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Магнитная рыбалка — это хобби, вся суть которого, собственно, заключена в его названии. Поклонники этого занятия отправляются на охоту к рекам и озерам, вооружившись невероятно сильными магнитами, а потом хвастаются металлическим уловом перед родными, близкими и, конечно же, в интернете — например, в одноименном сабреддите.
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5. "Моя сестра обновила решетку для плиты, которую я выловил на магнитной рыбалке пару месяцев назад"
10. "Кажется, я официально достиг своего пика в карьере магнитного рыбака! Мне удалось поймать это только потому, что у него магнитная защелка"
11. "Нашел ржавую монету, после чистки оказалось, что это 10 пфеннигов. Чистил наждачной бумагой, уксусом, зубочистками и щеткой"
17. "Выловил два револьвера на сегодняшней рыбалке с магнитом с силой тяги 1500 фунтов. Я поймал в общей сложности 3 оружия в этом месте"
19. "Итак, сегодняшний день был невероятным... Потребовалось 8 часов, чтобы это вытащить!"
24. "Ты понимаешь, что банка старая, когда ее притягивает магнит. Вот эта — старая. Поймана в озере Онтарио, Торонто"
28. "Мы с приятелем Доном на днях пошли на рыбалку.... Его день начался с учебной ручной гранаты"
33. "Кто-то своровал детский велосипед, а потом избавился от его, ужас! Представьте, как у ребенка разбилось сердце"
34. "На этой неделе впервые сходил на рыбалку и вытащил стул и два велосипеда. Безумно весело, но теперь мне надо понять, как от всего этого избавиться"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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хотя польза есть, они чистят водоёмы.