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35 странных и крутых штук, найденных на магнитной рыбалке

35 странных и крутых штук, найденных на магнитной рыбалке

Автор:
05 сентября 2022 20:46
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: интересно   магнитная рыбалка   находки   рыбалка   увлечения   хобби   
1418
36

Магнитная рыбалка — это хобби, вся суть которого, собственно, заключена в его названии. Поклонники этого занятия отправляются на охоту к рекам и озерам, вооружившись невероятно сильными магнитами, а потом хвастаются металлическим уловом перед родными, близкими и, конечно же, в интернете — например, в одноименном сабреддите.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   магнитная рыбалка   находки   рыбалка   увлечения   хобби   
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7  комментариев
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342
Максим Макашев Час назад
Миномёт? Может быть, всё таки, мину?
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13k
Kristian 3 минуты назад
Видел на али магниты, думал нафиг они нужны, а оказывается вот оно чё.
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6k
Allmaster 19 минут назад
Такое чувство, что у них не река а свалка отходов...
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2k
NIS 19 минут назад
Безумству храбрых поем мы ..
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758
Arti Час назад
#1 и #18 как они владелцев то выташили, тоже к магниту прицепились? )))
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4k
Олег Данилов Час назад
Фигню вы нашли. Вот надо как ребята
Ссылка www.youtube.com
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