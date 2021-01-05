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Сообщество Жизнь в США 547 постов • 198 подписчиков подписаться
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Два бейсджампера совершили рискованный прыжок с крыши 25-этажного отеля в США

Два бейсджампера совершили рискованный прыжок с крыши 25-этажного отеля в США (2 фото + 1 видео)

Автор:
05 января 2021 10:25
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Нэшвилл   бейсджам   бейсджампер   бейсджамперы   видео   прыжок   сша   
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В американском городе Нэшвилл (Нашвилл) двое мужчин зашли в бар на крыше 25-этажного отеля и неожиданно спрыгнули вниз на глазах изумлённых посетителей заведения.

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Метки: Нэшвилл   бейсджам   бейсджампер   бейсджамперы   видео   прыжок   сша   
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5  комментариев
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4k
Александр Иванов Час назад
Прав был Задорнов.
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4k
shelezyaka 2 минуты назад
Блин, ну неужели так трудно производителям смартов сделать автопереворот изображения при съемке, ведь даже есть такие, но снимают обезьяны обычно вертикально.
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2k
Frank Borman Час назад
Кульные бейсджамперы. Если джампануть с достаточно хайного билдинга, то будет эффектный флайт. А если с шортного билдинга, то будет большое редное пятно на асфальте.
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12k
Роберт Шекли Frank Borman 2 секунды назад
не на "асфальте", а "роаде"
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197k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
Прыгнули?
НЕ убились?
Тогда ЗАЧЕМ этот пост?
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