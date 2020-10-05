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Сообщество Жизнь в США 456 постов • 193 подписчика подписаться
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Босоногую американку не пустили на борт, и она полезла драться на стойку

Босоногую американку не пустили на борт, и она полезла драться на стойку (5 фото)

Автор:
05 октября 2020 22:41
Сообщество : Жизнь в США
Метки: аэропорт   видео   истерика   маска   неадекват   пассажир   сша   
1153
5
Поскольку пандемия коронавируса сильно ограничила перемещения людей по всему миру, большинство авиационных инцидентов в этом году были связаны с отказом пассажиров надевать маски на рейсах. А вот в Майами девушку не допустили к посадке на борт из-за того, что явилась необутой...
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Метки: аэропорт   видео   истерика   маска   неадекват   пассажир   сша   
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18  комментариев
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5k
Bhaal 3 часа назад
Очень добрые и вежливые копы. Даже не застрелили никого.
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1k
Anatoly Tananykhin 24 минуты назад
Пмс наверное
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13k
vikklu Полчаса назад
Эт им попались очень добрые полицейские.
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145
Moon24 Час назад
Есть определенные правила продиктованные требованиями безопасности . Они обязательны даже для обезьян
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127
Леший Час назад
Без трусов надо было садиться.
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856
The mask 2 часа назад
Фамилия у самки говорящая. Прямая родственница чурок, громящих Европу.
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2
Tanisa Dolin 2 часа назад
Очередная "угнетаемая" и до сих пор не ушатанная....как же эти обезьяны быдляцкие заколебали...
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
17k
Vital Idol 2 часа назад
Босоногую американку не пустили на борт, и она полезла драться на стойку
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13
dunga 2 часа назад
Скажу одно. У этих ребят из полиции работа не сахар!
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29k
Опаньки 3 часа назад
громче всех кричат те , кому по хлебалу никогда не объясняли, что кричать не красиво
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1k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
В принципе, очень занимательный видос. Я даже домдва выключил ))))
Ближе к середине ролика эти полунегры гавкали и мужик позвал своего пса, чтоб перевести, что они там тявкают, но их не понял даже пес и приуныл от стресса.
А потом стало совсем скучно, т.к. drugs в теле полунегра и его самки на полу дали эффект сбоя и один постоянно про орал "гивми мафон" (видимо какой-то грузин Гиви должен был принести ему магнитофон), а ее переклинило чисто как от передозы детской микстуры и она повторяла - "ви кен фай", возможно думала, что она уже в караоке, но не так пела слова из песни "i bealive, i can fly"
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76
Вася с ложкой 3 часа назад
Добровольцы на уборку парков и улиц .!
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922
Шурман 3 часа назад
Дура , ну одела бы обувь села на борт и там бы сняла . Я когда летаю всегда снимаю туфли , просто и так отекаешь от перелётов так еще и сидеть в обуви , мне честно ни разу ни кто не сделал замечание , сказали бы одеть я одену , ноги не сую куда попало и носки я 2 раза в день меняю . Бывает люди приходят в гости снимают обувь а запах такой стоит что меня передергивает . Есть у тебя проблемы ну мойся 2 раза в день используй крема .
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29k
Опаньки Шурман 3 часа назад
есть люди, вот такой наружности, как на видео, они в принципе не носят обуви - лично не раз встречал.
Не знаю, фетишь такой у них или религия подпитки энергией от матушки земли, но босыми ходят даже в мороз.
Короче, чем мирное десятилетие, тем люди больше сходят с ума от нечем заняться ИМХО
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922
Шурман Опаньки 3 часа назад
У моей жены такая подруга есть , они приехали в гости и поехали в Париж , я им говорю раз гулять собрались оденьте ну не знаю макосины или кросовки , нет они в туфельках . Вечером приезжают босые , ноги черные я говорю я ведь был прав ? они ну да . Короче заместо что бы ужинать они в ванной сидели отмывались .
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922
Шурман 2 часа назад
Кто минусы ставит , читали хоть раз статью докторов и сотрудников аэропорта как расслабиться в полете ? . Это еще в 90тых было написано , что бы успокоить себя снимите обувь так будет лучшая циркуляция крови , про то что носки еще снять нужно ни где не писали :) . Допустим если это поезд ? я там тоже обувь снимаю и если куда то пойду то только в тапочках .
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269
Андрей 3 часа назад
Вроде не в возрасте, а уже душой дрябнет.

Ну тут синька ЧМО!

Эх гуляй мужик, пропивай что есть!
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6k
Михалыч 3 часа назад
Это дискриминация по ножному признаку! FREE FOOTS lives matter!!!
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