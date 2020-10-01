Крушение американского истребителя пятого поколения попало на видео

В Сети опубликовали видео крушения самого современного американского истребителя F-35B Lightning. Авиакатастрофа произошла 29 сентября в небе над Южной Калифорнией. Во время дозаправки в воздухе, истребитель столкнулся с военно-транспортным самолетом KC-130J. В результате чего, первый разбился, а второй совершил жесткую посадку на "брюхо", получив серьезные повреждения.





По словам представителя Корпуса морской пехоты США, пока неизвестно, что привело к столкновению двух самолетов.



