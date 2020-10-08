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Лихой столичный рубака затупил саблю времён бородинской битвы и угодил под суд

Лихой столичный рубака затупил саблю времён бородинской битвы и угодил под суд  (2 фото)

Автор:
08 октября 2020 05:59
Сообщество : Криминал
Метки: Бородино   вандализм   кража   москвич   панорама   россия   сабля   суд   
5315
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Дорогомиловская прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 31-летнего жителя Москвы, обвиняемого по статье 214 УК РФ («Вандализм») и статье 243 УК РФ («Повреждение объекта культурного наследия»). В ближайшее время мужчину ожидает суд. Об этом 7 октября стало известно от пресс-службы московской прокуратуры.

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Метки: Бородино   вандализм   кража   москвич   панорама   россия   сабля   суд   
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25  комментариев
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3k
Profinerus 3 часа назад
Когда ты в душе поручик Ржевский!
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109
DoctorBetruger 53 минуты назад
Как скучно я живу...
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3k
Едондер пуп 53 минуты назад
Тут ведь все зависит от перечня порубленного имущества: если от русского оружия пострадали только французские мундиры - то "понять и простить".))
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30k
Элек Мек Час назад
Лихой столичный рубака затупил саблю времён бородинской битвы и угодил под суд
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182
чокнутый Час назад
бородач опять нажрался
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292
Nane First NameLast 2 часа назад
Дебошир то ладно. Шабля! Шобля? Спибля! А что это за сабля такая, что тупится так быстро?
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8k
Андрей Иванов Nane First NameLast 2 часа назад
Попробуй ножом поколотить стекло и гвозди. Даже если он из качественной легированной стали на лезвии останутся засечки. Если дебил рубил всё подряд очень даже запросто под руку могло попасть что то твёрже клинка.
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292
Nane First NameLast Андрей Иванов Час назад
Дык пробовал! Аж руки гудели! Хорошая сабля не тупится. Почему и вопрос задал.
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10k
* Nane First NameLast Полчаса назад
Хорошая сабля не тупится,
Хороший автомат не загрязняется,
Хороший броник не пробивается,
Хороший танк не ломается,
Хороший ствол не нагревается,

Эти, и другие мифы от фишкян.
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5k
Bhaal Nane First NameLast Полчаса назад
Да тут вариантов масса. Если сабля штатная, то надо понимать, что в армию закупали не самые лучшие клинки. Главное чтобы дёшево было. Да и в русской армии была такая чудная традиция, как тупить сабли в мирное время, а в военное затачивать. В итоге клинок превращался в полное говно после таких манипуляций. Это как ружья кирпичом чистить.
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7k
djinn Nane First NameLast 22 минуты назад
обычная сабля, как и необычная, как и столовый нож или любой другой- если бездумно со всей силы херачить по чему попало
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470
Martsial 2 часа назад
Есть байка из МИФИ на эту тему у Шамбарова.
-------------
Кража века

Эта история произошла в стенах нашего института еще в 1960-х годах, задолго до того, как ваш покорный слуга туда поступил. Поэтому фамилий участников студенческие предания не сохранили. Но за достоверность можно ручаться – этот сюжет фигурировал не только в устных байках, которые травили друг другу за чаем или за пивком. Его нам приводили и строгие сотрудники Первого отдела, пытаясь популярно объяснять балбесам, как должны себя вести советские студенты, а как им вести себя категорически не надо.

Нашумевшие впоследствии события начались достаточно банально. Двое ребят из МИФИ крепко погудели где-то в центральных кабаках Москвы. От себя поясню, что на подобные развлечения «по высшему разряду» особенно были падкими первокурсники – оторвались от папы с мамой, попали в столицу, вот и рвались шикануть. Да и деньги собственные вдруг в карманах зашуршали! Стипендия в МИФИ была высокая, 55 рублей. А это было немало: для сравнения, батон хлеба стоил 13 копеек, а в метро ездили за пятачок. Словом, вполне можно было даже в самом лучшем ресторане посидеть – если, конечно, не задумываться, что завтра жрать будешь.

Но в тот раз два наших героя не просто посидели и набрались – а набрались до очень абстрактного состояния. Опомнились, как в песне у Высоцкого, когда уже «автобусы не ходят, метро закрыто, в такси не содят». Ну и побрели себе по ночной столице куда глаза глядят. Точнее – куда ноги несут, поскольку свое местонахождение они представляли весьма смутно.

Видят – какой-то старый дом. И окно открыто. А рядом стремянка брошена, вроде как ремонт идет. Ну и стукнуло им в башку забраться вовнутрь. Просто так, без всякой задней мысли, из чистого любопытства. Опять же, вдруг получится приткнуться и прикорнуть до утра в ремонтирующемся здании? Дом-то выглядел явно нежилым. Залезли, смотрят – мать честная! Куда попали! Сколько же там интересного! Кругом и оружие красивое, и одежда старинная! И других любопытных штуковин столько, что глаза разбегаются! Надежда заночевать сама собой отпала, зато взыграла другая мысль: разве можно уйти из такого места без сувениров? Ведь в другой раз никогда так не посчастливится. Да и в общежитии никто не поверит.

Недолго думая, пооткрывали шкафы с витринами. Один из студентов, видать, был настроен романтически. Выбрал себе шикарнейшую шпагу. Другой был попрактичнее, прихватил шубу потеплее. Ну и по мелочам нахватали, что в карманы уместилось. Тем же путем, по стремянке, вылезли на улицу. А как они потом через половину Москвы до Каширской добрались, как они попали в общежитие, совершенно не помнили. У обоих полный провал памяти наступил. Словом, именно тот случай, когда пьяным везет.

Наутро очухались – рады без памяти, что их менты нигде не замели и не отгрузили прямым ходом в вытрезвитель. Стали озираться по комнате среди раскиданных ботинок и штанов, увидели собственные трофеи и совсем ошалели. Откуда это? Где взяли? Чесали в головах и кряхтели – надо же так ухрюкаться! Покрутили так и эдак свои приобретения – куда их девать? Запихали в шкаф, чтоб соседи не позарились. В общаге нравы царили известные. Увидят такие экзотические вещи, начнут клянчить, чтобы самим повыдрючиваться. Ну и ищи-свищи, куда подевалось.

А тем временем средства массовой информации уже вовсю развопились о «краже века» в СССР – дерзком ограблении Исторического музея. Похищенными оказались наградная шпага Суворова, усыпанная редкими бриллиантами, шуба боярина Ромодановского, да и «по мелочам» тоже набегало изрядно. Но шумели об этой сенсации только за границей. В те времена советская пресса и телевидение о подобных скандалах предпочитали хранить полное молчание. Хотя главные виновники не то что иностранных, но и своих-то газет не читали. Продолжали жить в блаженном неведении, тихо и вполне благопристойно. Ведь стипендию они прокутили напрочь, и на какие-то новые приключения у них попросту денег не было. Шпаге Суворова быстро нашли применение: хлеб резать, колбасу. Оказалось – очень удобно. Чего ж такому нужному предмету без дела валяться? А шуба уж слишком тяжелой была, в институт не наденешь. Да еще и сопрут в гардеробе!

Нетрудно понять, что на расследование были брошены лучшие силы московского уголовного розыска. Перетряхнули всех рецидивистов, числившихся у них в картотеках, все известные «малины» и притоны, мобилизовали всех стукачей в воровской среде – и ничего. Ни единой зацепочки. Так и зависло следствие, топталось на месте. Топталось оно ровно месяц. Потому что через месяц выдали очередную стипендию. Парни опять крепко усугубили. Хотя на этот раз решили быть поскромнее в запросах и затратах – пили у себя дома, в общаге, кромсая закуску трофейной шпагой. Но когда дошли до нужной кондиции, одному из них вздумалось пофорсить. Он надел шубу боярина Ромодановского и поехал гулять по Арбату…

Уж какой приговор они потом получили, не знаю. История об этом умалчивает.
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2k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Лихой столичный рубака затупил саблю времён бородинской битвы и угодил под суд
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7k
Шурум-бурум 2 часа назад
а просто сжечь этот синий биомусор, не?
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13k
Габит Калыков 3 часа назад
Что-то маловато оценили. Или там не оригинальные артефакты были?
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7k
Otium7 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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7k
Otium7 3 часа назад
Чапаев, ещё никогда не был, так близок к провалу!
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7k
Cornho Otium7 2 часа назад
Даёшь больше запятых! Зачем у вас их аж две штуки, когда не нужна ни одна? Ставьте через каждое слово, чего уж там!
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7k
Otium7 Cornho 2 часа назад
Ставлю, через, каждое, слово, начинают, возмущаться, мол, зачем, вы, ставите, запятые, через, каждое, слово,? Ставьте через, одно, хотя бы!
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7k
Клёст 3 часа назад
Казак с обострением?
)))
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18k
Виталий Касандров Клёст 3 часа назад
Сабля гусарская значит гусар .
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187k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Виталий Касандров 2 часа назад
В голове нет мозгов - значит дебил.
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