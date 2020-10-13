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"Не хочу сегодня умирать": матерящийся американец 6 минут убегал от агрессивной пумы

"Не хочу сегодня умирать": матерящийся американец 6 минут убегал от агрессивной пумы (2 фото + 1 видео)

Автор:
13 октября 2020 13:57
Сообщество : Животные
Метки: агрессия   видео   встреча   детеныши   пума   сша   юта   
2553
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Молодой человек совершил ошибку то, что сделало бы подавляющее большинство людей: заметив котят дикой кошки, он начал умильно их снимать на телефон. Надо ли говорить, что откуда ни возьмись появилась рассерженная мать? К счастью, мужчина оказался не настолько глуп, как кажется: он не побежал, не показал спины, и все время пятился от зверя, матом уговаривая котика отвалить.

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Метки: агрессия   видео   встреча   детеныши   пума   сша   юта   
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49k
pynh 2 часа назад
А мог бы и покормить котика
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2k
mtonaka 9 минут назад
Какая красивая природа!!!!
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480
Алексей 16 минут назад
"все правильно"?
да вместо телефона, нужно было взять булыжник. хоть какой-то шанс кису сбить в прыжке.
идиота кусок
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25k
Антон Полчаса назад
В следующий раз носи с собой пистолет. Ну прям как не в США живёт.
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209
Сергій Мазуренко Полчаса назад
какие все вумные .в комнатке.с белым потолком...
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480
Алексей Сергій Мазуренко 15 минут назад
я бегаю 12-15.
чаще всего, беру с собой обычный карманный нож - rat-3 кажется.
бывает что люди псов выпускают, или они сами по себе бегают. пока не пригодилось. но все равно беру.
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1k
neutrino Полчаса назад
Это вам не медуза корнерот.
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14k
Александр Полчаса назад
В какой то момент у Пумы настолько сильно глаза стали слезиться от работы кирпичного завода, что она просто ретировалась.
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55
Lucifer2000 39 минут назад
Додумался кинуть камень так поздно, потому что там нет бродячих собак. Лично для меня это очевидное и инстинктивное движение, работает безотказно. Т.к. любая собака по опыту обязательно знает последствия подобного движения со стороны двуногого
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10k
Кот Lucifer2000 Полчаса назад
В кису, наверное, камни не часто кидают, ьак что она могла бы и не в курсе быть...
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4k
Сергей Lucifer2000 Полчаса назад
Попробуйте этот метод при встрече лося, кабана, стаи волков, медведя (нужное подчеркнуть). Потом расскажите как оно, хотя нет. не расскажите.
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55
Lucifer2000 Кот 24 минуты назад
Ну, как видно по финалу видео - очень даже в курсе.
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10k
Кот 41 минуту назад
Как говорится, "отъехал на базаре..."
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4k
Olga Raudis 52 минуты назад
Кошки - самые бешеные матери. Если что - любую здоровенную псину атакует не задумываясь.
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4k
SuperTroll Час назад
Чет напомнило

Ссылка youtu.be
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2k
Frank Borman Час назад
Пацанчик, ты с какого района? А ну пшёл отсюда!
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−42
Kreker Kreker Час назад
Яжекошкамать однако
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1k
Alex Xela Час назад
Столько камней на дороге валялось, мог бы попробовать кинуть...
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10k
Кот Alex Xela 43 минуты назад
Мог бы. Один раз...
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25k
Антон Alex Xela Полчаса назад
Для этого надо остановиться и наклониться. Пригласить пуму к своему загривку, так сказать.
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2k
x3matic Час назад
Всю дорогу своими кирпичами завалил.Ими же в котика кидал.Повезло что не медведь.Мише по х.. на твои молитвы и кирпичи
Повезло.
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1k
neutrino x3matic Полчаса назад
Есть не мало видео, в которых медведя такими же уговорами останавливают.
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6k
KOSTELLO Час назад
От страха даже не заметил, что куча камней под ногами, можно было если че покидаться.....
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1k
Isakov Sergey KOSTELLO Час назад
Как только нагнёшься, станешь визуально меньше для кошки. И если до этого она не решалась напасть, то после нагибания она Вас нагнёт как следует.
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6k
KOSTELLO Isakov Sergey Час назад
Вполне возможно
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4k
Сергей 2 часа назад
Чета посмотрел я на него,и,ну его на йух эту здоровую жизнь.
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1k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
На наркомана похож.
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1k
fraxinus Свирепый Бамбр Час назад
Бабушка, сколько вам лет?
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341
Andrey Свирепый Бамбр Час назад
Ага, а пумка всего-лишь глюк)
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