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Сообщество Как это сделано, как это работает, как это устроено 251 пост • 250 подписчиков подписаться
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30 человек, которые выбрали себе необычные хобби и увлеклись не на шутку

30 человек, которые выбрали себе необычные хобби и увлеклись не на шутку (31 фото)

Автор:
18 декабря 2020 13:07
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Увлечения и хобби   жизнь   коллекции   развлечение   творчество   увлечения   хобби   чем заняты люди   
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Свободное время все проводят по-разному. Кто-то читает, кто-то занимается спортом, кто-то вяжет под очередной сериал, кто-то коллекционирует магниты на холодильник. Но некоторые люди придумывают себе очень необычные и интересные занятия! В этой подборке много идей, которые, возможно, кому-то придутся по вкусу.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Увлечения и хобби   жизнь   коллекции   развлечение   творчество   увлечения   хобби   чем заняты люди   
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2  комментария
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582
Владимир Полчаса назад
Есть действительно оригинальные и редкие увлечения, а есть просто люди фигней страдают
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582
Владимир Полчаса назад
Таким хобби может заняться каждый...
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Таким хобби может заняться каждый... _
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