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11-летний американец угнал школьный автобус и попытался удрать от полицейских: видео

11-летний американец угнал школьный автобус и попытался удрать от полицейских: видео (6 фото)

Автор:
12 октября 2020 11:04
Сообщество : Жизнь в США
Метки: видео   дети   погоня   сша   угон автобуса   школа   
592
6
Целых полчаса продолжалась погоня в стиле GTA, которая попала на камеры.
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Метки: видео   дети   погоня   сша   угон автобуса   школа   
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8k
Нихуахуа Час назад
Пацан уже определился с выбором профессиии в будущем.
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174
Александр Поляков 3 минуты назад
негритёнок начало карьеры
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1k
Федор Медведев 37 минут назад
а че не придушили? Ну или не застрелили на крайняк.
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785
Kariya 50 минут назад
Подорвать школу пока не додумался, зато наивно попробовал раздолбать транспорт, на котором до нее довозят))
Еще шутка: водителями автобусов не становятся, ими рождаются)
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43k
noName 50 минут назад
"Десятилетний мальчик из Томска угнал машину отца, чтобы покататься с сестрой"
Ссылка www.youtube.com
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8k
Атеист 53 минуты назад
Ай, ерунда. Даже вертолета нет. Походу 2 звезды только набрал.
5 звезд взял бы и был бы крут))
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39k
Максим Т. 53 минуты назад
Как, в наручниках и в участок?? Оножедите! Требую вмешательства "прогрессивной общественности"!
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4k
RomaXz 58 минут назад
Парня, случайно, не Томми зовут ?
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