Оружие, протез ноги и многое другое: англичане показывают находки после магнитной рыбалки

В последнее время магнитная рыбалка становится все более популярным видом развлечения в Британии. На дне водоемов можно найти что угодно - от оружия до велосипедов и старинных предметов утвари.
Найджел Ламфорд и Джим Нортон - любители магнитной рыбалки. Каждые выходные они проводят за своим любимым хобби и, конечно, после делятся фото и видео своих находок.
Так, в воскресенье после четырех часов поиска в Риджентс-канале в Лондоне они обнаружили три мотоцикла, пять колясок, три тележки для покупок, перочинный нож и золотые украшения стоимостью в несколько сотен фунтов.
49-летний Ламфорд, который уже два года занимается магнитной рыбалкой, рассказывает, что самым странным предметом, обнаруженным им на дне реки, был протез руки. Изначально он подумал, что это настоящая рука. "Было довольно страшно, когда я увидел пальцы, показавшиеся из воды". Странную и страшную находку мужчина передал полиции, а в основном все, что имеет историческую ценность, отдается в музеи или владельцам. Так, друг Ламфорда, который вместе с ним занимается магнитной рыбалкой, нашел старинные медали. После путем исследований выяснили, кому они принадлежат и смогли отыскать его родственников, которым и передали награды.
"Мы также вытащили ядро из замка Фотерингей, где была обезглавлена королева Шотландии Мэри", - рассказывает он.
32-летний Нортон увлекся рыбалкой, выбрав ее в качестве альтернативы походам в спортзал, когда развлекательные и спортивные центры закрылись на карантин. Он рассказывает, что среди находок случаются те, что могут оказаться опасными - к примеру, неразорвавшиеся снаряды. Но азарт, с которым они опускают магнит в реку или канал, позволяет забыть о любой опасности.
32-летний Нортон увлекся рыбалкой, выбрав ее в качестве альтернативы походам в спортзал, когда развлекательные и спортивные центры закрылись на карантин. Он рассказывает, что среди находок случаются те, что могут оказаться опасными - к примеру, неразорвавшиеся снаряды. Но азарт, с которым они опускают магнит в реку или канал, позволяет забыть о любой опасности.
Большую часть находок забирают сборщики металлолома, исторические вещи отправляются в музей, а некоторые предметы - прямиком в полицию.
Среди находок обычно много оружия, как стрелкового (немецкий маузер 1918 года, кольт 1917-го, мощный браунинг 1914 года и другое оружие времен Первой мировой, включая весьма редкие экземпляры, так и колющего.
Все оружие сначала передается в руки полиции. Исторические вещи после поступают в музеи Британии.
Магнитом притягивает любые металлические предметы, поэтому не удивительно, что рыбаки часто находят деньги (монеты), гильзы, патроны, украшения.
Любители магнитной рыбалки часто публикуют видео о своих находках на ютуб-канале, и отмечают, что интерес к их хобби у людей довольно активный.
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