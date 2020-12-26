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Американец расчистил снег при помощи огнемета

Американец расчистил снег при помощи огнемета (3 фото + 1 видео)

Автор:
26 декабря 2020 19:10
Сообщество : Жизнь в США
Метки: буря   видео   кентукки   огнемет   снег   сша   
1741
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Житель штата Кентукки поленился брать в руки лопату для борьбы со снегом и расчехлил огнемет. Может быть идея так себе, но получилось эффектно.

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Метки: буря   видео   кентукки   огнемет   снег   сша   
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15  комментариев
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4k
saliamnn 2 часа назад
В далёком 1986 году служил на аэродроме"Чкаловский".Припахали нас-старослужащих очистить дорогу от казармы до аэродрома от снега.Но ведь нам по уже стремач по возрасту.Вот мы и попросили земляков помочь с уборкой.А именно использовали турбо-уборочную машину.Где впереди расположен двигатель от старого списанного самолёта.Вот только снег мы начали сдувать вместе с асфальтом на хрен.......Еле замаскировали ямы до весны.
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2k
Ivan 13 минут назад
Идея-говно. Теплоемкость снега такая, что заправлять задолбаешься огнемет, когда лопатой перекидать 15 минут.
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249
Миша 22 минуты назад
Соседи наверно в шоке были, пока этот добрый молодец по двору с огнеметом рассекал. Хорошо, что обошелся без направленных взрывов.
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1k
Леонид Кубарев Полчаса назад
Это эффективно, когда на улице 0. Как кто в минус 20 ацетиленом оттаивали рельсы портального крана (Ломы и скребки были недопустимы из-за возможного повреждения рельс). Метр оттаиваешь предыдущий сразу же замерзает. А рельс поуже дороги будет и ацетилен/кислород греет как надо.
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1M
Беспощадный критик 43 минуты назад
Американец расчистил снег при помощи огнеметаПосмотреть
Американец расчистил снег при помощи огнемета
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2k
Ermolai 47 минут назад
Если дома завалялся огнемет и немного горючки, то почему бы и нет? Нашествия зомби пока не предвидится. Дорогу можно солью засыпать, льда, какое-то время, не будет. Я на работе ( монтаж металлоконструкций) пользуюсь пропановой горелкой, чтобы лед растапливать на местах соединения деталей или где надо сваривать. Норм вариант.
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2k
Core Час назад
Эффективней огнеметом подгонять тех кто с лопатой
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2k
Мефодий Час назад
ну тоже вариант. в парке Останкино чувак на серьёзных щах снег сдувал с дорожки бензиновой ветродуйкой. При этом и ветер был неслабый и снегопад. И целый день человек занят.
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32k
parallax Час назад
Динамитом получилось бы ещё быстрее.
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34k
Бабай parallax Час назад
Если только направленным взрывом, но и от него кусты повыдирает с корнями.
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342
sedoisever Час назад
Так себе идея. Вместо заснеженной дорожки сделать обледенелую.
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8k
Кыся 2 часа назад
Ну теперь без коньков из дома не выйдет.
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2k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Для дебилов-копипастеров... расчистил и растопил - разные слова.
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5k
Vallek Свирепый Бамбр 17 минут назад
Чистка растапливанием. Дорожка чистая, значит очищена.
По мотивам:
Чистка растапливанием. Дорожка чистая, значит очищена. По мотивам:
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