Мужчина в халате под видом жильца дома на Рублевке обокрал курьера на 700 тысяч рублей

На что только не идут люди, чтобы завладеть люксовой одеждой! Курьер из ЦУМа впредь будет осторожнее, однако нельзя не отметить выдумку заказчика.
34-летний сотрудник ЦУМа Сергей развозит дорогостоящие заказы по домам и квартирам москвичей. В его жизни случались всякие ситуации, но подобная произошла впервые.
Сергей привез один из заказов в многоквартирный дом на Рублевском шоссе и позвонил по указанному телефону. Мужчина, ответивший на звонок, сообщил, что сейчас выйдет в подъезд. Приглашать курьера в квартиру он не стал, забрал пакеты с одеждой и скрылся в тамбуре, объединяющем несколько квартир.
Сергей ожидал в подъезде около часа, потом решил позвонить, чтобы узнать, подошла ли одежда. Телефон клиента не отвечал. Номера его квартиры в бланке заказа указано не было.
Сергей ожидал в подъезде около часа, потом решил позвонить, чтобы узнать, подошла ли одежда. Телефон клиента не отвечал. Номера его квартиры в бланке заказа указано не было.
Промаявшись еще некоторое время, курьер обратился в полицию. Он объяснил, что отдал пакеты с одеждой Valentino, Balmain, Dolce & Gabbana, Moncler и Dsquared2 мужчине, вышедшему в подъезд в халате и с мокрым полотенцем на голове. Общий ушерб от действий воришки составил 700000 рублей. В настоящее время полиция занимается выяснением обстоятельств дела.
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А чего ждал он? Оплату? Прям на терминал 700тыс? А чего ни слова про это?
Выдумка это
Ходят слухи что так бабло отмывают.
Встречаются два новых русских, один другому хвастается:
- смотри какой галстук оторвал, целую штуку баксов за него отвалил.
Второй отвечает:
- нищеброд ты тупорылый, за углом точно такой-же за две штуки продают.