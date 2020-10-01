Джеймс Джилингем - гениальный протезист XIX века

Изготовление каждого протеза занимало около 10 дней. При этом они выглядели весьма эстетично: к примеру, на протезах рук пальцы, холтя и не функционировали сами по себе, но выглядели достаточно хорошо, чтобы человек с протезом не привлекал внимания толпы. Это помогало инвалидам вновь поверить в себя.