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Сообщество Жизнь в США 444 поста • 191 подписчик подписаться
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Малыши опрокинули массивный комод на себя

Малыши опрокинули массивный комод на себя (4 фото + 1 видео)

Автор:
21 сентября 2020 09:03
Сообщество : Жизнь в США
Метки: в мире   видео   дети   комод   повезло   происшествие   сша   
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Жуткий инцидент, едва не завершившийся трагедией, произошел в одном из домов в штате Иллинойс, США. Оставленные без присмотра дети играли с комодом и опрокинули массивный предмет мебели на себя.

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Метки: в мире   видео   дети   комод   повезло   происшествие   сша   
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4  комментария
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Санёк Полчаса назад
Удивляют далпаоппы, который ставят камеру в детской, а вот то, что комод надо к стене крепить, для них сюрприз!
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13k
Alex ASK 11 минут назад
Они же через несколько лет


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5k
Lev Asriev 51 минуту назад
Беспечность некоторых родителей порой обескураживает просто.Помню, когда жену в первый раз отправил в роддом, целый день уделил на подготовку дома к малышу.(Понимаю, что поспешил-но шиза, она такая).В розетки -заглушки, на все острые углы-мягкие бамперы, все, что может упасть-прикрепить, и тд. Результат- двое детей выросли без эксцессов, травмы потом уже пошли, садик, секции, но это совсем другая история.
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