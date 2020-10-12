11-летний американец угнал школьный автобус и попытался удрать от полицейских: видео

Целых полчаса продолжалась погоня в стиле GTA, которая попала на камеры.
Полиция начала погоню за нарушителем, которая закончилась через полчаса, когда мальчишка сначала врезался в газопровод и затем в дерево.
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Предполагается, что школьник намерено пытался врезаться в какое-нибудь препятствие на автобусе.
Предполагается, что юный угонщик "намеренно пытался врезаться" на автобусе.
Предполагается, что юный угонщик "намеренно пытался врезаться" на автобусе.
После того как его остановили, на мальчишку надели наручники и поместили в центр содержания несовершеннолетних правонарушителей. Ему вменяют сразу несколько преступлений - от угона транспортного средства до намеренной порчи имущества.
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Еще шутка: водителями автобусов не становятся, ими рождаются)
5 звезд взял бы и был бы крут))