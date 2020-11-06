Когда правостороннее движение переходит в левостороннее: как это работает

Макао – небольшая автономная территория, входящая в состав Китайской Народной Республики. Здесь, как и в Гонконге, принято левостороннее движение. Для этой цели инженеры спроектировали и построили мост Лотоса. Он соединяет Макао с континентальной частью Китая. Проезжая по нему, водители автоматически перестраиваются с левой стороны дороги на правую или наоборот. Для этого им даже не приходится останавливаться!