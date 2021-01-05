Два бейсджампера совершили рискованный прыжок с крыши 25-этажного отеля в США

Ролик был снят около 19:00 по местному времени в баре на крыше 25-го этажа отеля Grand Hyatt под Новый Год.



Видео начинается с кадров из бара, где множество людей сидят и наслаждаются вечером на фоне городских крыш. Спустя некоторое время в объектив камеры попадают двое мужчин с рюкзаками, которые целенаправленно двигаются в сторону ограждения. Через несколько секунд они спрыгивают с крыши и плавно пролетают на парашютах мимо построек.