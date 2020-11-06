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Когда правостороннее движение переходит в левостороннее: как это работает

Когда правостороннее движение переходит в левостороннее: как это работает (11 фото + 3 видео)

Автор:
06 ноября 2020 12:37
Сообщество : Автомир
Метки: автомобиль   англия   интересно   китай   левостороннее движение   мост   перестроение   
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В большинстве стран нашей планеты люди ездят придерживаясь правой стороны дороги, но есть немало территорий, где все наоборот. В общей сложности насчитывается 76 стран и территорий, которые следуют законам левостороннего движения или 34 процента населения мира. Вам тоже было интересно увидеть это перестроение?

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Метки: автомобиль   англия   интересно   китай   левостороннее движение   мост   перестроение   
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17  комментариев
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470
Konstantin Anisko 3 часа назад
Я когда садился за руль первый раз в Англии... причем сразу в аэропорту... Мой мозг вставал раком - "как это вообще нахер возможно???". Причем я принципиально не беруавтоматы - коробку мать ее ЛЕВОЙ РУКОЙ надо было переключать. Но практика показала - привыкаешь быстро. Ну не прям сразу, но на второй день уже как свой фактически. Единственное - иногда клинит, причем может как на второй день, так и через неделю. Выехал на пустую двухполоску, шасть - на правую полосу и херачишь так пока в мозгу не клюнет "блян, этож англия". Или пока на встречу кто не покажется.
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728
Александр Maтвийка 8 минут назад
Пришлось месяц ездить по Англии.
Так привык что сомневался как придётся ездить на континенте.
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2k
Алекс Крайчек 14 минут назад
Хых. Я все детство и юность ездил по левосторонней дороге....

В Москву и из Москвы.

Уверен, что большинство там проезжающих даже не замечало такого феномена.
И на развязку, меняющую полосы на правосторонние не обращали внимание.

Ну, кто-нибудь, въезжающий в Москву со сторону Рязани на поезде обращал внимание на развязку, меняющую полосы?
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1k
petia 22 минуты назад
Четко где англосаксы побывали где нагадили там и поменяли.
Все у них через жопу.
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19k
Mike Miller Полчаса назад
Если бы не Индия, леваков было бы 2%
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111
umar4u 46 минут назад
Кстати, в странах с движением слева, правило помехи тоже справа. Очень удобно при въезде в круг.
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81
iKrek Час назад
Стоит ли опасаться что левостороннии начнут бунтовать?
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151
Pi11igrim 2 часа назад
В индии брал скутер. До этого 10лет за рулем - привычка ездить по правой стороне уже на уровне рефлексов. Весь день провел в напряжении на дороге. К вечеру привык, расслабился, и на перекрестке выехал на встречку. Хорошо успел на обочину уйти. Мозг в какой-то момент сам на правостороннее переключился.
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41k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Херню какую то придумали, ездили бы как все нормальные люди справа..
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4k
Vallek Цыц тут у меня Полчаса назад
в Швеции так и сделали 3 сентября 1967 года
в Швеции так и сделали 3 сентября 1967 года
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19k
Mike Miller Цыц тут у меня 22 минуты назад
)) Сложно считать, ко из людей "нормальный"
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1k
Дмитрий 3 часа назад
Когда был на Бали, брал машину в прокат. Первый день был самым сложным. Ломало мозг круговое движение. Но привык и через пару дней уже перестроился полностью.
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4k
RomaXz 4 часа назад
Постоянно испытываю его уже лет 8. Теперь наоборот, при правостороннем иногда теряюсь
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