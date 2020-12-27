"Фотографы побросали красоток и бегали за пожилой теткой": бабушка, которой нет равных в косплее

Сниматься в первый раз было очень страшно - женщина трусила, т.к. была нефотогеничной и "даже на паспорт "снималась по десять раз, и каждый кадр был хуже предыдущего". Помог очень давний опыт. "На заре туманной юности я три года играла в пластическом театре. Я тогда жила в Якутии, куда приехал Херберт Лаукштейнс и открыл театр пантомимы. Он, к счастью, жив и здравствует, ставит спектакли в Лиепайском театре драмы. Замечательный человек и педагог. Он не только режиссер, но и художник, поэтому костюмам и реквизиту — всему этому нас научил. И так нам поставил движения, что хватило на всю жизнь. Я много лет не вспоминала об этом: семья, дети, а после 50 время для себя появилось, и вот я стала заниматься", - вспоминает Мария.