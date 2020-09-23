Воинственная кошка прогнала медведя со своей территории

Жительница США стала свидетелем сцены погони кошки за молодым медведем. Нарушившему территорию кошки хищнику только и оставалось, что уносить ноги.
Жительница города Ориндж Сити (округ Волусия, штат Флорида, США), прокладывающая в начале августа маршрут на автомобиле к своему дому, стала свидетельницей погони кошки за косолапым зверем.
Американка запечатлела из салона легковушки противостояние животных, закончившееся бегством медведя. «Я ехала домой и увидела, как медведь перебегает дорогу к дому, когда кошка выпрыгнула и напугала его. Молодой медведь был так напуган, что не знал, что ему делать - залезать на дерево или убегать от свирепого домашнего питомца», - говорится в комментарии к сюжету.
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Это просто маленький медвежонок, который вообще не понимает ничего, увидел нечто непонятное, двигающееся к нему и принял абсолютно верное решение - свалить.
Посмотрю я на эту кошку, если этот мишка через пару лет к ней во двор заявится. :)