Джеймс Джилингем - гениальный протезист XIX века

Джон Джилингем жил во второй половине XIX века в английском городе Чард. Сначала он держал небольшой обувной бизнес, однако в 1866 году решил заняться пртезированием - и снискал славу на этом поприще. Даже сто лет спустя специалисты с восторгом отзывались о его протезах - удобных, легких и функциональных.
Джон Джиллингем из Чарда занимался бизнесом по изготовлению обуви. В 1865 году ему случилось помочь отчаявшемуся местному артиллеристу, потерявшему руку. Лондонские врачи сказали, что ничем не смогут ему помочь - но Джиллингем пришел на помощь и изготовил мужчине отличный протез. Успех заставил его закрыть производство обуви и заняться новым делом: в 1866 году он открыл фирму по изготовлению протезов J. Gillingham & Son.
Джиллингем изготавливал протезы конечностей, а также приспособления для искривления позвоночника, травм спины и парализованных конечностей, и многие другие приспособления, помогавшие больным в быту,
Изготовление каждого протеза занимало около 10 дней. При этом они выглядели весьма эстетично: к примеру, на протезах рук пальцы, холтя и не функционировали сами по себе, но выглядели достаточно хорошо, чтобы человек с протезом не привлекал внимания толпы. Это помогало инвалидам вновь поверить в себя.
Джиллингем не пытался наживаться на чужих несчастьях: даже с богатых клиентов он не брал деньги за осмотры и консультации - только за работу, материалы и сами протезы. Беднякам он делал скидки и позволял платить в рассрочку.
Сто лет спустя, в 1960-х, медицинский журнал The Lancet, отзывался о протезах Джиллингема исключительно в превосходной степени, называя их "прочными, легкими и надежными".
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Что такое биполярное расстройство "простыми словами"?
- Мужчина случайно узнал, что 30 лет назад поужинал с маньяком и чуть не стал его жертвой
- Перебиравшая вещи бабушки женщина нашла валентинку 19 века с печальной историей
- Старинные и ужасные: как выглядят самые древние маски в мире
- Интересные предметы из прошлого, которые попались людям на глаза
19
Понравилось19
Новости партнёров
Загрузка...