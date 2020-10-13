Оружие, протез ноги и многое другое: англичане показывают находки после магнитной рыбалки

49-летний Ламфорд, который уже два года занимается магнитной рыбалкой, рассказывает, что самым странным предметом, обнаруженным им на дне реки, был протез руки. Изначально он подумал, что это настоящая рука. "Было довольно страшно, когда я увидел пальцы, показавшиеся из воды". Странную и страшную находку мужчина передал полиции, а в основном все, что имеет историческую ценность, отдается в музеи или владельцам. Так, друг Ламфорда, который вместе с ним занимается магнитной рыбалкой, нашел старинные медали. После путем исследований выяснили, кому они принадлежат и смогли отыскать его родственников, которым и передали награды.