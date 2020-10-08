Лихой столичный рубака затупил саблю времён бородинской битвы и угодил под суд

По данным следствия, 13 декабря 2019 года подозреваемый, находясь в нетрезвом виде, разбил стеклопакет и проник в Музей-панораму «Бородинская битва». Внутри его внимание привлекли образцы оружия времён русско-французской войны. При помощи части металлического ограждения он разбил витрину и вооружился кавалерийской саблей образца 1809 года. После этого выпивший гражданин вошёл в образ лихого гусара и размахивая клинком направо и налево стал крушить всё, что попадалось на пути. Вдоволь навоевавшись, вандал скрылся с места происшествия.