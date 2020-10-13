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Сообщество Рыбалка, походы, активный отдых на природе 307 постов • 204 подписчика подписаться
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Оружие, протез ноги и многое другое: англичане показывают находки после магнитной рыбалки

Оружие, протез ноги и многое другое: англичане показывают находки после магнитной рыбалки (24 фото + 1 видео)

Автор:
13 октября 2020 20:36
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: англия   интересно   коллекции   магнитная рыбалка   находки   старина   хобби   
1298
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В последнее время магнитная рыбалка становится все более популярным видом развлечения в Британии. На дне водоемов можно найти что угодно - от оружия до велосипедов и старинных предметов утвари.

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Метки: англия   интересно   коллекции   магнитная рыбалка   находки   старина   хобби   
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11  комментариев
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4k
Sintson 54 минуты назад
Золото не магнитится. Как им удается ловить украшения?
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4k
Михаил 6 минут назад
У меня знакомый купил такой магнит, опускал с моста на неве в Питере, вытащил два ножа и пистолет ТТ, отнес в полицию все это. Поблагодарили, сказали, что скорее всего это оружие киллеров и оно возможно будет проходить по глухарям.
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10k
wilddewill Полчаса назад
А каким магнитом они притягивают медь? Латунь? Золото? Просто интересно.
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3k
dampfer wilddewill 2 минуты назад
Ну как же, золото - золотым магнитом, медь - медным. Что непонятного?
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587
Арам Текнеджян Полчаса назад
Какой то странный магнит...
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2k
x3matic Полчаса назад
Интересное занятие.Но в западной части России весьма опасное.До сих пор в некоторых областях, неразорвавшихся снарядов как грибов.Не говоря уж о горстях патронов и остального Эха войны.
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283
Андрей 39 минут назад
Забавное занятие.

Но чтобы монеты прямо в пластиковых боксах намагнитить, да и золотишка...
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−120
ikniazk Час назад
Сокровища Агры не попадались?
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56k
Viktor ikniazk 44 минуты назад
Оружие, протез ноги и многое другое: англичане показывают находки после магнитной рыбалки
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