"Не хочу сегодня умирать": матерящийся американец 6 минут убегал от агрессивной пумы

В воскресенье, 11 октября, 26-летний житель американского штата Юта вышел на пробежку и столкнулся с агрессивной пумой. Молодой человек убегал от дикой кошки на протяжении 6 минут и отчаянно ругался.

Инцидент произошел в парке Слейт Каньон неподалеку от города Прово. Заканчивая 16-километровую пробежку, Кайл Барджесс заметил у дороги маленьких котят и принял их за детенышей рыси. Американец, конечно, подошел к ним и начал снимать на телефон. И конечно же, спустя несколько секунд из зарослей выпрыгнула разъяренная мать детенышей. Правда, ею оказалась совсем не рысь, а более крупная и агрессивная пума.

Кайл был настолько же удивлен, насколько и испуган. Но счастью, от страха он не побежал, а начал отчаянно материться. Что, скорее всего, и спасло ему жизнь. Он начал пятиться от пумы, пытаясь отпугнуть ее криками. Но кошка продолжала шипеть и всем своим видом показывало, что готова напасть на человека в любой момент.