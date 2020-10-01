В Тевтобургском лесу нашли остатки доспехов римского легионера

Практически полный комплект римских доспехов был обнаружен археологами, работающими в Германии.
Эксперты, работающие в Калькризе, Германия, обнаружили целую кирасу, принадлежавшую римскому солдату, который был частью одного из трёх легионов, уничтоженных германскими племенами в 9 году нашей эры.
Кираса — элемент исторического нательного защитного снаряжения, состоящий из грудной и спинной пластин, изогнутых в соответствии с анатомической формой груди и спины человека.
Кираса — элемент исторического нательного защитного снаряжения, состоящий из грудной и спинной пластин, изогнутых в соответствии с анатомической формой груди и спины человека.
«The Times» сообщает, что директор музея в Калькризе Стефан Бурмайстер (Stefan Burmeister) считает, что доспехи принадлежали римскому солдату, который был принесён в жертву немецкими воинами после битвы в Тевтобургском лесу.
Он рассказал изданию, что новая находка — старейшая и самая полноценная из когда-либо найденных римских доспехов — уникальна и трагична.
Он рассказал изданию, что новая находка — старейшая и самая полноценная из когда-либо найденных римских доспехов — уникальна и трагична.
Рядом с плечами солдата была обнаружена скрипка землеройки (или скрипка строптивой), с помощью которой запястья человека запирались в деревянно-железные оковы на шее.
Невзирая на всю ценность римских доспехов, эксперты не могли понять, почему германские воины их не забрали в качестве трофея. Однако Бурмайстер объяснил это тем, что в данном случае казнь солдата могла быть священным ритуалом.
«Может быть, у нас здесь ритуальный контекст. В таком случае тело и обмундирование были бы табу», — отметил он.
«Может быть, у нас здесь ритуальный контекст. В таком случае тело и обмундирование были бы табу», — отметил он.
В битве при Тевтобургском лесу от рук германских солдат было убито почти 15 тысяч римских солдат, это сражение считается одним из двух великих военных поражений в истории Империи.
Проходя через густой лес к зимнему форту, легионы римлян, которыми руководил Квинтилий Вар, были атакованы племенем херуски под предводительством их вождя Арминия.
Проходя через густой лес к зимнему форту, легионы римлян, которыми руководил Квинтилий Вар, были атакованы племенем херуски под предводительством их вождя Арминия.
В последствии сражения Квинтилий Вар погиб. Это поражение римлян привело к освобождению Германии из-под власти Римской империи и стало началом длительной войны империи с германцами. В итоге германские земли сохранили независимость, а Рейн стал границей северо-восточных областей Римской империи.
Эксперты, изучающие находку, оценили качество доспехов римлянина, которые прекрасно демонстрируют, как на протяжении веков менялся дизайн римской нательной брони.
Эксперты, изучающие находку, оценили качество доспехов римлянина, которые прекрасно демонстрируют, как на протяжении веков менялся дизайн римской нательной брони.
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-а трагична чем именно? Тем что сраный имперец припёрся на чужую землю,неся "свет демократии" и там благополучно сдох в муках?
да ладно, в Кельне в германо-римском музее видел экспонаты и получше