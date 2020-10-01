В Тевтобургском лесу нашли остатки доспехов римского легионера

Невзирая на всю ценность римских доспехов, эксперты не могли понять, почему германские воины их не забрали в качестве трофея. Однако Бурмайстер объяснил это тем, что в данном случае казнь солдата могла быть священным ритуалом.



«Может быть, у нас здесь ритуальный контекст. В таком случае тело и обмундирование были бы табу», — отметил он.