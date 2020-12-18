30 человек, которые выбрали себе необычные хобби и увлеклись не на шутку

Свободное время все проводят по-разному. Кто-то читает, кто-то занимается спортом, кто-то вяжет под очередной сериал, кто-то коллекционирует магниты на холодильник. Но некоторые люди придумывают себе очень необычные и интересные занятия! В этой подборке много идей, которые, возможно, кому-то придутся по вкусу.

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1. "Раскрашиваю детские коляски" 0 Источник:

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2. "Мне 17 лет и я только что закончил строить 14,7-дюймовый телескоп с ньютоновским рефлектором F / 2,89. Он мощнее, чем телескоп в местной обсерватории" 0 Источник:

3. "Рисую картины по интернет-мемам, у меня уже целая коллекция" 0 Источник:

4. "Моему отцу 52 года и его хобби - мастерить вот такие странные головы монстров" 0 Источник:

5. "Это немецкий пенсионер Пауль Спербер. Ему 78 лет. Он строит город из бумаги уже почти 65 лет" 0 Источник:

6. "Развожу бабочек. Заказал в интернете 15 гусениц. Одна бабочка уже вылупилась!" 0 Источник:

7. "У меня новое хобби: фотошопить киноафиши с участием моего кота и устанавливать их фоном в телефоне моего жениха" 0 Источник:

8. "Собрал пиратский корабль. Чуть больше года, 900 деталей и сотни ниток и узлов" 0 Источник:

9. "Люблю делать миниатюры из металла" 0 Источник:

10. "Хобби моей мамы - полностью съедобные произведения искусства из желе" 0 Источник:

11. "Новый парень моей мамы построил стеллаж до потолка для ее коллекции кофейных кружек" 0 Источник:

12. "Мое новое увлечение" 0 Источник:

13. "Год назад начал заниматься резьбой по монетам, вместо того чтобы шляться по улицам и попадать в неприятности. Вот моя коллекция на сегодня" 0 Источник:

14. "Мой папа мастерит светильники" 0 Источник:

15. "Собираю покемонов из ЛЕГО" 0 Источник:

16. "Новое хобби: заливать разные вещи смолой" 0 Источник:

17. "Учусь плести кольчуги" 0 Источник:

18. "Работаю в ресторане и совмещаю полезное с приятным" 0 Источник:

19. "Увлекаюсь стимпанком" 0 Источник:

20. "Делаю заготовки. Раньше многие удивлялись, а теперь, в эпоху коронавируса, завидуют!" 0 Источник:

21. "Строю замки из пластилина" 0 Источник:

22. "Собираю камни, которые похожи на яйца" 0 Источник:

23. "Это моя коллекция акульих зубов в виде акулы" 0 Источник:

24. "Собираю образцы песка и грязи во всех местах, где я был" 0 Источник:

25. "Моя мама увлеклась резьбой по фисташкам. Я всегда говорил, что ей нужно чем-то заняться, но такого не ожидал" 0 Источник:

26. "Собираю коллекцию нестандартных спичек" 0 Источник:

27. "Мое хобби - выращивать кристаллы на черепах" 0 Источник:

28. Новое хобби - печатать объемные ландшафты и раскрашивать их 0 Источник:

29. "Одно из последних увлечений: карликовые ножи. Они сделаны из березы, дуба, граба, латуни и железа" 0 Источник: