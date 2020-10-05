Босоногую американку не пустили на борт, и она полезла драться на стойку

Поскольку пандемия коронавируса сильно ограничила перемещения людей по всему миру, большинство авиационных инцидентов в этом году были связаны с отказом пассажиров надевать маски на рейсах. А вот в Майами девушку не допустили к посадке на борт из-за того, что явилась необутой...
Персонал авиакомпании American Airlines вызвал полицию после того как 23-летняя Бриттни Мохаммади из Калифорнии набросилась на сотрудника за стойкой выхода на посадку, услышав, что не может сесть на рейс босиком. Мохаммади и ее парень, 26-летний Мануэль Артеага, в итоге были арестованы за хулиганство и сопротивление сотрудникам полиции.
"В воскресенье, 27 сентября, двум клиентам было отказано в посадке на рейс 1061 из Майами в Лос-Анджелес по причине отсутствия обуви, - сообщил представитель American Airlines по электронной почте журналисту The Washington Post. - Узнав о нашей политике, пассажиры пришли в ярость, и одна из них попыталась ударить сотрудника авиакомпании."
"В воскресенье, 27 сентября, двум клиентам было отказано в посадке на рейс 1061 из Майами в Лос-Анджелес по причине отсутствия обуви, - сообщил представитель American Airlines по электронной почте журналисту The Washington Post. - Узнав о нашей политике, пассажиры пришли в ярость, и одна из них попыталась ударить сотрудника авиакомпании."
Дресс-код American Airlines гласит, что пассажиры должны "одеваться соответствующим образом; босиком или в агрессивной одежде садиться на борт запрещено". Кроме того, клиентам авиакомпании напоминают о необходимости "быть уважительны, чтобы ваш запах не был неприятным (если только он не вызван инвалидностью или болезнью)". А еще от них требуется "Уметь сидеть с пристегнутым ремнем безопасности". Не слишком-то много, согласитесь?
На видео инцидента, распространенном по социальным сетям, можно разглядеть, как разъяренная Мохаммади (между прочим, без маски), заскакивает своими босыми ногами на стойку с сотрудником авиакомпании, а Артеага тянет ее назад. Дальше показано продолжение инцидента: стычка с полицией завершается арестом разозленной парочки.
Позже незадавшиеся пассажиры рассказали журналистам, что Мохаммади оставила свою обувь на пункте досмотра пассажиров и расстроилась, когда ей сказали, что не посадят в самолет. Пара также призналась, что оба они были пьяны. Когда Мохаммади спросили, знала ли она, что нельзя летать босиком, она ответила тележурналистам: "Знаете что? Я не так часто бываю в аэропорту"...
На видео инцидента, распространенном по социальным сетям, можно разглядеть, как разъяренная Мохаммади (между прочим, без маски), заскакивает своими босыми ногами на стойку с сотрудником авиакомпании, а Артеага тянет ее назад. Дальше показано продолжение инцидента: стычка с полицией завершается арестом разозленной парочки.
Позже незадавшиеся пассажиры рассказали журналистам, что Мохаммади оставила свою обувь на пункте досмотра пассажиров и расстроилась, когда ей сказали, что не посадят в самолет. Пара также призналась, что оба они были пьяны. Когда Мохаммади спросили, знала ли она, что нельзя летать босиком, она ответила тележурналистам: "Знаете что? Я не так часто бываю в аэропорту"...
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А вот недавно одна пассажирка заистерила в симферопольском аэропорту из-за игрушечного пистолета
Очевидцы сняли на видео, как громко плачет ребенок и мечется с воплями дамочка в джинсовых шортах: на досмотре пассажиров и ручной клади вызвала вопросы сотрудников игрушка, которую они везли с собой. Пассажирам сказали, что с опасным предметом нельзя пройти на борт авиалайнера - и тут у женщины началась настоящая истерика...
Если пускать в самолет еще и всех босоногих, то подобные истории будут происходить каждый день?
Австралийская участница Олимпийских игр совершала на днях авиаперелет, который омрачило поведение соседа по салону воздушного судна...
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Ближе к середине ролика эти полунегры гавкали и мужик позвал своего пса, чтоб перевести, что они там тявкают, но их не понял даже пес и приуныл от стресса.
А потом стало совсем скучно, т.к. drugs в теле полунегра и его самки на полу дали эффект сбоя и один постоянно про орал "гивми мафон" (видимо какой-то грузин Гиви должен был принести ему магнитофон), а ее переклинило чисто как от передозы детской микстуры и она повторяла - "ви кен фай", возможно думала, что она уже в караоке, но не так пела слова из песни "i bealive, i can fly"
Не знаю, фетишь такой у них или религия подпитки энергией от матушки земли, но босыми ходят даже в мороз.
Короче, чем мирное десятилетие, тем люди больше сходят с ума от нечем заняться ИМХО
Ну тут синька ЧМО!
Эх гуляй мужик, пропивай что есть!