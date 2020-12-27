"Фотографы побросали красоток и бегали за пожилой теткой": бабушка, которой нет равных в косплее

57-летняя Марина Бадьянова сначала помогала создавать образы своим юным родственникам и так втянулась в этот процесс, что и сама с головой окунулась в интересное хобби.
Увлечение косплеем началось с дочерей и племянниц Марии Бадьяновой. Женщина помогала им подбирать образы, шила костюмы и даже иногда участвовала в фотосессиях, оставаясь на вторых ролях. Вскоре молодежи это увлечение надоело: для создания костюма требовалось много фантазии, а для реализации цельного образа - времени и сил.
После пятидесяти Мария как раз поняла, что свободного времени у нее - с избытком (особенно если не сидеть перед телевизором за сериалами) и решила косплеить самостоятельно. А подтолкнула к этому решению случайный разговор в метро.
"Дети немного от этого отошли, а я продолжала шить костюмы: "Ну что, вы куда-нибудь едете? Давайте, я вам подготовила вот это... это". Они как-то не очень ездили, а потом в метро ко мне подошла очаровательная девочка и сказала, что работает фотографом и хочет меня поснимать", - рассказывает Мария.
"Когда я пришла, фотографы побросали всех красоток в синтетических платьях с декольте и бегали за пожилой теткой с растрепанными волосами, клюкой, корзиной вот в этих вот своих тряпках".
С тех пор и начался увлекательный путь Марии в косплее. Впрочем, сама она свое увлечение так не называет. Ее образы не всегда списаны с литературных или, к примеру, анимационных героев. Порой это просто придуманный персонаж, для которого тщательно подбирается костюм, создается антураж для фотосессии.
Образы всегда разные: то русская селянка, то строгая чопорная дама в митенках, то колдунья или сыщица.
Фотосессия на тему Шотландии
Тематические фотосессии снимаются по всей Ленинградской области. Организатор придумывает тему, модели, которые участвуют в фотосессии, сооружают костюмы, делают реквизит, ищут натуру.
Все костюмы Мария создает сама. Говорит, что в поисках интересных деталей туалета обходит все знакомые блошиные рынки и секонд-хэнды: "Сметаю все, что попадется под руку и соображаю, что из этого можно сделать. Иногда бывает так, что тема еще не заявлена, а я увидела какую-нибудь клетчатую тряпку и думаю, что куплю, сошью юбку, а потом она найдет себе применение".
Сниматься в первый раз было очень страшно - женщина трусила, т.к. была нефотогеничной и "даже на паспорт "снималась по десять раз, и каждый кадр был хуже предыдущего". Помог очень давний опыт. "На заре туманной юности я три года играла в пластическом театре. Я тогда жила в Якутии, куда приехал Херберт Лаукштейнс и открыл театр пантомимы. Он, к счастью, жив и здравствует, ставит спектакли в Лиепайском театре драмы. Замечательный человек и педагог. Он не только режиссер, но и художник, поэтому костюмам и реквизиту — всему этому нас научил. И так нам поставил движения, что хватило на всю жизнь. Я много лет не вспоминала об этом: семья, дети, а после 50 время для себя появилось, и вот я стала заниматься", - вспоминает Мария.
Дети увлечение своей бабушки поддерживают и, по возможности, ей помогают. Старшая дочь - дизайнер, она тоже много фотографирует. Такое семейное увлечение.
"Знакомство по брачному объявлению"
Представим, если бы известные герои любимых мультфильмов познакомились по объявлению и понравились друг другу...
"В Плоском Мире умеют колдовать не только в Незримом Университете славного Анк-Морпорка! В забытом всеми картами маленьком королевстве Ланкр живут три самых настоящих ведьмы, три вещие сестрички. Солидная и статная Эсмеральда Ветровоск, весёлая и бесшабашная Гита Ягг и трудный подросток — их ученица Маграт Чесногк. И хотя традиции запрещают ведьмам вмешиваться в жизнь простых людей, вещим сестричкам не раз приходилось спасать свою родину и своих друзей от серьезных неприятностей...
Итак, все в этом мире шло своим ходом — за исключением всего остального, что решительно шло наперекосяк."
(с) Терри Пратчетт
Матушка Ветровоск - Марина Бадьянова
Итак, все в этом мире шло своим ходом — за исключением всего остального, что решительно шло наперекосяк."
(с) Терри Пратчетт
Матушка Ветровоск - Марина Бадьянова
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