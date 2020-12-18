30 человек, которые выбрали себе необычные хобби и увлеклись не на шутку

Свободное время все проводят по-разному. Кто-то читает, кто-то занимается спортом, кто-то вяжет под очередной сериал, кто-то коллекционирует магниты на холодильник. Но некоторые люди придумывают себе очень необычные и интересные занятия! В этой подборке много идей, которые, возможно, кому-то придутся по вкусу.
×
2. "Мне 17 лет и я только что закончил строить 14,7-дюймовый телескоп с ньютоновским рефлектором F / 2,89. Он мощнее, чем телескоп в местной обсерватории"
5. "Это немецкий пенсионер Пауль Спербер. Ему 78 лет. Он строит город из бумаги уже почти 65 лет"
7. "У меня новое хобби: фотошопить киноафиши с участием моего кота и устанавливать их фоном в телефоне моего жениха"
13. "Год назад начал заниматься резьбой по монетам, вместо того чтобы шляться по улицам и попадать в неприятности. Вот моя коллекция на сегодня"
20. "Делаю заготовки. Раньше многие удивлялись, а теперь, в эпоху коронавируса, завидуют!"
25. "Моя мама увлеклась резьбой по фисташкам. Я всегда говорил, что ей нужно чем-то заняться, но такого не ожидал"
29. "Одно из последних увлечений: карликовые ножи. Они сделаны из березы, дуба, граба, латуни и железа"
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 30 коллекций от которых у вас зарябит в глазах
- Переодевание в женскую одежду и другие необычные хобби знаменитостей
- Поклонница "Симпсонов" создает яркие вышивки со сценами из мультсериала
- Рыбаки устроили экстремальную карусель на льду
- Счастье из страдания: печальные реалии Ливана, дополненные рисунками
15
Понравилось15
Новости партнёров
Загрузка...
https://aliexpress.ru/item/1005001827258832.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.47b15f37O1hhuD&algo_pvid=d48cfe54-09e1-4d71-acea-4ddffc119c17&algo_expid=d48cfe54-09e1-4d71-acea-4ddffc119c17-9&btsid=0b8b036d16082876390322456e9dce&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603https://aliexpress.ru/item/1005001827258832.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.47b15f37O1hhuD&algo_pvid=d48cfe54-09e1-4d71-acea-4ddffc119c17&algo_expid=d48cfe54-09e1-4d71-acea-4ddffc119c17-9&btsid=0b8b036d16082876390322456e9dce&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_