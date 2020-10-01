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Джеймс Джилингем - гениальный протезист XIX века

Джеймс Джилингем - гениальный протезист XIX века (25 фото)

Автор:
01 октября 2020 09:53
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Джон Джилингем   Изобретатель   англия   интересно   история   медицина   протезирование   протезы   
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Джон Джилингем жил во второй половине XIX века в английском городе Чард. Сначала он держал небольшой обувной бизнес, однако в 1866 году решил заняться пртезированием - и снискал славу на этом поприще. Даже сто лет спустя специалисты с восторгом отзывались о его протезах - удобных, легких и функциональных.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Джон Джилингем   Изобретатель   англия   интересно   история   медицина   протезирование   протезы   
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4  комментария
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25k
Snork Snorkoff 12 минут назад
= а также приспособления для искривления позвоночника, травм спины = ))
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6k
Андрей А Полчаса назад
USB?

USB?
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11k
Роберт Шекли 36 минут назад
Теперь с USB-портом
Теперь с USB-портом
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57k
Доктор Джонс 59 минут назад
Для своего времени это было круто...
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