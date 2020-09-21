Малыши опрокинули массивный комод на себя

Жуткий инцидент, едва не завершившийся трагедией, произошел в одном из домов в штате Иллинойс, США. Оставленные без присмотра дети играли с комодом и опрокинули массивный предмет мебели на себя.
Двухлетние тройняшки: Райли, Спенсер и Хейвен Уайт, оставленные родителями в своей комнате, решили исследовать содержимое незакрепленного комода, который упал на двух любознательных малышей.
38-летняя мать маленьких непосед опубликовала в интернете драматичный сюжет с приключениями своих детей, которые, к счастью, отделались синяками и ссадинами.
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