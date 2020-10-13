"Не хочу сегодня умирать": матерящийся американец 6 минут убегал от агрессивной пумы

Молодой человек совершил
ошибку то, что сделало бы подавляющее большинство людей: заметив котят дикой кошки, он начал умильно их снимать на телефон. Надо ли говорить, что откуда ни возьмись появилась рассерженная мать? К счастью, мужчина оказался не настолько глуп, как кажется: он не побежал, не показал спины, и все время пятился от зверя, матом уговаривая котика отвалить.
В воскресенье, 11 октября, 26-летний житель американского штата Юта вышел на пробежку и столкнулся с агрессивной пумой. Молодой человек убегал от дикой кошки на протяжении 6 минут и отчаянно ругался.
Инцидент произошел в парке Слейт Каньон неподалеку от города Прово. Заканчивая 16-километровую пробежку, Кайл Барджесс заметил у дороги маленьких котят и принял их за детенышей рыси. Американец, конечно, подошел к ним и начал снимать на телефон. И конечно же, спустя несколько секунд из зарослей выпрыгнула разъяренная мать детенышей. Правда, ею оказалась совсем не рысь, а более крупная и агрессивная пума.
Кайл был настолько же удивлен, насколько и испуган. Но счастью, от страха он не побежал, а начал отчаянно материться. Что, скорее всего, и спасло ему жизнь. Он начал пятиться от пумы, пытаясь отпугнуть ее криками. Но кошка продолжала шипеть и всем своим видом показывало, что готова напасть на человека в любой момент.
"Иди отсюда! Иди! Я большой и страшный! Срань господня..." - самое невинное из того, что говорил испуганный американец
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Кайл не замолкал не на секунду, и в какой то момент начал называть кошку "чуваком".
"Ну же, чувак, я как-то не хочу сегодня умирать", - срывающимся голосом произнес мужчина после того, как пума несколько раз прыгнула в его сторону.
В конце концов, Кайл додумался взять в руки камень и швырнуть в пуму. После чего она убежала.
После того, как бегуна "проводила" пума, ему пришлось возвращаться на место встречи с животным, так как иначе Кайлу пришлось бы делать крюк в 11 километров. По пути он встретил других бегунов, которые его подняли на смех, когда он спросил не видели ли они тут пуму. Они поверили ему лишь после того, как он показал видеозапись.
Представитель местных природоохранных властей, просмотрев видео, сказал, что мужчина при встрече с дикой кошкой все делал правильно. А сам бегун до сих пор не верит, что ему удалось выжить.
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да вместо телефона, нужно было взять булыжник. хоть какой-то шанс кису сбить в прыжке.
идиота кусок
чаще всего, беру с собой обычный карманный нож - rat-3 кажется.
бывает что люди псов выпускают, или они сами по себе бегают. пока не пригодилось. но все равно беру.