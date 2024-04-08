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35 крутых штук, найденных на магнитной рыбалке

35 крутых штук, найденных на магнитной рыбалке

Автор:
08 апреля 2024 11:08
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: интересно   магнитная рыбалка   находки   рыбалка   увлечения   хобби   
1901
36

Магнитная рыбалка — это хобби, вся суть которого, собственно, заключена в его названии. Поклонники этого занятия отправляются на охоту к рекам и озерам, вооружившись невероятно сильными магнитами, а потом хвастаются металлическим уловом перед родными, близкими и, конечно же, в интернете — например, в одноименном сабреддите.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   магнитная рыбалка   находки   рыбалка   увлечения   хобби   
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8  комментариев
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21k
Robin Hood Час назад
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892
cdzpm 41 минуту назад
Не миномет! это минометная мина, очень стремная находка!
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451
Тоша 49 минут назад
По первой истории есть вопросы... Нашел и сейф и его владельца, это в одной находкой найдено или все таки разные находки?
А то как то тревожно
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265
golubtcov31@mail.ru 56 минут назад
33. "Кто-то своровал детский велосипед, а потом избавился от его, ужас! Представьте, как у ребенка разбилось сердце" На нём написано, что он ворованный?
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11k
МихА Час назад
Вот еслиб драгметаллы магнитились было бы интересно
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1k
Вик Тор 2 часа назад
Ну честь и хвала им что чистят водоемы от мусора.
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6k
hhwost 2 часа назад
3/4 никому не нужное ржавое говно. что за удовольствие собирать это всё?
хотя польза есть, они чистят водоёмы.
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Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1286 постов (1213 в горячем)

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