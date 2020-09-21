Мужчина в халате под видом жильца дома на Рублевке обокрал курьера на 700 тысяч рублей

Сергей привез один из заказов в многоквартирный дом на Рублевском шоссе и позвонил по указанному телефону. Мужчина, ответивший на звонок, сообщил, что сейчас выйдет в подъезд. Приглашать курьера в квартиру он не стал, забрал пакеты с одеждой и скрылся в тамбуре, объединяющем несколько квартир.

Сергей ожидал в подъезде около часа, потом решил позвонить, чтобы узнать, подошла ли одежда. Телефон клиента не отвечал. Номера его квартиры в бланке заказа указано не было.