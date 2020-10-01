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Крушение американского истребителя пятого поколения попало на видео

Крушение американского истребителя пятого поколения попало на видео (6 фото)

Автор:
01 октября 2020 14:51
Сообщество : Военное
Метки: F-35B Lightning   видео   истребитель   крушение   сша   
4993
6

Истребитель-невидимка F-35B Lightning, стоимостью 100 миллионов долларов, столкнулся в небе с воздушным танкером KC-130J. Первый полностью уничтожен, но пилот успел катапультироваться. Заправщик тоже пострадал - "Супер Геркулесу" пришлось приземляться на "брюхо".

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Метки: F-35B Lightning   видео   истребитель   крушение   сша   
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35  комментариев
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1k
Алексей 2 часа назад
Упал и упал. Обычное авиационное происшествие из-за чье-то невнимательности или ошибки.
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10k
Элитный тигр 38 минут назад
Заколебется теперь по ОСАГО платить...
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11k
Роман 46 минут назад
Крушение американского истребителя пятого поколения попало на видео
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8k
Денис 49 минут назад
Крушение американского истребителя пятого поколения попало на видео
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27k
winergy2012 Денис 13 минут назад
Машинное масло вместо смазки.
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5k
----- winergy2012 6 минут назад
а Вы - знаток...
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14k
Weddaan 55 минут назад
Ссылка youtu.be
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8k
MihailoSerbiya 56 минут назад
Kak tak nikto ne postradal iz amerikanskih soldat ? V Sirii stolknulis s rossiskim vnedorozhnikom i 4 amerikanskih soldata postradali a tut samolyot s neba upal i nikto ne postradal .Vranyo kakoeto tut ...
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6k
Василий Час назад
А мексиканцам в радость )))
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7k
defa Час назад
Он жеж малозаметный? Вот его Геркулес и малозаметил.
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1k
Pblta4ok 2 часа назад
Как что? Рука Кремля!
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1k
Hagalaz Pblta4ok Час назад
Стерхи
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25k
Fat Lynx 2 часа назад
Чувака от галер спасет только если он чернокожий трансгендер гей... иначе платить ему до конца жизни его правнуков.
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2
Alex Fat Lynx Час назад
одноногий и одноглазый к тому же
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25k
Fat Lynx Alex 23 минуты назад
таких не берут в летчики даже там...
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7k
Sasa 2 часа назад
Как минимум минус 100 миллионов долларов! А-а! Копейки для США. Еще напечатают доллары, не впервой...
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3k
Игорь 2 часа назад
негр за штурвалом был
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9k
Taximaxi 2 часа назад
Какие добрые комментарии))),видно позолоченный утюг упал там где надо. Нет подхрюкивания насчёт раздачи бабла пенсионерам. Восторги и оргазмы начинаются,если российский самолёт упадёт ,или не дай бог собьют. Тогда поток сознания выдаёт одну версию о’хуительней другой.
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234
чокнутый Taximaxi 2 часа назад
ой дурак! но зато тебе повод стакан водки е.бнуть
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1k
Pblta4ok чокнутый 2 часа назад
Об твою голову
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9k
Taximaxi Pblta4ok Час назад
Этот через клизму предпочитает. Двойное проникновение)))
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27k
winergy2012 чокнутый 17 минут назад
По комменту видно,что хохлоскот.
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260
Nane First NameLast 2 часа назад
Хороший попался топливозаправщик. Крепкий.
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1k
Пачо Эррера 2 часа назад
Этому истребителю почти 20 лет, а ощущение что новинка, его ведь только армии мира на воооружение принимают.
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8k
Великий Кормчий 2 часа назад
Интересно, а у пиндосов хоть есть достаточно количества золота, которое соответствует цене 100 лярдов зелени?
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9k
Taximaxi Великий Кормчий 2 часа назад
Что за глупые вопросы? Сколько надо-столько напечатают. При чём тут золото?
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2
Alex Великий Кормчий Час назад
откуда???
так они тогда ещё обеспечение своей "валюты" золотом отменили, когда Де Голль им подогнал 3 парохода их зелёной бумаги и потребовал поменять)))
тот ещё тролль был!
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4k
☣️Месть печенегов☣️ Alex 50 минут назад
Ну тролль нули в конце концов де голля
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234
чокнутый 2 часа назад
ну все живы, и ладно
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3k
Горожанин 2 часа назад
"Истребитель-невидимка F-35B Lightning, стоимостью 100 миллионов долларов..."

Вообще-то, экземпляр давно стоит свыше 300 млн долларов.

Пилоты Геркулеса, где нет катапульт и вообще парашютов для пилотов, действительно молодцы. Ведь столкновение самолетов в воздухе - почти всегда катастрофа.
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5k
citrus1 Горожанин Час назад
Насчёт парашютов вы ошибаетесь
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3k
Горожанин citrus1 Час назад
Вы серьезно? На транспортнике у пилотов есть парашюты? Это когда в грузовом отсеке могут быть люди. И вообще пилоты при ЧП в окно в кабине с парашютом должны лезть? Или как? Просветите, пожалуйста.
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5k
citrus1 Горожанин Час назад
Вы не поверите, у всех членов экипажа есть парашюты, командир не посчитал необходимым прыгать свободным членам экипажа и кстати у пилотов есть как как минимум специальные люки для покидания борта если не катапультируется кресло у разных типов самолётов бывают очень причудливые конфигурации
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260
Nane First NameLast Горожанин Час назад
Как говорил капитан Врунгель - назовите "Геркулесом" и скомандуйте - Вперёд! Так она без ледореза льды на полюсе пробьёт! Видимо, на авиацию это тоже распространяется.
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5k
citrus1 59 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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