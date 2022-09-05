35 странных и крутых штук, найденных на магнитной рыбалке

Магнитная рыбалка — это хобби, вся суть которого, собственно, заключена в его названии. Поклонники этого занятия отправляются на охоту к рекам и озерам, вооружившись невероятно сильными магнитами, а потом хвастаются металлическим уловом перед родными, близкими и, конечно же, в интернете — например, в одноименном сабреддите.