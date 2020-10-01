Крушение американского истребителя пятого поколения попало на видео

Истребитель-невидимка F-35B Lightning, стоимостью 100 миллионов долларов, столкнулся в небе с воздушным танкером KC-130J. Первый полностью уничтожен, но пилот успел катапультироваться. Заправщик тоже пострадал - "Супер Геркулесу" пришлось приземляться на "брюхо".
В Сети опубликовали видео крушения самого современного американского истребителя F-35B Lightning. Авиакатастрофа произошла 29 сентября в небе над Южной Калифорнией. Во время дозаправки в воздухе, истребитель столкнулся с военно-транспортным самолетом KC-130J. В результате чего, первый разбился, а второй совершил жесткую посадку на "брюхо", получив серьезные повреждения.
По словам представителя Корпуса морской пехоты США, пока неизвестно, что привело к столкновению двух самолетов.
Пилот F-35 успел катапультироваться, 8 членов экипажа транспортника Super Hercules также не пострадали.
"Я думаю, что экипаж KC-130J мастерски выполнил свою работу, чтобы спасти самолет и себя", прокомментировал инцидент бывший директор Школы летчиков-испытателей ВМС США, полковник морской пехоты в отставке Пит Филд.
Семейство малозаметный многофункциональных истребителей 5-го поколения F-35 Lightning II выпускается с 2001 года американской военной корпорацией Lockheed Martin.
Истребитель представлен в трех вариантах - А (для ВВС), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и С (палубный). Стоимость одного истребителя оценивается примерно в 100 миллионов долларов.
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так они тогда ещё обеспечение своей "валюты" золотом отменили, когда Де Голль им подогнал 3 парохода их зелёной бумаги и потребовал поменять)))
тот ещё тролль был!
Вообще-то, экземпляр давно стоит свыше 300 млн долларов.
Пилоты Геркулеса, где нет катапульт и вообще парашютов для пилотов, действительно молодцы. Ведь столкновение самолетов в воздухе - почти всегда катастрофа.