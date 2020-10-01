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В Тевтобургском лесу нашли остатки доспехов римского легионера

В Тевтобургском лесу нашли остатки доспехов римского легионера (9 фото)

Автор:
01 октября 2020 10:01
Сообщество : ФотоМир
Метки: доспехи   интересно   находки   раскопки   факты   фото   
720
9
Практически полный комплект римских доспехов был обнаружен археологами, работающими в Германии.

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Метки: доспехи   интересно   находки   раскопки   факты   фото   
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3k
Rubiroid_47 2 часа назад
"Практически полный комплект", действительно.
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55k
Опиум для народа 2 часа назад
-"Он рассказал изданию, что новая находка старейшая и самая полноценная из когда-либо найденных римских доспехов уникальна и трагична."-
-а трагична чем именно? Тем что сраный имперец припёрся на чужую землю,неся "свет демократии" и там благополучно сдох в муках?
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10k
Yasen_Perec Опиум для народа Час назад
Полностью поддерживаю.
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11k
Андрей Дядя 2 часа назад
Он рассказал изданию, что новая находка старейшая и самая полноценная из когда-либо найденных римских доспехов

да ладно, в Кельне в германо-римском музее видел экспонаты и получше
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