Босоногую американку не пустили на борт, и она полезла драться на стойку

Дресс-код American Airlines гласит, что пассажиры должны "одеваться соответствующим образом; босиком или в агрессивной одежде садиться на борт запрещено". Кроме того, клиентам авиакомпании напоминают о необходимости "быть уважительны, чтобы ваш запах не был неприятным (если только он не вызван инвалидностью или болезнью)". А еще от них требуется "Уметь сидеть с пристегнутым ремнем безопасности". Не слишком-то много, согласитесь?

На видео инцидента, распространенном по социальным сетям, можно разглядеть, как разъяренная Мохаммади (между прочим, без маски), заскакивает своими босыми ногами на стойку с сотрудником авиакомпании, а Артеага тянет ее назад. Дальше показано продолжение инцидента: стычка с полицией завершается арестом разозленной парочки.

Позже незадавшиеся пассажиры рассказали журналистам, что Мохаммади оставила свою обувь на пункте досмотра пассажиров и расстроилась, когда ей сказали, что не посадят в самолет. Пара также призналась, что оба они были пьяны. Когда Мохаммади спросили, знала ли она, что нельзя летать босиком, она ответила тележурналистам: "Знаете что? Я не так часто бываю в аэропорту"...