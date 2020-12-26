Американец расчистил снег при помощи огнемета

Житель штата Кентукки поленился брать в руки лопату для борьбы со снегом и расчехлил огнемет. Может быть идея так себе, но получилось эффектно.
В Рождество на Восточное побережье США обрушился настоящий снежный шторм. В отдельных районах уровень снега достигал 114 сантиметров, тысячи домов остались без света. Коммунальные службы не справляются с последствиями стихии, а власти призывают граждан воздержаться от поездок во избежание пробок на дорогах. По последним данным, из-за последствий бури погибло уже семь человек.
И только одному человеку все нипочем. Пока соседи орудуют лопатами, пытаясь откопать проезд к дому, житель города Ашленд, штат Кентукки, расчехлил свой огнемет и попросту растопил снег напалмом.
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Получит тонкий слой льда и потенциально помятую машину.— серб и молод (@SerbMolod) December 26, 2020
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