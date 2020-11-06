Когда правостороннее движение переходит в левостороннее: как это работает

В большинстве стран нашей планеты люди ездят придерживаясь правой стороны дороги, но есть немало территорий, где все наоборот. В общей сложности насчитывается 76 стран и территорий, которые следуют законам левостороннего движения или 34 процента населения мира. Вам тоже было интересно увидеть это перестроение?
Итак, на этой схеме обозначены страны с правосторонним движением (красным цветом) и левосторонним движением (синим).
В Европе сейчас только четыре страны до сих пор имеют левостороннее движение: Британия, Ирландия, Мальта и Кипр.
Поскольку левосторонние страны находятся в меньшинстве, в них принято предупреждать иностранных гостей — как водителей, так и пешеходов — о непривычных для них условиях движения.
Давайте вернемся к основной теме поста. Как же происходит это перестроение из правостороннего движения в левостороннее.
Перед вами Англия и ее левостороннее движение. Эмоции этого дальнобойщика, съехавшего только что с парома, не описать словами. В "левосторонней" стране он первый раз.
P.S. Англия начинается с 26 минуты.
Это самая знаменитая развязка такого плана - мост Лотос, связывающий континентальный Китай и автономную территорию Макао - бывшую португальскую колонию.
Макао – небольшая автономная территория, входящая в состав Китайской Народной Республики. Здесь, как и в Гонконге, принято левостороннее движение. Для этой цели инженеры спроектировали и построили мост Лотоса. Он соединяет Макао с континентальной частью Китая. Проезжая по нему, водители автоматически перестраиваются с левой стороны дороги на правую или наоборот. Для этого им даже не приходится останавливаться!
Со стороны может показаться, что это очень сложно и небезопасно. Но после изучения схемы, представленной ниже, все вопросы сразу отпадают.
На видео тоже все четко, безопасно и продумано - никакого экстрима
Перед вами знак при въезде на мост Дружбы между левосторонним Таиландом и правосторонним Лаосом.
Мост построили к 1994 году в рамках гуманитарной помощи на деньги Австралии. Смена сторон происходит на территории Лаоса по подсказке специальных сигнальных огней.
Перестроение между правостороннем и левостороннем движением может происходить даже в рамках одной страны.
Это видео снято в Мексике, на отрезке шоссе номер 150 между городами Орисаба и Теуакан. Дорога проходит в гористой местности — и чтобы идущим вверх по склону грузовикам приходилось меньше тормозить, а за ними собиралось меньше пробок, полосу для них проложили с наибольшими возможными радиусами.
Вам приходилось испытывать на себе левостороннее движение? Поделитесь в комментариях!
Источник:
Ссылки по теме:
- Как китайцы разводят бамбуковых крыс
- Как выглядят лица китайских врачей в конце рабочей смены
- В Харбине построили "Ледяное королевство"
- Каким был Китай сто лет назад? Потрясающее цветное видео
- Головокружительная подборка для тех, кто не боится высоты
70
Понравилось70
Новости партнёров
Загрузка...
Так привык что сомневался как придётся ездить на континенте.
В Москву и из Москвы.
Уверен, что большинство там проезжающих даже не замечало такого феномена.
И на развязку, меняющую полосы на правосторонние не обращали внимание.
Ну, кто-нибудь, въезжающий в Москву со сторону Рязани на поезде обращал внимание на развязку, меняющую полосы?
Все у них через жопу.