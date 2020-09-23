Воинственная кошка прогнала медведя со своей территории

Американка запечатлела из салона легковушки противостояние животных, закончившееся бегством медведя. «Я ехала домой и увидела, как медведь перебегает дорогу к дому, когда кошка выпрыгнула и напугала его. Молодой медведь был так напуган, что не знал, что ему делать - залезать на дерево или убегать от свирепого домашнего питомца», - говорится в комментарии к сюжету.