут назад
Точно. Анекдот из 90-х:
Встречаются два новых русских, один другому хвастается:
- смотри какой галстук оторвал, целую штуку баксов за него отвалил.
Второй отвечает:
- нищеброд ты тупорылый, за углом точно такой-же за две штуки продают.
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1k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Купили за 3000 у узбеков и еще купят.
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2k
Арт 2 часа назад
Автор, ты походу долбо*б, если придумал такую чушь, а походу прототип тупого курьера - это ты сам!))))
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2k
Варяг 2 часа назад
Мужчина в халате под видом жильца дома на Рублевке обокрал курьера на 700 тысяч рублей
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