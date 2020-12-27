FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2322 поста • 1018 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
"Фотографы побросали красоток и бегали за пожилой теткой": бабушка, которой нет равных в косплее

"Фотографы побросали красоток и бегали за пожилой теткой": бабушка, которой нет равных в косплее (19 фото + 1 видео)

Автор:
27 декабря 2020 20:36
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Бадьянова   бабушки на пенсии   интересно   косплей   пенсии   хобби   
2883
19
1
57-летняя Марина Бадьянова сначала помогала создавать образы своим юным родственникам и так втянулась в этот процесс, что и сама с головой окунулась в интересное хобби.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Бадьянова   бабушки на пенсии   интересно   косплей   пенсии   хобби   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
22
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Роман 2 часа назад
57 лет пожилая?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
7k
Danil Sochin Полчаса назад
"Атмосферная" тётенька и костюмы весьма великолепные!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Злобный Полчаса назад
А мне понравилось
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Mamin Sibiriak 39 минут назад
"Пожилая тётка" выглядит получше некоторых сиськогубожопых из Инстаграмма.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
374
Обратная сторона Луны 56 минут назад
Думал, будет лучше...
Думал, будет лучше...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−51
Бубенчики Час назад
Ябыснейвыпил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Mellivora Час назад
Еще одна не признанная лицедейка которая в свое время по конкурсу в театральный не влезла...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8
Верните аккаунт суки! Час назад
Бабуля с тртиллиардом штукатурки! Давай новую!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
schmubu 2 часа назад
зачётная тётка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Лесли 🥰 2 часа назад
Класс! Офигенные фото! Молодец фотограф и сама женщина)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
367
20 cm 2 часа назад
да че говорить - баба в молодости тоже охрененно красивая была.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
"Косплей - это перевоплощение в различные роли, заключающееся в переодевании в костюмы и передаче характера, пластики тела и мимики персонажей компьютерных игр, кинематографа, литературы, комиксов, аниме и манги."

"Косплей - это перевоплощение в различные роли, заключающееся в переодевании в костюмы и передаче характера, пластики тела и мимики персонажей компьютерных игр, кинематографа, литературы, комиксов, аниме и манги."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Schandmaul 2 часа назад
круто, моя дочь уже почти десять лет увлекается, ездит на свои встречи. Недешёвое и времязатратное хобби, думал перебесится через годик-другой, но уже сколько лет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
367
20 cm Schandmaul 2 часа назад
кто как хочет так и дрочит! )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
628k
Result Автор поста 20 cm Час назад
Вы уверены, что это приличный комментарий отцу, который рассказывает об увлечении своей дочери? Ну, какие-то границы же должны быть!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Mamin Sibiriak Result 41 минуту назад
Не суди его строго, 20 cm - это длина извилины.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Митрий 2 часа назад
Хорошая пенсия у нее, наверное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Radugananebe Митрий 2 часа назад
А может, дети помогают?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
BaZiL-44 2 часа назад
Великолепно!!!косплеерши с сиськажопами курят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2020, уходи! Как пандемия изменила мир за год 2020, уходи! Как пандемия изменила мир за год Лучшие снимки с Comic Con - 2019 Лучшие снимки с Comic Con - 2019 Подросток из Ульяновска мастерит реалистичные копии "огнестрела" Подросток из Ульяновска мастерит реалистичные копии "огнестрела" Необычный рыбак выудил из английской речки целый арсенал Необычный рыбак выудил из английской речки целый арсенал Косплейщики 1960-х - какими они были? Косплейщики 1960-х - какими они были? Пенсионеры - любители косплея покорили интернет Пенсионеры - любители косплея покорили интернет
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

628764



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Поворот не туда: о людях, которые не используют поворотники
2
151
Поворот не туда: о людях, которые не используют поворотники
Пользователи Сети о советском детстве
5
129
Пользователи Сети о советском детстве
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Следите за брошками: председатель Центробанка подает тайные знаки в своих украшениях
0
52
Следите за брошками: председатель Центробанка подает тайные знаки в своих украшениях
Думаете, 2021-й будет лучше? А Ванга так не считала!
1
39
Думаете, 2021-й будет лучше? А Ванга так не считала!
Прекрасное далеко. Восемь признаков того, что мы живем в будущем
Прекрасное далеко. Восемь признаков того, что мы живем в будущем
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#люди#в мире#прикольные#комментарии#актеры#кино#разное#СССР
#юмор#приколы#факты#коты#интересны#фильмы#забавно#космос#рождество#сша
#подборки#интересно#россии#природы#истории#автомобили#картинки#новости#смешные#фотографии

На что жалуетесь?

Вернуться