Два бейсджампера совершили рискованный прыжок с крыши 25-этажного отеля в США

В американском городе Нэшвилл (Нашвилл) двое мужчин зашли в бар на крыше 25-этажного отеля и неожиданно спрыгнули вниз на глазах изумлённых посетителей заведения.
Ролик был снят около 19:00 по местному времени в баре на крыше 25-го этажа отеля Grand Hyatt под Новый Год.
Видео начинается с кадров из бара, где множество людей сидят и наслаждаются вечером на фоне городских крыш. Спустя некоторое время в объектив камеры попадают двое мужчин с рюкзаками, которые целенаправленно двигаются в сторону ограждения. Через несколько секунд они спрыгивают с крыши и плавно пролетают на парашютах мимо построек.
Видео начинается с кадров из бара, где множество людей сидят и наслаждаются вечером на фоне городских крыш. Спустя некоторое время в объектив камеры попадают двое мужчин с рюкзаками, которые целенаправленно двигаются в сторону ограждения. Через несколько секунд они спрыгивают с крыши и плавно пролетают на парашютах мимо построек.
Трюк бейсджамперов в конечном итоге прошёл успешно, но всё же весьма сильно напугал многих собравшихся в тот день в заведении людей, которые ещё долго обсуждали этот достаточно волнительный момент.
Экстремалы оказались постояльцами отеля и руководство, воспользовавшись помощью полиции, вскоре их выселило.
Экстремалы оказались постояльцами отеля и руководство, воспользовавшись помощью полиции, вскоре их выселило.
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Метки: Нэшвилл бейсджам бейсджампер бейсджамперы видео прыжок сша
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