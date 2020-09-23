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Воинственная кошка прогнала медведя со своей территории

Воинственная кошка прогнала медведя со своей территории (2 фото + 1 видео)

Автор:
23 сентября 2020 08:49
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   коты   кошка   медведь   прикол   реакция   сша   
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Жительница США стала свидетелем сцены погони кошки за молодым медведем. Нарушившему территорию кошки хищнику только и оставалось, что уносить ноги.

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Метки: видео   животные   коты   кошка   медведь   прикол   реакция   сша   
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Денис Полчаса назад
Ппц, ну и зачем так врать, помещая фотку взрослого медведя вначале поста?
Это просто маленький медвежонок, который вообще не понимает ничего, увидел нечто непонятное, двигающееся к нему и принял абсолютно верное решение - свалить.
Посмотрю я на эту кошку, если этот мишка через пару лет к ней во двор заявится. :)
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Mr.Adamson

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